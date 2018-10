Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61d0db74-0616-410a-9733-e0fbcd2c9eca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony végre megoldja, hogy a PlayStation Networkön használt becenevek utólag is cserélhetők legyenek. Van azonban egy kis bibi. ","shortLead":"A Sony végre megoldja, hogy a PlayStation Networkön használt becenevek utólag is cserélhetők legyenek. Van azonban...","id":"20181010_sony_playstation_network_id_modositasa_nicknev_becenev_playstation_preview_program","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61d0db74-0616-410a-9733-e0fbcd2c9eca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b41d0d-0a03-49a1-9191-56442bcb78de","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_sony_playstation_network_id_modositasa_nicknev_becenev_playstation_preview_program","timestamp":"2018. október. 10. 21:03","title":"Ezért a funkcióért összeteszik a két kezüket a PlayStation-rajongók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Végigsöpört a hír, hogy péntektől minden más lesz a benzinkutakon, lecserélik a régi jelöléseket, a dízeloszlopra például egy nagy \"B\"-betű kerül. Honnan tudja majd az egyszeri autós, mit is kell majd tankolni?","shortLead":"Végigsöpört a hír, hogy péntektől minden más lesz a benzinkutakon, lecserélik a régi jelöléseket, a dízeloszlopra...","id":"20181009_benzin_dizel_uj_jelolesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c2320e9-7181-4b68-ba70-4ee36296b4a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181009_benzin_dizel_uj_jelolesek","timestamp":"2018. október. 09. 16:00","title":"Jönnek az új üzemanyag-jelölések, de a benzinkúton még csak nem is hallottak róla ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Egy vasúti átjáróban történt baleset a budaörsi állomás közelében.","shortLead":"Egy vasúti átjáróban történt baleset a budaörsi állomás közelében.","id":"20181010_Halalra_gazolt_egy_embert_a_vonat_Budaorson_ketszaz_embert_szallitanak_le","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaea8e0b-e61b-4304-9df4-bf3fb6936c4a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181010_Halalra_gazolt_egy_embert_a_vonat_Budaorson_ketszaz_embert_szallitanak_le","timestamp":"2018. október. 10. 20:01","title":"Halálra gázolt egy embert a vonat Budaörsön, kétszáz embert szállítanak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a62d52e-1f11-4856-9193-2b30e9a73402","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez a felirat, az óvatoskodó kipontozás nélkül két napja virít hatalmas betűkkel egy tekintélyes angol cég székházának a homlokzatán.","shortLead":"Ez a felirat, az óvatoskodó kipontozás nélkül két napja virít hatalmas betűkkel egy tekintélyes angol cég székházának...","id":"20181010_A_Brexit_fsag_de_nincs_lefutva_uzenet_Londonbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a62d52e-1f11-4856-9193-2b30e9a73402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7724191f-fd34-4ed9-81a6-8c9de3c07641","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_A_Brexit_fsag_de_nincs_lefutva_uzenet_Londonbol","timestamp":"2018. október. 10. 10:06","title":"„A Brexit f…ság, de nincs lefutva”- üzenet Londonból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26107998-609d-456b-a5f7-faa6549e5ab7","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20181010_Hirunk_a_nagyvilagban_Semjen_Zsolt_vatikani_latogatasa_pusztaba_kialto_szo_maradt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26107998-609d-456b-a5f7-faa6549e5ab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0076e956-bedd-4800-b02c-ffd06f04cc30","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Hirunk_a_nagyvilagban_Semjen_Zsolt_vatikani_latogatasa_pusztaba_kialto_szo_maradt","timestamp":"2018. október. 10. 11:39","title":"Hírünk a nagyvilágban: Semjén Zsolt vatikáni látogatása pusztába kiáltó szó maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2654346a-1b0e-4835-855e-9e5d5bd2c8ed","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán szerint Gül Baba élénken él a magyarok emlékezetében, Erdogan szerint Magyarországon nincs olyan, aki ne ismerné Gül Babát. ","shortLead":"Orbán szerint Gül Baba élénken él a magyarok emlékezetében, Erdogan szerint Magyarországon nincs olyan, aki ne ismerné...","id":"20181009_Gul_Babat_meltatta_Orban_es_Erdogan_a_turbeavatason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2654346a-1b0e-4835-855e-9e5d5bd2c8ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b15cde2-ccc7-4796-9cb1-7600e1e4c025","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Gul_Babat_meltatta_Orban_es_Erdogan_a_turbeavatason","timestamp":"2018. október. 09. 16:01","title":"Gül Babát méltatta Orbán és Erdogan a türbeavatáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b079075f-d74b-494e-a67c-008c7f8e936e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Clinton oxfordi beszédében azt mondta, Orbán Viktor és az általa kiépített \"autokrácia\" komoly veszélyt jelent az Unióra, hozzátette, a brit konzervatívok távol kerültek Churchill és Theatcher pártjának szellemétől, amiért nem szavazták meg a Sargentini-jelentést. A volt külügyminiszternek a magyar kormány azonnal megüzente, hogy \"Soros!\".","shortLead":"Clinton oxfordi beszédében azt mondta, Orbán Viktor és az általa kiépített \"autokrácia\" komoly veszélyt jelent...","id":"20181009_Hillary_Clinton_A_Magyarorszagon_is_terjedo_autokracia_az_egyik_legnagyobb_veszely_az_EU_szamara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b079075f-d74b-494e-a67c-008c7f8e936e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed473f00-082b-4c6a-9f8a-c0bc33a26f5c","keywords":null,"link":"/vilag/20181009_Hillary_Clinton_A_Magyarorszagon_is_terjedo_autokracia_az_egyik_legnagyobb_veszely_az_EU_szamara","timestamp":"2018. október. 09. 15:31","title":"Hillary Clinton: A Magyarországon is terjedő autokrácia az egyik legnagyobb veszély az EU számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23385718-05a6-47be-bef2-8980b37492ce","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Hiába a Stop Soros és az, hogy egy időben még éheztették is a bevándorlókat a tranzitzónákban, folyamatosan fogadja be a menekülteket Magyarország.","shortLead":"Hiába a Stop Soros és az, hogy egy időben még éheztették is a bevándorlókat a tranzitzónákban, folyamatosan fogadja be...","id":"20181010_Iden_mar_354_menekultet_fogadott_be_az_Orbankormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23385718-05a6-47be-bef2-8980b37492ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc4c401-604b-4d58-af7c-a9d05a357bcc","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Iden_mar_354_menekultet_fogadott_be_az_Orbankormany","timestamp":"2018. október. 10. 06:00","title":"Idén már 354 menekültet fogadott be az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]