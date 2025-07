„Az utolsó Orbán-kormány” – Krúbi átírta egy dalát, zúgott a Campuson a „mocskos Fidesz”

Hiába nyilvánította ki a debreceni Campus Fesztivál programigazgatója, hogy bár ő nagyon is támogatja az alkotói szabadságot, de csak addig, amíg a pártpolitikai megnyilvánulások nem kerülnek a színpadra, Krúbi nem fogadta meg ezt a tanácsot, olyannyira, hogy két dalának szövegét is a jelenlegi rendszer rovására módosította – derül ki a Blikk helyszíni beszámolójából.

Campus Fesztivál: „Direkt pártpolitikai megnyilvánulásoknak nincs helyük a színpadon” A programigazgató szerint náluk ugyanúgy elfér a színpadon Nagy Feró, mint a Carson Coma.

Azt írják, már Pogány Induló is úgy lépett színpadra, hogy zengett a közönség soraiban a „Mocskos Fidesz!” rigmus, de a rapper nem reagált erre. A koncert végén azonban a szeretet fontosságáról beszélt, valamint elhangzott az a kérdés is a színpadról, hogy „Szívtatok ma rendesen?”, ami miatt korábban Horváth László drogügyi kormánybiztos is megfeddte Pogány Indulót.

Orfűn már a visszatapsolás helyett is a „Mocskos Fidesz” zúg a koncerteken A HétköznaPI CSAlódások zenekar koncertjéről készült videón is ezzel a skandálással zártak a rajongók.

Hasonlóképp Krúbi közönsége a kormányellenes rigmussal fogadta az előadót, nem is csak a számok között, de már a koncert kezdete előtt is, mintha ezzel akarnák színpadra hívni Krúbit. Az aktuálpolitikai témáktól egyébként sem ódzkodó előadó az eseményre át is írta Ganxsta Zolee tehet mindenről című számának egyik sorát – írja a Blikk.

Elmondom a jövőképem, csak hogy legyen egy kis időd, hogy hozzászokjál, egy harmincas pali áll fenn a stage-en, éppen tart az utolsó Orbán-kormány.

A dalban eredetileg „a hatodik Orbán-kormány” szerepelt. Az átírt szöveget kitörő ovációval fogadta a közönség – írja a Blikk. Hozzáteszik: ahogy korábban a Budapest Parkban, úgy most is új sorokkal bővítve hangzott el a Dobd fel magad! című szám. Krúbi a következőt írta bele a dalba: „Elszámoltatás, demokrácia, nyugati szintű oktatás – beérném én lassan annyival is, hogy a pénzemet most már lopja más. Nem várom a Messiást, nem hiszem, hogy a szavamnak van haszna, szavazni csak azért megyek, hogy Viktornak jövőre legyen egy szar napja.”

Az elmúlt időben olyan előadók is megszólaltak a színpadon ha nem is nyíltan a Fidesz ellen, de a kormánypárt által képviselt gyűlöletpolitika ellenében, akik korábban nem, vagy akár még jobboldali kötődésűeknek is tartották őket. Erről ebben a cikkünkben írtunk bővebben: