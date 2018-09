Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87751b2a-6e38-45b2-8e62-8e603f6bf9d6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár pártok felett álló kezdeményezést indított el a volt first lady, nyilvánvaló, hogy a cél a demokraták megsegítése.","shortLead":"Bár pártok felett álló kezdeményezést indított el a volt first lady, nyilvánvaló, hogy a cél a demokraták megsegítése.","id":"20180923_Michelle_Obama_is_csatlakozott_az_amerikai_felidos_valasztasi_kampanyhoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87751b2a-6e38-45b2-8e62-8e603f6bf9d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be2a9402-b0ce-4c7c-9031-7d8065d16a70","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Michelle_Obama_is_csatlakozott_az_amerikai_felidos_valasztasi_kampanyhoz","timestamp":"2018. szeptember. 23. 21:16","title":"Michelle Obama is csatlakozott az amerikai félidős választási kampányhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b497997-f814-4ae1-853d-472967791f77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A budapest repülőtéren rég nem látott vendég fogadja azokat az utasokat, akik ezekben a napokban utaznak a Budapest Airport 2B Termináljáról: egy Malév-festésű Tupoljev Tu-154-es.","shortLead":"A budapest repülőtéren rég nem látott vendég fogadja azokat az utasokat, akik ezekben a napokban utaznak a Budapest...","id":"20180924_budapest_airport_ferihegy_2b_terminal_kulonleges_repulogep_malev_tupoljev_tu_154_utasmolo_utashid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b497997-f814-4ae1-853d-472967791f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cdcebb9-6472-4104-971f-15675d1d1365","keywords":null,"link":"/tudomany/20180924_budapest_airport_ferihegy_2b_terminal_kulonleges_repulogep_malev_tupoljev_tu_154_utasmolo_utashid","timestamp":"2018. szeptember. 24. 19:30","title":"Különleges Malév-repülőgép látható most Ferihegyen – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75efabbc-d69a-499a-93d0-258fbc1222aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A dokumentumokat szinte lehetetlen megismerni.","shortLead":"A dokumentumokat szinte lehetetlen megismerni.","id":"20180925_Negy_fideszes_polgarmester_titkolja_a_vegsokig_vagyonnyilatkozatat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75efabbc-d69a-499a-93d0-258fbc1222aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f98ed78-73f8-478f-9e12-9563394fd08f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180925_Negy_fideszes_polgarmester_titkolja_a_vegsokig_vagyonnyilatkozatat","timestamp":"2018. szeptember. 25. 13:33","title":"Négy fideszes polgármester titkolja a végsőkig vagyonnyilatkozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0882fb5a-7e4c-4825-b1e0-fbdbe9d7967e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Negyedóra 40 dollárba került, egy óra 160-ba. Mindent teljesen nyíltan csináltak. Amikor a lakók feljelentették őket, akkor a rendőrök lecsaptak, de nem találtak semmit. Az üzlet folyt tovább egy másik sarkon Queensben és Brooklynban. Dollármilliókat hoztak a bordélyházak – állapították meg a New York Times oknyomozó riporterei, akik a rendőrség előtt jártak.","shortLead":"Negyedóra 40 dollárba került, egy óra 160-ba. Mindent teljesen nyíltan csináltak. Amikor a lakók feljelentették őket...","id":"20180924_Nyugalmazott_nyomozo_volt_a_bordelyok_kiralya_New_Yorkban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0882fb5a-7e4c-4825-b1e0-fbdbe9d7967e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14684021-acd2-48ff-ab13-7217e8d1ff3a","keywords":null,"link":"/kkv/20180924_Nyugalmazott_nyomozo_volt_a_bordelyok_kiralya_New_Yorkban","timestamp":"2018. szeptember. 24. 13:47","title":"Nyugalmazott nyomozó volt a bordélyok királya New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c66696-440c-4aaf-8510-60cc089aaf74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ELTE BTK közleménye szerint több tanszéket is átalakítanak, de a Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék nem szűnne meg csak úgy. ","shortLead":"Az ELTE BTK közleménye szerint több tanszéket is átalakítanak, de a Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék nem szűnne...","id":"20180925_Megszolalt_az_ELTE_a_megszuno_torteneti_tanszekrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94c66696-440c-4aaf-8510-60cc089aaf74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6918d84f-0c05-4ea0-aeca-fbf8926e6d41","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Megszolalt_az_ELTE_a_megszuno_torteneti_tanszekrol","timestamp":"2018. szeptember. 25. 08:57","title":"Megszólalt az ELTE a megszűnő történeti tanszékről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50f7193-cc97-4bff-9978-45ba15208005","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Meglepetés Berlinben: a CDU/CSU frakciószövetség tagjai a csoport élére választották Ralph Brinkhaus képviselőt, és ezzel leváltották Angela Merkel régi bizalmasát, Volker Kaudert.","shortLead":"Meglepetés Berlinben: a CDU/CSU frakciószövetség tagjai a csoport élére választották Ralph Brinkhaus képviselőt, és...","id":"20180925_Angela_Merkel_vereseget_szenvedett_a_frakciojaban_a_kancellar_alkonya_elkezdodott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e50f7193-cc97-4bff-9978-45ba15208005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe76301-8518-4412-a2d4-8e40c901e186","keywords":null,"link":"/vilag/20180925_Angela_Merkel_vereseget_szenvedett_a_frakciojaban_a_kancellar_alkonya_elkezdodott","timestamp":"2018. szeptember. 25. 17:03","title":"Angela Merkel vereséget szenvedett a frakciójában, a kancellár alkonya elkezdődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6742672e-2369-4460-ac6b-b2f5b46e521c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A külföldi állampolgárok vízumát a jövőben nem nemzetiség, hanem képzettség alapján állítják majd ki, ez alapján dől el, ki meddig maradhat az országban.","shortLead":"A külföldi állampolgárok vízumát a jövőben nem nemzetiség, hanem képzettség alapján állítják majd ki, ez alapján dől...","id":"20180925_Semmilyen_elsobbseget_nem_elveznek_majd_az_Angliaba_kivandorlo_EUallampolgarok_a_Brexit_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6742672e-2369-4460-ac6b-b2f5b46e521c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7f9b5f-bbd6-4660-ae8d-7b1bbe04fe5e","keywords":null,"link":"/vilag/20180925_Semmilyen_elsobbseget_nem_elveznek_majd_az_Angliaba_kivandorlo_EUallampolgarok_a_Brexit_utan","timestamp":"2018. szeptember. 25. 14:11","title":"Semmilyen elsőbbséget nem élveznek majd az Angliába kivándorló EU-állampolgárok a Brexit után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdb04d09-a4a3-4cc2-b4ba-fb076f7f6e8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi valószínűleg kihajolt a fülkéből, amikor a mozgásban lévő kar megsebesítette. Már nem tudtak rajta segíteni, a helyszínen meghalt. ","shortLead":"A férfi valószínűleg kihajolt a fülkéből, amikor a mozgásban lévő kar megsebesítette. Már nem tudtak rajta segíteni...","id":"20180925_munkagep_emelokar_munkas_halalos_munkahelyi_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdb04d09-a4a3-4cc2-b4ba-fb076f7f6e8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3bd056c-193f-4127-917a-87974d69738c","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_munkagep_emelokar_munkas_halalos_munkahelyi_baleset","timestamp":"2018. szeptember. 25. 16:59","title":"Munkagép emelőkarja sebesített meg halálosan egy munkást Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]