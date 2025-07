Trump vámjai? Ugyan, van egy sokkal nagyobb problémája is a kínai gazdaságnak

Kisebb pofonnal ért fel a helyi szereplők számára a pekingi kormány most közölt döntése. Szemben 2015-tel, amikor a kínai kormányzat egy szerteágazó programot indított be az ingatlanpiac felpörgetésére, Hszi Csin-ping elnök a héten egy új modell bevezetését jelentette be. A fejlesztés helyett az állam több millió rossz állapotú lakóingatlan felújítását tervezi, jórészt vidéken.

A bejelentés előtt a piaci szereplők újabb nagy tőkeinjekciót vártak, amire megvolt az előzmény: a Bloomberg gyűjtése alapján egy 2015-ös, hasonló program 446 milliárd dollárnyi jüant pumpált a gazdaságba. Az új stratégia közlése után estek is több mint 4 százalékkal a fejlesztőcégek részvényárfolyamai a hongkongi tőzsdén.

Nem véletlen, hogy az ingatlanágazat mentőövet remélt: az új építésű lakások ára két év alatt 70 százalékkal csökkent, a legmeredekebbé a lejtő épp az elmúlt hónapokban vált. A száz legnagyobb ingatlanfejlesztő eladásai idén is 12 százalékkal eshetnek vissza a 2020 és 2024 közötti 66 százalékos zsugorodást követően rácáfolva a korábbi, mostani szemmel túl optimista jóslatra, amely szerint idén már növekedésnek indulhat az ágazat, amely virágkorában a reálgazdaság nem kevesebb, mint negyedét adta az ázsiai országban.