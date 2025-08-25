Felmondott az Apple egyik fő mérnöke – aztán lopott tervekkel landolt az Oppónál

Üzleti titkok ellopásával vádolja az Apple a kínai Oppót, ezért beperelt a céget. A vád szerint az Oppo rávette a cuprtinói vállalat egyik, az Apple Watch-on dolgozó mérnökét, hogy kémkedjen a távol-keleti cégnek – írja a Gizmodo.

Az Apple ügyvédei emellett az okosóra szenzorrendszerén dolgozó mérnököt, Csen Sit is perbe fogták. Si jelenleg egy érzékelő technológiát fejlesztő csapatot vezet az Oppo amerikai cégénél, az Innopeaknél.

Si 2020 januárja és 2025 júniusa között magas beosztású mérnök volt az Apple-nél, ahol – állítja a vállalat – „fő feladata az Apple élvonalbeli egészségügyi érzékelő technológiájának fejlesztése volt”. Emiatt rálátott a szigorúan titkos ütemtervekre, a tervezési és fejlesztési dokumentumokra, valamint az EKG-érzékelő technológia specifikációira, amely segíti az Apple Watch-okat a szívműködés monitorozásában.

Az Apple vádja szerint a szakember három nappal a távozása előtt 63 bizalmas dokumentumot töltött le a vállalat alkalmazottai számára megosztott meghajtójáról egy USB-meghajtóra. A dokumentumok állítólag érzékeny információkat tartalmaztak a még kiadás előtt álló termékek technológiai képességeiről, valamint a különböző érzékelőknek, például az Apple Watch-ban található hőmérséklet-érzékelőnek a „hardver- és szoftverimplementációjára vonatkozó műszaki specifikációjáról”.

A cég szerint Si tudatosan akart lopni, ezt bizonyítják a keresési előzményei is, amelyek során arra volt kíváncsi, hogy miként lehet eltűntetni a fájlletöltés nyomait.

Az Apple emellett azzal is megvádolta a volt mérnökét, hogy technikai információkat lopott a cég processzort fejlesztő csapatától. Mint ismert, az Apple saját chipeket készít a Macekhez, az iPadekhez és az iPhone-okhoz is, a vállalat pedig már egy ideje saját mesterségesintelligencia-processzoron is dolgozik.

Az Oppót 2020-ban sokan kritizálták, miután kiadott egy okosórát, ami a kritikusok szerint az Apple Watch klónja volt. A cég okostelefonjai ugyan még nem keresettebbek, mint az iPhone-ok, de az ázsiai piacon rendre jól teljesít a vállalat. Ez egyébként az Apple egyik legnagyobb piaca.

Az Apple szerint Si dolgozói telefonján talált üzenetek bizonyítják, hogy lopott a cégtől. Emellett 33 négyszemközti megbeszélést is tartott a távozása előtt hónapban, olyan területek dolgozóival, ami nem érinti az ő munkáját. A cupertinói vállalat szerint ez a szám kiemelkedően magas a korábbi havi 7 találkozóhoz képest.

A mérnök emellett azt állította, hogy visszatér Kínába, hogy idős szüleiről gondoskodjon, és nem árulta el, hogy az Oppónál fog munkát vállalni.

