[{"available":true,"c_guid":"c445009d-c9ca-4311-9396-4ed43d581a2d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Álomból vár című lemezt a csapat szokás szerint együtt játszva vette fel, a nagyját hagyományos stúdió helyett egy felsőörsi nyaralóban. Már meghallgatható az album.","shortLead":"Az Álomból vár című lemezt a csapat szokás szerint együtt játszva vette fel, a nagyját hagyományos stúdió helyett...","id":"20181108_Felsoorsi_nyaraloban_rogzitette_uj_albumat_a_Konyha_zenekar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c445009d-c9ca-4311-9396-4ed43d581a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8284b50-86a4-4b37-be46-0ff2cb680d83","keywords":null,"link":"/kultura/20181108_Felsoorsi_nyaraloban_rogzitette_uj_albumat_a_Konyha_zenekar","timestamp":"2018. november. 08. 15:23","title":"Felsőörsi nyaralóban rögzítette új albumát a Konyha zenekar – lemezpremier a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7aad650-571a-496a-9872-82e2f9868708","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szuper egyszerű védelem a csúcstechnikával támadó autótolvajok ellen. ","shortLead":"Szuper egyszerű védelem a csúcstechnikával támadó autótolvajok ellen. ","id":"20181108_autos_video_fanas_doboz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7aad650-571a-496a-9872-82e2f9868708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa432be-b8fc-4517-9499-d9f67c712334","keywords":null,"link":"/cegauto/20181108_autos_video_fanas_doboz","timestamp":"2018. november. 09. 04:07","title":"Egy fantás dobozzal lophatatlanná lehet tenni egy kocsit? - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a38361b-1932-4637-80c9-dfb321263f2f","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Mi sül ki abból, hogy sok évtizeddel a második világháború után az egykori angol kémnő, a volt náci Németország egy táncosnője és egy magyar holokauszttúlélő találkoznak? Révész Bálint Nagyi projekt című filmje nemcsak imádni való, de közkinccsé teszi egyes emberek magántörténelmeit is. Villáminterjú a nagyikat faggató unokával. ","shortLead":"Mi sül ki abból, hogy sok évtizeddel a második világháború után az egykori angol kémnő, a volt náci Németország...","id":"20181108_A_mi_generacionkkal_az_a_baj_hogy_nincs_baj__villaminterju_a_Nagyi_projekt_rendezojevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a38361b-1932-4637-80c9-dfb321263f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad569f8c-409c-4633-bd9c-5a871e30536c","keywords":null,"link":"/kultura/20181108_A_mi_generacionkkal_az_a_baj_hogy_nincs_baj__villaminterju_a_Nagyi_projekt_rendezojevel","timestamp":"2018. november. 08. 20:30","title":"A mi generációnkkal az a baj, hogy nincs baj – interjú a Nagyi projekt rendezőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae6737d-125a-426e-9068-cb77f8da0203","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ötszörös áron kínálták a jegyeket, amelyek helyett a vevők csupán egy igazolást kaptak a pénz befizetéséről.","shortLead":"Ötszörös áron kínálták a jegyeket, amelyek helyett a vevők csupán egy igazolást kaptak a pénz befizetéséről.","id":"20181107_Most_kamu_Zorankoncertjegyekkel_verte_at_vasarloit_a_Viagogo_nevu_weboldal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ae6737d-125a-426e-9068-cb77f8da0203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"425b906b-bc87-4e08-a454-a2c6ec528793","keywords":null,"link":"/elet/20181107_Most_kamu_Zorankoncertjegyekkel_verte_at_vasarloit_a_Viagogo_nevu_weboldal","timestamp":"2018. november. 07. 17:31","title":"Most kamu Zorán-koncertjegyekkel verte át vásárlóit a Viagogo nevű weboldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az emberi erőforrások minisztere beszédet tartott az egészségügyi és oktatási díjak átadásán, amelyben nem kisebbeket álított, minthogy a magyar kultúra hagyománya a megértés és a menekülők segítése.","shortLead":"Az emberi erőforrások minisztere beszédet tartott az egészségügyi és oktatási díjak átadásán, amelyben nem kisebbeket...","id":"20181109_Kasler_A_magyar_kultura_hagyomanya_a_tolerancia_a_menekulok_es_raszorulok_segitese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af53e2c-4d65-404e-8285-a110f082b084","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Kasler_A_magyar_kultura_hagyomanya_a_tolerancia_a_menekulok_es_raszorulok_segitese","timestamp":"2018. november. 09. 10:15","title":"Kásler: A magyar kultúra hagyománya a tolerancia, a menekülők és rászorulók segítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e9d343b-5785-45ef-8423-f93bb461dfae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gyászol a magyar YouTube-közösség. ","shortLead":"Gyászol a magyar YouTube-közösség. ","id":"20181108_Meghalt_egy_fiatal_magyar_vlogger","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e9d343b-5785-45ef-8423-f93bb461dfae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3071c43f-8fee-478f-970f-0fca5408efcb","keywords":null,"link":"/kultura/20181108_Meghalt_egy_fiatal_magyar_vlogger","timestamp":"2018. november. 08. 10:10","title":"Meghalt egy fiatal magyar vlogger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előválasztásról az a szó is eszébe jutott, hogy agyrém, azonban a 10 ezer fősnél nagyobb településen nem zárta ki, hogy a Jobbikkal is együttműködjenek.","shortLead":"Az előválasztásról az a szó is eszébe jutott, hogy agyrém, azonban a 10 ezer fősnél nagyobb településen nem zárta ki...","id":"20181107_Gyurcsany_es_a_DK_videken_osszeborulhat_a_Jobbikkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d761caba-64b8-4803-ba46-f5e058f6a5f8","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Gyurcsany_es_a_DK_videken_osszeborulhat_a_Jobbikkal","timestamp":"2018. november. 07. 15:39","title":"Gyurcsány és a DK vidéken összeborulhat a Jobbikkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e83d186-3374-4608-b3cf-14de072f927c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Végül jobb híján az eladó pénztárcájával távozott.","shortLead":"Végül jobb híján az eladó pénztárcájával távozott.","id":"20181108_Az_autokereskedes_szefjere_utazott_a_tolvaj_de_kiderult_hogy_az_uzletben_nincs_is_szef","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e83d186-3374-4608-b3cf-14de072f927c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7df098-e259-4945-9a04-ecbf10c59721","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Az_autokereskedes_szefjere_utazott_a_tolvaj_de_kiderult_hogy_az_uzletben_nincs_is_szef","timestamp":"2018. november. 08. 11:38","title":"Az autókereskedés széfjére utazott a tolvaj, de kiderült, hogy az üzletben nincs is széf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]