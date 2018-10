Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d298d48b-de31-4400-b098-e1a7fb4bfa8a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az álomstrandjairól ismert szigetet azért zárták le fél évre, hogy alaposan kitakarítsák, így a megelőzés jegyében most drasztikus szabályokat kell betartaniuk az ide érkező turistáknak.","shortLead":"Az álomstrandjairól ismert szigetet azért zárták le fél évre, hogy alaposan kitakarítsák, így a megelőzés jegyében most...","id":"20181025_Ujranyitott_a_vilag_egyik_legszebb_uduloszigete_de_mostantol_meg_a_homokvarepitesert_is_buntetes_jar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d298d48b-de31-4400-b098-e1a7fb4bfa8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa11c22-1c47-4f80-9c29-8919ba9669f5","keywords":null,"link":"/elet/20181025_Ujranyitott_a_vilag_egyik_legszebb_uduloszigete_de_mostantol_meg_a_homokvarepitesert_is_buntetes_jar","timestamp":"2018. október. 25. 12:32","title":"Újranyitott a világ egyik legszebb üdülőszigete, de mostantól még a homokvárépítésért is büntetés jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0d76a90-baa6-4b75-873f-327c41bfb90a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legtávolabbról a fővárostól 300 kilométerre lévő Szamosszegről ment egy kocsi. A Népszava mindegyik önkormányzatot felhívta, amelyiknek az autója ott parkolt az Andrássy úton október 23-án. A csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely azt mondta: nem volt szervezett utaztatás Orbán beszédére. ","shortLead":"A legtávolabbról a fővárostól 300 kilométerre lévő Szamosszegről ment egy kocsi. A Népszava mindegyik önkormányzatot...","id":"20181025_Ketharomszaz_kilometerrol_vittek_a_Fideszrajongokat_Orban_beszedere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0d76a90-baa6-4b75-873f-327c41bfb90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99a6a85-78b2-4fde-a1ab-886936aaaeb8","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Ketharomszaz_kilometerrol_vittek_a_Fideszrajongokat_Orban_beszedere","timestamp":"2018. október. 25. 12:30","title":"Két-háromszáz kilométerről vitték a Fidesz-rajongókat Orbán beszédére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ukrajnában már dolgoznak a hiba elhárításán, de addig is jobb, ha más határátkelőknél próbálkozik.","shortLead":"Ukrajnában már dolgoznak a hiba elhárításán, de addig is jobb, ha más határátkelőknél próbálkozik.","id":"20181024_Ket_szabolcs_megyei_hataratkelohely_nem_uzemel_mert_az_ukran_oldalon_aramszunet_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e011c3d-e871-47b8-9250-22d9d9c5f024","keywords":null,"link":"/cegauto/20181024_Ket_szabolcs_megyei_hataratkelohely_nem_uzemel_mert_az_ukran_oldalon_aramszunet_van","timestamp":"2018. október. 24. 13:53","title":"Két Szabolcs megyei határátkelőhely nem üzemel, mert az ukrán oldalon áramszünet van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a2892f-b5dc-43fd-a653-f4a3cd1027a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előtte a fideszes Hubay György kérdezte Németh Szilárdot, a téma Demeter Márta volt.","shortLead":"Előtte a fideszes Hubay György kérdezte Németh Szilárdot, a téma Demeter Márta volt.","id":"20181024_Orban_atvilagitasarol_beszelt_elvettek_a_szot_Demeter_Martatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81a2892f-b5dc-43fd-a653-f4a3cd1027a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4dca9e-5991-4c3d-96a7-73fb268dba15","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Orban_atvilagitasarol_beszelt_elvettek_a_szot_Demeter_Martatol","timestamp":"2018. október. 24. 15:58","title":"Orbán átvilágításáról beszélt, elvették a szót Demeter Mártától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csütörtök 10 órától lehet jegyet venni a 2019-es Sziget nyitóprodukciójára. Az early bird jegyek már elfogytak.","shortLead":"Csütörtök 10 órától lehet jegyet venni a 2019-es Sziget nyitóprodukciójára. Az early bird jegyek már elfogytak.","id":"20181025_Nagyon_siessen_a_jegyvetellel_aki_el_akar_jutni_Ed_Sheeran_koncertjere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0af8752-3f4d-4cc1-b5c4-2edf7d0557e5","keywords":null,"link":"/elet/20181025_Nagyon_siessen_a_jegyvetellel_aki_el_akar_jutni_Ed_Sheeran_koncertjere","timestamp":"2018. október. 25. 11:42","title":"Nagyon siessen a jegyvétellel, aki el akar jutni Ed Sheeran koncertjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d2a2872-990c-4550-962e-955878122766","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Úr Sándor szerződéses katona volt, mesterlövész lőtte agyon október 23-án.","shortLead":"Úr Sándor szerződéses katona volt, mesterlövész lőtte agyon október 23-án.","id":"20181024_Ujabb_karpataljai_magyar_nemzetisegu_katona_esett_el_KeletUkrajnaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d2a2872-990c-4550-962e-955878122766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133a80d9-ed1d-43fa-8eb6-aece4848a163","keywords":null,"link":"/vilag/20181024_Ujabb_karpataljai_magyar_nemzetisegu_katona_esett_el_KeletUkrajnaban","timestamp":"2018. október. 24. 16:56","title":"Mesterlövész ölt meg egy kárpátaljai magyar katonát a Donyec-medencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c056c9f6-d580-496c-a7ce-5770acdaa563","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ülésezett csütörtökön az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottsága, amelynek fideszes elnöke, Kósa Lajos korábbi bejelentésének megfelelően kérte, rendeljék el az LMP társelnöke, Demeter Márta átvilágításának felülvizsgálatát. Aztán elmondta, a miniszterelnököt miért nem lehet átvilágítani.","shortLead":"Ülésezett csütörtökön az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottsága, amelynek fideszes elnöke, Kósa Lajos korábbi...","id":"20181025_kosa_lajos_demeter_marta_bizottsagi_ules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c056c9f6-d580-496c-a7ce-5770acdaa563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc08266c-1d6b-43d7-a3d9-cefa9bdf7d81","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_kosa_lajos_demeter_marta_bizottsagi_ules","timestamp":"2018. október. 25. 14:27","title":"Videó: Újra összecsapott Kósa és Demeter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5be08f8-8e99-4c29-b090-18430fb4153c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2015 óta él a szabály, hogy a nettó 15 milliárd forintos forgalmat elérő kereskedelmi egységeknek be kell zárniuk, ha két éven keresztül nem termelnek nyereséget. Az összeghatárt feljebb vitték, a célkeresztbe azonban minden szektor bekerült.","shortLead":"2015 óta él a szabály, hogy a nettó 15 milliárd forintos forgalmat elérő kereskedelmi egységeknek be kell zárniuk, ha...","id":"20181025_Nemcsak_az_Aldira_a_MOLra_is_rakuldene_a_kormany_a_NAVot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5be08f8-8e99-4c29-b090-18430fb4153c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167b5b24-8578-4132-91f5-c46b35c01a41","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Nemcsak_az_Aldira_a_MOLra_is_rakuldene_a_kormany_a_NAVot","timestamp":"2018. október. 25. 13:53","title":"Nemcsak az Aldira, a MOL-ra is ráküldené a kormány a NAV-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]