Egy főiskolai marketingfeladatként indult, ma már nemzetközi piacokon értékesíti hidegen sajtolt olajait és kozmetikai termékeit a Grapoila. Pinczés Marianna tulajdonos 15 éve döntött úgy, hogy elkezdi gyártani azt a terméket, amelyre egy piackutatást és egy komplett marketingstratégiát kellett készíteniük az egyik órára. Ahogy a cég neve is utal rá, szőlőmagolajat kezdett gyártani. Azt mondta, izgalmasnak találta, mivel a termék újdonság volt Magyarországon, de a legérdekesebb mégis az az elgondolás volt, hogy a bortermelés miatt nagy mennyiségben keletkező törkölyt mint mellékterméket hasznosítani tudnák és abból egy értékes terméket gyárthatnának.

Az ötlet pedig újabb ötletet adott: ha már egyszer egy másik iparág melléktermékéből indulnak ki, akkor a saját gyártásuk során keletkező összes melléktermékről is gondoskodnak, és további termékeket készítenek. Így születtek meg az őrlemények, gluténmentes lisztek, kozmetikumok, vagy akár a magolaj iszap, ami egy magas A-vitamin tartalmú pakolás. Ezt hívják upcyclingnak, amikor egy gyártási melléktermék vagy hulladék teljesen új életet kap. A termelés így teljesen zero waste, azaz hulladékmentes, tette hozzá Pinczés Marianna.

Pinczés Marianna, a Grapoila tulajdonos-ügyvezetője Fotó: Mohai Balázs

Munkáját megannyi díjjal elismerték. Mint elmondta, különösen büszke arra, hogy a londoni Great Taste versenyen is számos elismerést bezsebeltek. Itt a bírák vakon tesztelik a termékeket, vagyis az ítéletüket semmilyen információval, marketingeszközzel, márkanévvel, csomagolással nem lehet befolyásolni, ezért az hiteles, pártatlan és megfellebbezhetetlen. A tulajdonos szerint ezeknek a díjaknak marketingereje van, megjelenést biztosítanak. Úgy fogalmazott: „kicsi cégként azt mondani, hogy nagyon finomat csinálunk, hát vagy elhiszik vagy nem. De hogyha van egy nemzetközileg elismert minősítő rendszer, az sokkal többet jelent a fogyasztóknak” – tette hozzá. Azt is fontosnak tarja, hogy a pályázatokon elinduló vállalkozások egymás ötleteiből is inspirációt meríthetnek.

2021-ben elnyerték a Generali akkor induló EnterPrize díját, mikrokörnyezet iránti felelősségvállalás kategóriában. Az irodaházuk körül kialakított permakulturális kerttel pályáztak, amelyben zöldségeket, gyümölcsöket termelnek fenntartható módon a vállalat dolgozói számára. Évente többször nyílt napokat is tartanak itt, ingyenes workshopokon beszélnek a permakultúráról, a biokert-művelésről, főzésről, natúr élelmiszerekről. És bár a pályázat ennek a kertnek a fejlesztéséről, az esővíz felhasználásáról szólt, a vállalatnak ez csak egy kicsi, nonprofit kezdeményezése – jelenlétük egészét az határozza meg, hogy élelmiszeripari gyártócégként hogyan tudnak fenntarthatóan működni.

Pinczés Marianna a díj elnyerése óta a Generali számos workshopjának, kerekasztal-beszélgetésének résztvevője. Azt mondta, ezeken gyakran szó esik arról, hogy egy cégnek melyek a már kötelező fenntarthatósági feladatai, mit jelent ez egy kis-, egy közép- és egy nagyvállalatnak, mennyire igényel tőlük elköteleződést és mennyi bürokráciával, papírmunkával jár. Sokszor előkerül az edukáció, hogy a fenntarthatóság fontosságát hogyan tudják átadni a fogyasztóknak is.

