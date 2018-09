Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b05e2813-38da-4980-a6b7-9df751341c69","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az E.ON öt üzemében kezdték meg a dróntechnológia alkalmazását a szakemberek. Az energiaszolgáltató célja, hogy szakértői tudását és tapasztalatát a dinamikusan fejlődő technológiai innovációk alkalmazásával ötvözze. A dupla kamerával felszerelt ipari drónok emberi szemmel nem érzékelhető eltéréseket is kiszűrnek, így a villamos hálózaton keletkező hibák korai beazonosítására az eddigieknél jelentősen hatékonyabb lehetőséget adnak.","shortLead":"Az E.ON öt üzemében kezdték meg a dróntechnológia alkalmazását a szakemberek. Az energiaszolgáltató célja...","id":"20180920_eon_dronok_halozati_hibak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b05e2813-38da-4980-a6b7-9df751341c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c0d4327-0b46-4ca3-b808-db50c152dc0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180920_eon_dronok_halozati_hibak","timestamp":"2018. szeptember. 20. 07:02","title":"Drónokat vet be az E.ON Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2a1af8c-cbf1-42ce-9106-22ec5a1ba562","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sussexi hercegné első szóló projektje egy olyan receptkönyv összeállítása lesz, amelyben a londoni pokoli toronynál segédkező nők receptjeit gyűjti össze. ","shortLead":"A sussexi hercegné első szóló projektje egy olyan receptkönyv összeállítása lesz, amelyben a londoni pokoli toronynál...","id":"20180919_Kulonleges_nok_receptjeit_gyujti_szakacskonyvbe_Meghan_Markle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2a1af8c-cbf1-42ce-9106-22ec5a1ba562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d1d7eee-b482-449a-9cf4-ca917dda31fc","keywords":null,"link":"/elet/20180919_Kulonleges_nok_receptjeit_gyujti_szakacskonyvbe_Meghan_Markle","timestamp":"2018. szeptember. 19. 10:29","title":"Különleges nők receptjeit gyűjti szakácskönyvbe Meghan Markle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e872b9a-a4d0-48e1-a917-4ec93a703524","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Aki gyorsan kattint, pórul jár.","shortLead":"Aki gyorsan kattint, pórul jár.","id":"20180919_Emailben_akarjak_az_OTP_ugyfeleinek_adatait_kicsalni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e872b9a-a4d0-48e1-a917-4ec93a703524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0473272-0069-49eb-95bd-8de9d2fd7a6a","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_Emailben_akarjak_az_OTP_ugyfeleinek_adatait_kicsalni","timestamp":"2018. szeptember. 19. 14:38","title":"E-mailben akarják az OTP ügyfeleinek adatait kicsalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"105d179c-b132-4609-84f9-f69b2df10c31","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén a PISA-teszt már a diákok globális kompetenciáit is vizsgálja.\r

\r

","shortLead":"Idén a PISA-teszt már a diákok globális kompetenciáit is vizsgálja.\r

\r

","id":"20180919_Megkerdezik_a_magyar_diakokat_is_hogy_tisztaban_vannake_az_idegengyulolet_veszelyeivel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=105d179c-b132-4609-84f9-f69b2df10c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e746cc79-950f-4c64-a4bc-ee4c6bcdffc6","keywords":null,"link":"/elet/20180919_Megkerdezik_a_magyar_diakokat_is_hogy_tisztaban_vannake_az_idegengyulolet_veszelyeivel","timestamp":"2018. szeptember. 19. 09:35","title":"Megkérdezik a magyar diákokat is, hogy tisztában vannak-e az idegengyűlölet veszélyeivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Nem kell az adós beleegyezését kérni, hogy a hitelező eladhassa a vele szembeni követelést – „ezer éve” ez a magyar gyakorlat. Nem az Európai Bíróság idevágó friss döntésén, sokkal inkább az adós jogérvényesítési képességein múlik, mennyire kerül hátrányos helyzetbe.","shortLead":"Nem kell az adós beleegyezését kérni, hogy a hitelező eladhassa a vele szembeni követelést – „ezer éve” ez a magyar...","id":"20180920_hitel_devizahitel_ados_bank_koveteles_faktoring_kvetelesbehajtas_faktorcg_kilakoltatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc322095-9b6e-4d1c-97fd-f1c94c894402","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_hitel_devizahitel_ados_bank_koveteles_faktoring_kvetelesbehajtas_faktorcg_kilakoltatas","timestamp":"2018. szeptember. 20. 06:30","title":"Egy vadidegen cég azt írta, már nem a bankomnak, hanem neki tartozom, fizessek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06fd0916-990b-4049-93c3-47559f470bca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rendőri forgalomirányítással ritkán találkozhatnak az autósok és a gyalogosok, ezért megkophat az ezzel kapcsolatos tudás. Ezért időről időre érdemes felfrissíteni azt.","shortLead":"Rendőri forgalomirányítással ritkán találkozhatnak az autósok és a gyalogosok, ezért megkophat az ezzel kapcsolatos...","id":"20180920_emlekszik_meg_a_rendori_karjelzesek_jelentesere_sokat_segit_ez_a_rovid_video_autos_jarokelo_gyalogos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06fd0916-990b-4049-93c3-47559f470bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"645ad16a-2756-42e9-99e3-6a4a22f8556e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180920_emlekszik_meg_a_rendori_karjelzesek_jelentesere_sokat_segit_ez_a_rovid_video_autos_jarokelo_gyalogos","timestamp":"2018. szeptember. 20. 06:41","title":"Emlékszik még a rendőri karjelzések jelentésére? Sokat segít ez a rövid videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac49187d-e3e2-4790-a068-68dd28fff53d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hivatalosan is leleplezték a Seat csúcsmodelljét, mely a népszerű Ateca nagytestvérének tekinthető és még a Skoda Kodiaqnál is nagyobb egy kicsit.","shortLead":"Hivatalosan is leleplezték a Seat csúcsmodelljét, mely a népszerű Ateca nagytestvérének tekinthető és még a Skoda...","id":"20180919_seat_tarraco_hetszemelyes_divatterepjaro_suv_spanyol_volkswagen_tiguan_allspace","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac49187d-e3e2-4790-a068-68dd28fff53d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d65225c-84ae-4c67-8cad-0cdc7c9aefa9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180919_seat_tarraco_hetszemelyes_divatterepjaro_suv_spanyol_volkswagen_tiguan_allspace","timestamp":"2018. szeptember. 19. 08:21","title":"Itt a Seat Tarraco, a spanyolok 7 üléses új divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d8089f-9696-42b0-b1d3-45f26bef1910","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem túl okos módját választotta a rejtőzködésnek.","shortLead":"Nem túl okos módját választotta a rejtőzködésnek.","id":"20180919_Lepedo_ala_bujt_a_lopas_miatt_korozott_fiatal_de_a_rendorok_eleg_gyorsan_megtalaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79d8089f-9696-42b0-b1d3-45f26bef1910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb0c0bb0-ace5-415b-8ec1-20a2683d66b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_Lepedo_ala_bujt_a_lopas_miatt_korozott_fiatal_de_a_rendorok_eleg_gyorsan_megtalaltak","timestamp":"2018. szeptember. 19. 10:36","title":"Lepedő alá bújt a lopás miatt körözött fiatal, de a rendőrök elég gyorsan megtalálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]