[{"available":true,"c_guid":"c9fa6f6e-0628-48a5-be01-01ee2427d326","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legfrissebb adat szerint már 1011 ember szerepel az eltűntek listáján.","shortLead":"A legfrissebb adat szerint már 1011 ember szerepel az eltűntek listáján.","id":"20181117_Kaliforniai_tuzvesz_mar_71_halott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9fa6f6e-0628-48a5-be01-01ee2427d326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c24511-cd86-4834-b6fa-5a74afa86448","keywords":null,"link":"/vilag/20181117_Kaliforniai_tuzvesz_mar_71_halott","timestamp":"2018. november. 17. 08:21","title":"Kaliforniai tűzvész: már 71 halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99461bc-3f0f-438f-8c39-7bb07ab3ccde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt amerikai külügyi helyettes államtitkár feltette az egyik legfontosabb kérdést Nikola Gruevszki menedékjoga kapcsán.","shortLead":"A volt amerikai külügyi helyettes államtitkár feltette az egyik legfontosabb kérdést Nikola Gruevszki menedékjoga...","id":"20181116_Thomas_Melia_a_Gruevszkiugyrol_Ki_fogja_befogadni_Orbant","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e99461bc-3f0f-438f-8c39-7bb07ab3ccde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e9316aa-ea7e-4e7d-b2c8-27575f02f30a","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_Thomas_Melia_a_Gruevszkiugyrol_Ki_fogja_befogadni_Orbant","timestamp":"2018. november. 16. 16:07","title":"Thomas Melia a Gruevszki-ügyről: Ki fogja befogadni Orbánt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c25d11e-b4e4-41a5-b248-d71b403d9273","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Továbbra is keveset lehet tudni a City Mail Kft.-ről, amely Budapest közigazgatási határain belül vehetné fel a versenyt az állami vállalattal.","shortLead":"Továbbra is keveset lehet tudni a City Mail Kft.-ről, amely Budapest közigazgatási határain belül vehetné fel...","id":"20181116_Rejtelyes_rivalisa_van_a_Magyar_Postanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c25d11e-b4e4-41a5-b248-d71b403d9273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bd3cb65-d244-4266-8114-4f2a52bae963","keywords":null,"link":"/kkv/20181116_Rejtelyes_rivalisa_van_a_Magyar_Postanak","timestamp":"2018. november. 16. 10:41","title":"Rejtélyes riválisa van a Magyar Postának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f114470-fc2a-4af6-9999-589d37595946","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Néhány órán belül öt kulcsember távozott, miután a kabinet támogatta a Brexitről szóló megállapodást. ","shortLead":"Néhány órán belül öt kulcsember távozott, miután a kabinet támogatta a Brexitről szóló megállapodást. ","id":"20181115_Lemondott_a_brit_Brexitugyi_miniszter_a_kormany_fele_kovetheti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f114470-fc2a-4af6-9999-589d37595946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2f1bf61-8587-4fa4-b24d-a750bf3dc65d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Lemondott_a_brit_Brexitugyi_miniszter_a_kormany_fele_kovetheti","timestamp":"2018. november. 15. 10:53","title":"Lemondott a brit Brexit-ügyi miniszter, a kormány fele követheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab34d50-42a7-433d-aa93-abc2b7cb922e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa huszonnyolc helyi és körzeti rádiónak ítélt meg összesen 75,3 millió forintot. A közleményükből az is kiderül, miért nem hosszabbítják meg a két, nem kormányközeli, de a leghallgatottabbak közé számító országos rádió engedélyét.","shortLead":"A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa huszonnyolc helyi és körzeti rádiónak ítélt meg összesen...","id":"20181116_Slager_es_Music_FM_elkaszalasa_gyermekek_vedelmere_es_dijtartozasra_hivatkozik_az_NMHHH","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ab34d50-42a7-433d-aa93-abc2b7cb922e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85627a0e-a6dc-4ccc-bd13-b83ed83f6e3b","keywords":null,"link":"/kkv/20181116_Slager_es_Music_FM_elkaszalasa_gyermekek_vedelmere_es_dijtartozasra_hivatkozik_az_NMHHH","timestamp":"2018. november. 16. 13:01","title":"Sláger és Music FM elhallgattatása: gyermekek védelmével és díjtartozással indokol az NMHH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7593212e-2c6d-487e-8780-d71c821a435e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"November környékén kevésbé jut az ember eszébe, de májustól szeptemberig sokszor komoly prolémát jelent a magas UV-sugárzás. A L'Oréal egy olyan eszközt fejlesztett, ami segíthet megelőzni a bajt.","shortLead":"November környékén kevésbé jut az ember eszébe, de májustól szeptemberig sokszor komoly prolémát jelent a magas...","id":"20181115_loreal_la_roche_posay_my_skin_track_szenzor_orvostechnologia_uv_sugarzas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7593212e-2c6d-487e-8780-d71c821a435e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ad7522-231c-4bd3-a353-9fc0d52a13d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181115_loreal_la_roche_posay_my_skin_track_szenzor_orvostechnologia_uv_sugarzas","timestamp":"2018. november. 15. 17:03","title":"A L'Oréal újdonsága nagyon kicsi, de nagyon jó, hogy szól, mielőtt baj lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c094e124-a103-4fe7-a81a-471acf01e843","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elég meghökkentő látványt nyújtottak.","shortLead":"Elég meghökkentő látványt nyújtottak.","id":"20181116_Nehany_teve_megszokott_egy_nemetorszagi_cirkuszbol_es_elment_a_Lidlbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c094e124-a103-4fe7-a81a-471acf01e843&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c002f80-c577-4ee4-a57f-d19965831b75","keywords":null,"link":"/elet/20181116_Nehany_teve_megszokott_egy_nemetorszagi_cirkuszbol_es_elment_a_Lidlbe","timestamp":"2018. november. 16. 09:17","title":"Néhány teve megszökött egy németországi cirkuszból, és elment a Lidlbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46aeae9c-35e4-485c-b9da-2e84576be53e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Korrupciókutató Központ 112 ország hatóságainak honlapját vizsgálta, a kereshetőség szempontjából a magyar hatóság jól teljesített, de amikor az adatok letölthetősége volt a szempont, még Banglades is megelőzött minket. ","shortLead":"A Korrupciókutató Központ 112 ország hatóságainak honlapját vizsgálta, a kereshetőség szempontjából a magyar hatóság...","id":"20181115_Viszonylag_atlathato_de_nehol_erosen_hianyos_a_magyar_kozbeszerzesi_hatosag_honlapja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46aeae9c-35e4-485c-b9da-2e84576be53e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb7a714a-f8ca-4c51-bb1b-1255b70fb294","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Viszonylag_atlathato_de_nehol_erosen_hianyos_a_magyar_kozbeszerzesi_hatosag_honlapja","timestamp":"2018. november. 15. 13:14","title":"Viszonylag átlátható, de néhol erősen hiányos a magyar közbeszerzési hatóság honlapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]