Tavaly óta pedig már a Generali EnterPrize zsűrijének is tagja. Szerinte a verseny azért rendkívül fontos, mert kiemeli azt a globális szempontot, hogy a fenntarthatóságot be kell építeni a vállalati kultúrába. Pinczés Marianna szerint nem csak az EnterPrize díj nyertesei, de valamennyi résztvevő elkezd azon gondolkozni, hogy ő mit is tesz vagy tehetne a fenntarthatóságért. A pályázatok elbírálásakor a legfontosabb szempont számára a kreativitás. Azt mondta, szerinte nem kell, hogy egy cég hatalmas innovációt, technológiai újítást alkalmazzon, csak legyen jó az ötlet, fokozza a vállalati fenntarthatóságot. A Generali versenye azért is különleges, mert pénzdíjjal jár, vagyis ténylegesen hozzájárul ahhoz a projekthez, amit elismer, mondta. Azért is különösen büszke arra, hogy cégével az elsők között nyerte meg ezt az elismerést, mert a Generali azóta is fenntartja a díjat, amire évről évre pályázhatnak a kis-és középvállalkozások.

Az idei pályázati időszak június 13-ig tart. Három kategóriában lehet jelentkezni, a pályázat összdíjazása 15 millió forint. A környezetvédelem kategóriában 7 millió forint jár a győztesnek. A Generali célja, hogy támogassa a kis- és középvállalkozásokat olyan projektek megvalósításában, amelyek hozzájárulnak a környezet védelméhez és fenntarthatóságához. Ez a kategória olyan kezdeményezéseket támogat, amelyek például hulladékcsökkentést céloznak meg vagy energiahatékonysági fejlesztéseket valósítanak meg – akár megújuló energiaforrások használatával vagy energiahatékony technológiák bevezetésével. A környezetbarát termékek és szolgáltatások fejlesztését ösztönzik, amelyek csökkentik a környezeti terhelést.

A munkavállalói jóllét kategóriájának díja 4 millió forint. Erre azoknak a vállalkozásoknak érdemes pályázniuk, akik olyan programokat szeretnének megvalósítani, amelyek javítják a dolgozók és családjaik életminőségét. A győztes kkv olyan cégek közül kerülhet ki, amelyek például egészségmegőrzési programokat kínálnak, képzéseket és tréningeket szerveznek a dolgozók számára, szabadidős programokat biztosítanak, illetve amelyek segítik a munka és a magánélet egyensúlyának megteremtését. A cél, hogy a díj segítségével megvalósuló programnak köszönhetően a munkavállalók jobban érezzék magukat a munkahelyükön, és ezáltal motiváltabbak és produktívabbak legyenek.

A harmadik kategória a mikrokörnyezet iránti felelősségvállalás. Ide azon kis- és középvállalkozások jelentkezését várják, akik projektjükkel a helyi közösségek életminőségét tervezik javítani. Ez a kategória olyan kezdeményezéseket karol fel, amelyek például helyi jótékonysági akciókat szerveznek, helyi sport- és kulturális közösségeket támogatnak, vagy közösségi programokat indítanak, a helyi lakosok összefogása és támogatása céljából. A kategóriában benyújtott pályázattal a vállalkozások aktívan hozzájárulnak a környezetükben élő emberek mindennapi életének javításához.

Pinczés Marianna a most jelentkező vállalkozásoknak azt tanácsolja, hogy gondolkozzanak nagyban, vállalati és ne csak projektszinten. A nemzetközi díj megnyeréséhez is fontos, hogy a pályázat komplex legyen, és ne csupán arra fókuszáljon, mit szeretne a vállalkozás a pénzből megvalósítani. Úgy véli, hogy a pályázatnak fenntartható módon kell kiegészítenie a cég tevékenységét. Nemcsak a beruházásnak, hanem a cég egész tevékenységének is fenntarthatónak kell lennie. Szerinte az is jó irány, ha a projekt olyan strukturális, előremutató változtatásokat tartalmaz, amelyek a vállalat egészét érintik, és hosszú távon fenntarthatóbb működést eredményeznek.

Az oldalon elhelyezett tartalom a Generali Biztosító megbízásából, a HVG BrandLab közreműködésével jött létre. A tartalom előállításában a hvg.hu és a HVG hetilap szerkesztősége nem vett részt.