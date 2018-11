A görög parti őrség felszámolt egy migránscsempész-hálózatot

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"569fb7d7-0d55-4db2-bd53-908c033f60cf","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"2017-ben a Mátyás-templomra és egyháztörténeti gyűjteményére, illetve a Magyar Zsidó Múzeumra és a Dohány utcai zsinagógára voltak kíváncsiak a legtöbben.","shortLead":"2017-ben a Mátyás-templomra és egyháztörténeti gyűjteményére, illetve a Magyar Zsidó Múzeumra és a Dohány utcai...","id":"201839_kozgyujtemenyek_toplistaja_akorabbi_ellovas_nemzeti_galeria_lecsuszott_azotodik_helyre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=569fb7d7-0d55-4db2-bd53-908c033f60cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1cba6a-94be-4b5a-b43b-fbd0be9e561d","keywords":null,"link":"/itthon/201839_kozgyujtemenyek_toplistaja_akorabbi_ellovas_nemzeti_galeria_lecsuszott_azotodik_helyre","timestamp":"2018. november. 01. 07:50","title":"Közgyűjtemények toplistája: a korábbi éllovas Nemzeti Galéria csak ötödik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee0997d-0d21-433b-8b7f-9b9828dd4f94","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai társadalmon belül a 18-29 éves korosztályhoz tartozók között a legmagasabb azok aránya, akik tovább szigorítanák a fegyvertartás szabályait. A Pew Research Centre nevű közvélemény-kutató cég felmérése szerint a tömeggyilkosságok után rendre megugrik a korlátozáspártiak aránya, valószínűleg így lesz a pittsburghi zsinagóga-támadás után is. Még akkor is, ha a fegyvergyártók nagyon figyelnek a fiatalokra.","shortLead":"Az amerikai társadalmon belül a 18-29 éves korosztályhoz tartozók között a legmagasabb azok aránya, akik tovább...","id":"20181101_A_fiatal_amerikaiaknak_kezd_elege_lenni_a_fegyverekbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ee0997d-0d21-433b-8b7f-9b9828dd4f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca8a609-e868-4dee-a284-4220a508929f","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_A_fiatal_amerikaiaknak_kezd_elege_lenni_a_fegyverekbol","timestamp":"2018. november. 01. 14:00","title":"A fiatal amerikaiaknak kezd elegük lenni a fegyverekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a0a427-f0a4-4d01-b009-586a20ac2dfe","c_author":"","category":"vilag","description":"Másfél év alatt a felére csökkent Emmanuel Macron népszerűsége Franciaoraszágban.","shortLead":"Másfél év alatt a felére csökkent Emmanuel Macron népszerűsége Franciaoraszágban.","id":"20181101_Tortenelmi_melyponton_Macron_nepszerusege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36a0a427-f0a4-4d01-b009-586a20ac2dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b05292a-2f3c-4a03-8592-f9bf2548f4cc","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_Tortenelmi_melyponton_Macron_nepszerusege","timestamp":"2018. november. 01. 11:59","title":"Történelmi mélyponton Macron népszerűsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18aecdfb-3ae6-4dcc-87fe-79ef84599d57","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A „nem” fontos szó, ám legtöbben nem használjuk eleget. Holott szükség lenne rá, hiszen sok esetben valami visszautasítása nem megvon, hanem inkább ad nekünk valamit. Miért fontos a visszautasítás, hogyan lehet jól csinálni és hogyan tehetjük meg úgy, hogy biztosan nyerjünk vele?","shortLead":"A „nem” fontos szó, ám legtöbben nem használjuk eleget. Holott szükség lenne rá, hiszen sok esetben valami...","id":"remotivextra_20181025_Nem_tud_nemet_mondani_Ideje_megtanulni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18aecdfb-3ae6-4dcc-87fe-79ef84599d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabb6d8f-1c70-41a3-ae9c-299b65250844","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20181025_Nem_tud_nemet_mondani_Ideje_megtanulni","timestamp":"2018. november. 01. 07:21","title":"Nem tud nemet mondani? Ideje megtanulni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"ef833a08-577c-4a5b-b7fc-ccbb4baf9079","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"e88bf250-999f-4d6e-b795-1da7729bbd69","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A jordán menedékkérő az intim testrészeiknél nyúlt a nőkhöz.","shortLead":"A jordán menedékkérő az intim testrészeiknél nyúlt a nőkhöz.","id":"20181101_Het_not_fogdosott_meg_egy_jordan_ferfi_a_halloweeni_felvonulason_Essenben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e88bf250-999f-4d6e-b795-1da7729bbd69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d2e49a6-e0ca-4b22-a38b-1c1767066cc1","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_Het_not_fogdosott_meg_egy_jordan_ferfi_a_halloweeni_felvonulason_Essenben","timestamp":"2018. november. 01. 16:36","title":"Hét nőt fogdosott meg egy jordán férfi a halloweeni felvonuláson Essenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaacc0f0-88a6-4646-8c14-53b564d8950e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Munkahelyén is élt szenvedélyének az Egyesült Államok földtani intézetének egy dolgozója, ám arra már nem számított, hogy a vírussal teli oldalak látogatása nagyon nem tesz majd jót a hálózatnak.","shortLead":"Munkahelyén is élt szenvedélyének az Egyesült Államok földtani intézetének egy dolgozója, ám arra már nem számított...","id":"20181101_egyesult_allamok_foldtani_intezet_geologus_pornograf_tartalom_szexfilm_oldal_virus_malware","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eaacc0f0-88a6-4646-8c14-53b564d8950e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86ede24-b367-4cbe-865e-882737ac6963","keywords":null,"link":"/tudomany/20181101_egyesult_allamok_foldtani_intezet_geologus_pornograf_tartalom_szexfilm_oldal_virus_malware","timestamp":"2018. november. 01. 12:03","title":"9000 pornóoldalt nyitott meg, állami rendszereket fertőzött meg az amerikai hivatalnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81aeabd3-0833-45af-a177-8a433504cf76","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"James \"Whitey\" Bulger fénykorában az FBI informátora volt.","shortLead":"James \"Whitey\" Bulger fénykorában az FBI informátora volt.","id":"20181101_Brutalisan_gyilkoltak_meg_a_bortonben_a_hirhedt_bostoni_maffiafonokot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81aeabd3-0833-45af-a177-8a433504cf76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"056a8390-cd0d-48f0-ac20-27b94bb699da","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_Brutalisan_gyilkoltak_meg_a_bortonben_a_hirhedt_bostoni_maffiafonokot","timestamp":"2018. november. 01. 11:16","title":"Brutálisan gyilkolták meg a börtönben a hírhedt bostoni maffiafőnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21c987c-437c-481c-8579-4712aa9d573e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az érintett gazdák fellázadtak a jószágaik leölésére érkező állategészségügyi szakemberek ellen. Az állatok nyomtalanul eltűntek - ahogy a hűtőládák is a környező áruházakból. ","shortLead":"Az érintett gazdák fellázadtak a jószágaik leölésére érkező állategészségügyi szakemberek ellen. Az állatok nyomtalanul...","id":"20181101_Ujabb_romaniai_megyeben_jelent_meg_az_afrikai_sertespestis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f21c987c-437c-481c-8579-4712aa9d573e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"422cb1af-fb9a-4919-8e3d-a0e4dc694d82","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_Ujabb_romaniai_megyeben_jelent_meg_az_afrikai_sertespestis","timestamp":"2018. november. 01. 21:12","title":"Krimibe illő fordulat kíséri a sertéspestis terjedését Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]