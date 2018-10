Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"985c1e2f-8b05-4eaf-9cab-c7f33f4afad9","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Bemutató előtti kis ízelítő a Mercedes-AMG A35-ből.","shortLead":"Bemutató előtti kis ízelítő a Mercedes-AMG A35-ből.","id":"20181001_mercedes_benz_amg_a35","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=985c1e2f-8b05-4eaf-9cab-c7f33f4afad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"673a0b88-8b63-4f59-ac57-86d4669a6f70","keywords":null,"link":"/cegauto/20181001_mercedes_benz_amg_a35","timestamp":"2018. október. 01. 19:59","title":"Még a premier előtt beülhettünk Kecskemét új 306 lóerős Mercedesébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec16f059-9403-410d-ad87-0e7d9628f4c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nemcsak Magyarországon tombol az észszerűtlen bürokrácia. A díjnyertes londoni lakóházat azért ítélték bontásra, mert másképp tettek fel rá néhány díszkövet. Mondjuk a változtatást engedélyezte is a tervtanács – de mintha nem emlékezne rá.","shortLead":"Nemcsak Magyarországon tombol az észszerűtlen bürokrácia. A díjnyertes londoni lakóházat azért ítélték bontásra, mert...","id":"20181002_Lebontanak_a_dijnyertes_hazat_mert_nem_ugy_all_a_a_honlokzaton_a_dizsko_ahogy_terveztek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec16f059-9403-410d-ad87-0e7d9628f4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd03604-7eae-4984-bb4f-63aacd2d386f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181002_Lebontanak_a_dijnyertes_hazat_mert_nem_ugy_all_a_a_honlokzaton_a_dizsko_ahogy_terveztek","timestamp":"2018. október. 02. 12:32","title":"Lebontják a díjnyertes házat, mert nem úgy áll a homlokzaton a díszkő, ahogy tervezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"354906a7-75d8-4724-99eb-5937e603f05b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Taroltak a lézerfizikusok az idei fizikai Nobel-díj átadásán. Ezúttal három kutató kapta meg a legmagasabb tudományos elismerést.","shortLead":"Taroltak a lézerfizikusok az idei fizikai Nobel-díj átadásán. Ezúttal három kutató kapta meg a legmagasabb tudományos...","id":"20181002_nobel_dij_fizikai_nobel_dij_nyertes_2018_arthur_ashkin_gerard_mourou_donna_strickland","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=354906a7-75d8-4724-99eb-5937e603f05b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5002a083-2432-46ec-9fd2-bb7dcdb1afcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181002_nobel_dij_fizikai_nobel_dij_nyertes_2018_arthur_ashkin_gerard_mourou_donna_strickland","timestamp":"2018. október. 02. 12:11","title":"\"Valósággá vált a tudományos fantasztikum\" – három lézerfizikusé lett az idei fizikai Nobel-díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c87d2a-f9e6-4e1b-a158-3793b12a0866","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szeptemberi Apple-eseményen kiderült, valójában nemcsak vízállók, hanem kávé-, tea-, narancslé- sőt sörállók is az új iPhone-ok. Voltak, akik ezt maguk is kipróbálták.","shortLead":"A szeptemberi Apple-eseményen kiderült, valójában nemcsak vízállók, hanem kávé-, tea-, narancslé- sőt sörállók is az új...","id":"20181002_squaretrade_teszt_iphone_xs_sor_sorben_sorteszt_sorproba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18c87d2a-f9e6-4e1b-a158-3793b12a0866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69889605-e36c-4194-9ff8-674940122f59","keywords":null,"link":"/tudomany/20181002_squaretrade_teszt_iphone_xs_sor_sorben_sorteszt_sorproba","timestamp":"2018. október. 02. 15:03","title":"Tényleg sörállók? Így bírják az új iPhone-ok a nem mindennapi megpróbáltatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65fa824c-cba6-4b1a-b79c-2c5fb513a0f9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Már megvan az új időpont. ","shortLead":"Már megvan az új időpont. ","id":"20181002_Gipsy_Kings_koncert_Budapest_Mom_sport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65fa824c-cba6-4b1a-b79c-2c5fb513a0f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea7d8b8-62a0-4645-b283-d1cf4555cda9","keywords":null,"link":"/kultura/20181002_Gipsy_Kings_koncert_Budapest_Mom_sport","timestamp":"2018. október. 02. 12:07","title":"Elhalasztják a Gipsy Kings budapesti koncertjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed27b455-b0b9-43b2-994b-b5a676a2bc49","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Halálos fenyegetésekkel árasztották el az egyik népszerű kirgíz énekesnőt, Zerét. A „bűne” az volt, hogy új klipjében egy melltartóra vette fel zakóját, s a képsorokon jól látszott az alsónemű is.","shortLead":"Halálos fenyegetésekkel árasztották el az egyik népszerű kirgíz énekesnőt, Zerét. A „bűne” az volt, hogy új klipjében...","id":"20181001_Melltartoban_enekelt__halalos_fenyegeteseket_kapott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed27b455-b0b9-43b2-994b-b5a676a2bc49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83e6925b-5251-475d-bf31-1610b563ea91","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_Melltartoban_enekelt__halalos_fenyegeteseket_kapott","timestamp":"2018. október. 01. 10:44","title":"Melltartóban énekelt – halálos fenyegetéseket kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee212574-4a38-4505-9b4f-4e55218ef48b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lázban tartják a régészeket a Nyugat-Indiában talált sziklarajzok. A több mint tízezer éves képek jelenthetik a kapcsolatot egy korábban ismeretlen civilizáció felé.","shortLead":"Lázban tartják a régészeket a Nyugat-Indiában talált sziklarajzok. A több mint tízezer éves képek jelenthetik...","id":"20181001_Tizezer_eves_sziklarajzokat_talaltak_Indiaban_De_hogy_kerult_vizilo_a_kepekre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee212574-4a38-4505-9b4f-4e55218ef48b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e7c182c-3bca-4d1f-b784-ad850f524cf8","keywords":null,"link":"/kultura/20181001_Tizezer_eves_sziklarajzokat_talaltak_Indiaban_De_hogy_kerult_vizilo_a_kepekre","timestamp":"2018. október. 01. 12:08","title":"Tízezer éves sziklarajzokat találtak Indiában. De hogy került víziló a képekre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15105009-f5b8-45c1-95c4-7f96b8246bff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A német tulajdonú diszkontlánc az általános iskolás gyerekek egészségtelen nassolási szokásai ellen küzdene.","shortLead":"A német tulajdonú diszkontlánc az általános iskolás gyerekek egészségtelen nassolási szokásai ellen küzdene.","id":"20181002_1_milliot_ad_a_Lidl_annak_sulinak_amelyik_elorukkol_valami_egeszseges_nassal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15105009-f5b8-45c1-95c4-7f96b8246bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdf5c34f-fe2e-4cf2-9b9a-aa421ff745a7","keywords":null,"link":"/kkv/20181002_1_milliot_ad_a_Lidl_annak_sulinak_amelyik_elorukkol_valami_egeszseges_nassal","timestamp":"2018. október. 02. 09:57","title":"1 milliót ad a Lidl annak a sulinak, amelyik előrukkol valami egészséges nassal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]