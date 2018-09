Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8118b10-767c-4ea1-add4-3ea6c24e1ab4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormány ugyanakkor erőteljesen cáfolja a halálos áldozatok számát, szerintük \"csak\" 199-en haltak bele a polgárháborús időket idéző, utcai összecsapásokba. ","shortLead":"A kormány ugyanakkor erőteljesen cáfolja a halálos áldozatok számát, szerintük \"csak\" 199-en haltak bele...","id":"20180924_Mar_tobb_mint_500_halottja_es_4000_sebesultje_van_a_nicaraguai_tunteteseknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8118b10-767c-4ea1-add4-3ea6c24e1ab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e266f125-d051-456b-8e9b-31f42c841137","keywords":null,"link":"/vilag/20180924_Mar_tobb_mint_500_halottja_es_4000_sebesultje_van_a_nicaraguai_tunteteseknek","timestamp":"2018. szeptember. 24. 21:50","title":"Már több mint 500 halottja és 4000 sebesültje van a nicaraguai tüntetéseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8e9c20-9f8a-4fe7-84cf-5fec5ef33977","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Életszínvonalról és szegénységről kérdezett az MSZP-s képviselő a parlamentben, de végül az lett belőle, hogy köszönetet mondott a szocializmusnak.","shortLead":"Életszínvonalról és szegénységről kérdezett az MSZP-s képviselő a parlamentben, de végül az lett belőle...","id":"20180924_Bangone_Borbely_Ildiko_Nagyon_sokat_koszonhetek_a_szocializmusnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce8e9c20-9f8a-4fe7-84cf-5fec5ef33977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f34dc041-ca53-434b-bf5f-6052bc39c6ee","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Bangone_Borbely_Ildiko_Nagyon_sokat_koszonhetek_a_szocializmusnak","timestamp":"2018. szeptember. 24. 15:08","title":"Bangóné Borbély Ildikó: \"Nagyon sokat köszönhetek a szocializmusnak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff07305-32fa-4817-8382-6a871bf1620f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártó vadonatúj plugin hibrid hajtásláncokat vezet be a 3008-as és az 508-as sorozatban.","shortLead":"A francia gyártó vadonatúj plugin hibrid hajtásláncokat vezet be a 3008-as és az 508-as sorozatban.","id":"20180925_300_loerovel_es_osszkerekhajtassal_tamadnak_a_peugeot_plugin_hibrid_ujdonsagai_508_3008_akkumulator","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fff07305-32fa-4817-8382-6a871bf1620f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42c178d2-0742-4073-9915-83d64827804f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180925_300_loerovel_es_osszkerekhajtassal_tamadnak_a_peugeot_plugin_hibrid_ujdonsagai_508_3008_akkumulator","timestamp":"2018. szeptember. 25. 09:21","title":"Zöld rendszám: 225-300 lóerős új Peugeot plugin hibridek érkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa02d4c-8d93-4991-982b-e5d31989ac77","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Van olyan vendégmunkás Katarban, aki tíz hónapja robotol a futball világbajnokság stadionjainak építkezésén – ingyen. Az elmaradás egy indiai, nepáli vagy Fülöp-szigeteki vendégmunkás számára valóságos vagyon, állítja az Amnesty International, mely nem először foglalkozik Katar és a futball vébé ügyeivel. ","shortLead":"Van olyan vendégmunkás Katarban, aki tíz hónapja robotol a futball világbajnokság stadionjainak építkezésén – ingyen...","id":"20180926_Csak_az_Amnestyt_zavarja_Rabszolgamunka_a_katari_stadionepiteseken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efa02d4c-8d93-4991-982b-e5d31989ac77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe0e9d4-5924-4100-869a-baeb66841363","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Csak_az_Amnestyt_zavarja_Rabszolgamunka_a_katari_stadionepiteseken","timestamp":"2018. szeptember. 26. 10:52","title":"Csak az Amnestyt zavarja? Rabszolgamunka a katari stadionépítéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d28a0f-f292-4633-8249-c30ccf282a17","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180924_Vajna_Timea_hugabol_Andy_Vajna_teveje_csinal_celebet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93d28a0f-f292-4633-8249-c30ccf282a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f26158-dbef-4cb8-99f1-eab2bef93563","keywords":null,"link":"/elet/20180924_Vajna_Timea_hugabol_Andy_Vajna_teveje_csinal_celebet","timestamp":"2018. szeptember. 24. 16:37","title":"Vajna Tímea húgából Andy Vajna tévéje csinál celebet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1430219-7496-4530-aab8-0194e82e6da3","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"A konzervatívok számára sincs menekvés, az Orbán-rezsim pusztító dühe most „a jobboldali elhajlók” ellen irányul. ","shortLead":"A konzervatívok számára sincs menekvés, az Orbán-rezsim pusztító dühe most „a jobboldali elhajlók” ellen irányul. ","id":"20180925_TGM_Szazadveg_ez_a_veg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1430219-7496-4530-aab8-0194e82e6da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44730f0d-3910-45c8-a79d-d2c26ee89192","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_TGM_Szazadveg_ez_a_veg","timestamp":"2018. szeptember. 25. 12:16","title":"TGM: Századvég: ez a vég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8feffa2b-18d7-4bd7-841b-14220cbc65ca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a világ első olyan személyautója, melyben vezetés közben kalóriát égethet a sofőr. ","shortLead":"Megérkezett a világ első olyan személyautója, melyben vezetés közben kalóriát égethet a sofőr. ","id":"20180926_a_nap_videoja_pedalos_autova_alakitottak_at_egy_normal_audi_a4est_bicikli_kaloria_edzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8feffa2b-18d7-4bd7-841b-14220cbc65ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d700eae1-a217-457d-a623-9d04fab0d021","keywords":null,"link":"/cegauto/20180926_a_nap_videoja_pedalos_autova_alakitottak_at_egy_normal_audi_a4est_bicikli_kaloria_edzes","timestamp":"2018. szeptember. 26. 06:41","title":"A nap videója: pedálos autóvá alakítottak át egy normál Audi A4-est","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4583f54e-9502-43ed-b909-3469b569a965","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A látogatók két szakaszban vehetik birtokba a megújult épületet, az összes állandó kiállítás 2019 közepétől lesz látható. ","shortLead":"A látogatók két szakaszban vehetik birtokba a megújult épületet, az összes állandó kiállítás 2019 közepétől lesz...","id":"20180924_Oktober_vegere_elkeszul_a_Szepmuveszeti_Muzeum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4583f54e-9502-43ed-b909-3469b569a965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e1bf46-64d4-4bed-8101-674e72cdd973","keywords":null,"link":"/kultura/20180924_Oktober_vegere_elkeszul_a_Szepmuveszeti_Muzeum","timestamp":"2018. szeptember. 24. 13:32","title":"Október végére elkészül a Szépművészeti Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]