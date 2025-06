Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"48e05709-21a6-4677-98ad-5d35762cab97","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"A köztársasági elnök kosármeccsen is részt vesz, a zarándokok közé is beáll, a katasztrófa sújtotta területekre is ellátogat, hogy visszaszerezze az Orbán Viktor tihanyi beszéde miatt csalódott erdélyi szavazók bizalmát.","shortLead":"A köztársasági elnök kosármeccsen is részt vesz, a zarándokok közé is beáll, a katasztrófa sújtotta területekre is...","id":"20250607_Sulyok-Csiksomlyon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48e05709-21a6-4677-98ad-5d35762cab97.jpg","index":0,"item":"370d96e2-26a2-463f-918d-9bd9f1db6b96","keywords":null,"link":"/360/20250607_Sulyok-Csiksomlyon","timestamp":"2025. június. 07. 13:00","title":"Lépéshátrányban a határon túli szavazatokért: Sulyok Tamás Csíksomlyón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a456835-e0ee-4af8-8d1c-fdd1a91bb3c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb nyílt lakossági fórumot tartott Lázár János építési és közlekedési miniszter, ahol többek között reagált Navracsics Tibor kritikáira. ","shortLead":"Újabb nyílt lakossági fórumot tartott Lázár János építési és közlekedési miniszter, ahol többek között reagált...","id":"20250607_Lazar-Janos-Navracsics-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a456835-e0ee-4af8-8d1c-fdd1a91bb3c8.jpg","index":0,"item":"3ed3ebf5-9df7-43ed-9efe-f273a6655921","keywords":null,"link":"/itthon/20250607_Lazar-Janos-Navracsics-fidesz","timestamp":"2025. június. 07. 11:15","title":"Ha a Fidesz egysége ezt követeli, akkor Lázár hajlandó személyesen bocsánatot kérni Navracsicstól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec8207ca-818d-408e-8f21-138af1ae88a3","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Bepattantunk egy őszinte biturbó V8 „szívű” Mercedes-AMG GT 63 kormánya mögé és három nap alatt négy országon át igyekeztünk a lehető legtöbb kanyart és kulturális élményt levadászni. Pusztult a benzin, telt az élményzsák és közben nem féltük koptatni a kamera szenzorát.","shortLead":"Bepattantunk egy őszinte biturbó V8 „szívű” Mercedes-AMG GT 63 kormánya mögé és három nap alatt négy országon át...","id":"20250608_pavak-mumiak-szerpentinek-utazas-v8-mercedes-amg-gt-63-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec8207ca-818d-408e-8f21-138af1ae88a3.jpg","index":0,"item":"5d277640-4c80-489c-a659-cccf4f06649d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250608_pavak-mumiak-szerpentinek-utazas-v8-mercedes-amg-gt-63-teszt-velemeny","timestamp":"2025. június. 08. 07:59","title":"Pávák, múmiák, szerpentinek és a V8: 1100 kilométeren és 4 országon át AMG kupéztunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24fe3306-9a48-4104-be4d-7142e1aa1bf5","c_author":"Dulai Péter","category":"360","description":"Vasárnap lesz 36 éve, hogy végrehajtották az utolsó halálos ítéletet az akkor még létező Csehszlovákia szlovákiai oldalán. Egy breznóbányai férfi józan ésszel felfoghatatlan brutalitással végzett terhes feleségével és a két lánnyal. A Svitek-ügy az összes, utólag feltárt előzmény ismeretében is megemészthetetlen. ","shortLead":"Vasárnap lesz 36 éve, hogy végrehajtották az utolsó halálos ítéletet az akkor még létező Csehszlovákia szlovákiai...","id":"20250607_utolso-csehszlovak-kivegzett-csaladirto-ket-gyerek-terhes-no-svitek-ugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24fe3306-9a48-4104-be4d-7142e1aa1bf5.jpg","index":0,"item":"c3bb0000-1582-429c-a6cf-c020f644caf9","keywords":null,"link":"/360/20250607_utolso-csehszlovak-kivegzett-csaladirto-ket-gyerek-terhes-no-svitek-ugy","timestamp":"2025. június. 