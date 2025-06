Legkorábban egy hét múlva, június 10-én indulhat el Kapu Tiborral a fedélzetén az Axiom-4 nemzetközi űrmisszió – számolt be az MTI a felküldetésről szóló sajtótájékoztatóról. A fellövésre helyi idő szerin 8 óra 22 perckor, azaz magyar idő szerint 14 óra 22 perckor kerülhet sor a floridai Kennedy Űrközpontból.

HUNOR – Magyar Űrhajós Program ‼ A NASA frissítette az Ax-4 küldetés indulását: június 10.🚀 Visszaszámlálás indul❗️

A négyfős csapat 14 napot tölt majd el a Nemzetközi Űrállomáson, ahol 31 ország mintegy 60 kísérletét és kutatását fogják elvégezni. Az asztronauták felkészítésében részt vett a NASA, a SpaceX, az Axiom Space, az Európai Űrügynökség és a japán JAXA is. A sajtóeseményen Kapu Tibor arról beszélt, hogy „elképesztő megtiszteltetésnek” tartja, hogy a magyarokat képviselheti a világűrben, és azt is elárulta, hogy többek között Erős Pistát, Piros Aranyat, Rubik-kockát is visz magával az űrben, valamint azt a szkafanderbe öltöztetett TV Maci figurát is, amely korábban az első magyar űrhajóssal, Farkas Bertalannal is megjárta a világűrt.

Kapu Tibor és tartalékosa, Cserényi Gyula áprilisban fejezték be sikeresen a NASA űrhajóskiképzését. A küldetés az eredeti tervek szerint május 29-én rajtolt volna el, azonban mintegy két héttel a kilövés előtt a halasztásról döntöttek.