„A Lengyel Köztársasággal szembeni ellenséges cselekedet” miatt rendelték haza a budapesti lengyel nagykövetet

Szerdán írtuk meg, hogy végleg hazarendelték a budapesti lengyel nagykövetet, Sebastian Kęcieket, akit még decemberben rendeltek vissza Varsóba azt követően, hogy a magyar kormány politikai menedékjogot adott a korábbi lengyel igazságügyiminiszter-helyettesnek, Marcin Romanowskinak. (Fotónkon ő látható.)

Romanowskit a lengyel ügyészség szervezett bűnözői csoportban való részvétellel gyanúsította meg, és közpénzek pártérdekből történő felhasználása miatt indult ellene eljárás.

A hazarendelést Magyar Levente külügyminisztériumi államtitkár jelentette be szerdán, ekkor azt is mondta, hogy a döntés értelmében a lengyelek hivatalosan is leértékelték a kétoldalú diplomáciai kapcsolattartás szintjét. A Telex kérdéseket küldött az üggyel kapcsolatban a lengyel külügyminisztériumnak, akik megerősítették, hogy július 15-től megszűnt a budapesti nagykövet megbízatása.

Majd a válaszban azt is kifejtik, hogy a döntés oka „a Lengyel Köztársasággal szembeni ellenséges cselekedet volt, nevezetesen az, hogy Magyarország politikai menedékjogot adott a bűncselekmények miatt körözött Marcin Romanowski volt miniszterhelyettesnek.”