07. 20:00","title":"Élete legintenzívebb szexuális élményét élte át, miközben fizikailag megsemmisítette a családját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aee10c8-294f-4bc9-9849-225ad0a7c5d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rokonaival horgászott és sütögetett a parton, akkor merült el, amikor bement a vízbe. A Pest megyei Kutató Mentők keresik.","shortLead":"A rokonaival horgászott és sütögetett a parton, akkor merült el, amikor bement a vízbe. A Pest megyei Kutató Mentők...","id":"20250607_Eltunt-a-Dunaban-egy-27-eves-ferfi-Domosnel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5aee10c8-294f-4bc9-9849-225ad0a7c5d1.jpg","index":0,"item":"1caa9bf7-52e4-4b07-b22a-5b58d98e8570","keywords":null,"link":"/itthon/20250607_Eltunt-a-Dunaban-egy-27-eves-ferfi-Domosnel","timestamp":"2025. június. 07. 20:15","title":"Eltűnt a Dunában egy 27 éves férfi Dömösnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d8c52a6-35d2-4777-bb24-509462085395","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet.","shortLead":"Már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet.","id":"20250607_Vasarnap-extrem-eros-lesz-az-UV-B-sugarzas-az-egesz-orszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d8c52a6-35d2-4777-bb24-509462085395.jpg","index":0,"item":"f4329f9b-1afd-4d3c-ad23-c10227d29448","keywords":null,"link":"/zhvg/20250607_Vasarnap-extrem-eros-lesz-az-UV-B-sugarzas-az-egesz-orszagban","timestamp":"2025. június. 07. 20:33","title":"Vasárnap extrém erős lesz az UV-B sugárzás az egész országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df55e887-cc7b-42d1-8145-8dca5b34e0a5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az oroszok szerint ők megérkeztek a határra, de Kijev váratlanul meggondolta magát. Az ukránok szerint ebből egy szó sem igaz.","shortLead":"Az oroszok szerint ők megérkeztek a határra, de Kijev váratlanul meggondolta magát. Az ukránok szerint ebből egy szó...","id":"20250607_Kijev-tagadja-hogy-elhalasztotta-volna-a-hetvegi-fogolycseret-es-a-holttestek-atvetelet-az-oroszoktol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df55e887-cc7b-42d1-8145-8dca5b34e0a5.jpg","index":0,"item":"918d5025-4509-407f-b265-49e3281553d9","keywords":null,"link":"/vilag/20250607_Kijev-tagadja-hogy-elhalasztotta-volna-a-hetvegi-fogolycseret-es-a-holttestek-atvetelet-az-oroszoktol","timestamp":"2025. június. 07. 18:48","title":"Kijev tagadja, hogy elhalasztotta volna a hétvégi fogolycserét és a holttestek átvételét az oroszoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"560fcc36-f85c-4a1d-84e2-a164d90eb5d2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A látványos külsejű Alfa Romeo TZ3 olyan ritka, hogy sokan nem is tudnak a létezéséről.","shortLead":"A látványos külsejű Alfa Romeo TZ3 olyan ritka, hogy sokan nem is tudnak a létezéséről.","id":"20250607_olasz-vipera-84-literes-motorral-var-uj-gazdara-ez-a-szuperritka-alfa-romeo-tz3-stradale","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/560fcc36-f85c-4a1d-84e2-a164d90eb5d2.jpg","index":0,"item":"b916b8a5-1251-4be9-bb3a-d9acff6211d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250607_olasz-vipera-84-literes-motorral-var-uj-gazdara-ez-a-szuperritka-alfa-romeo-tz3-stradale","timestamp":"2025. június. 07. 07:21","title":"Olasz vipera: 8,4 literes motorral vár új gazdára ez a szuperritka Alfa Romeo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]