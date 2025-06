Tovább nőtt az olaj ára, miután karnyújtásnyira került a Hormuzi-szoros blokádja

Irán atomprogramjának lenullázása és hadseregének megroppantása volt a célja annak a támadássorozatnak, amelyet az izraeli hadsereg indított 2025. június 13-án több tucatnyi iráni célpont ellen. A meglepetésszerű offenzíva megtizedelte az iráni hadsereg vezetőségét, kiiktatta a légvédelem jelentős hányadát és súlyos károkat okozott a nukleáris létesítményekben is. A légitámadások folytatódnak, ahogy az iráni válaszcsapások is - a legfrissebb fejleményeket cikksorozatunkban követhetik.

Nincs meglepetés, tovább folytatta a drágulást az olaj, miután hétvégén nemcsak folytatódtak az izraeli-iráni támadások, most már amerikai beavatkozással, de az iráni parlament jóváhagyta a Hormuzi-szoros lezárását is.

Az amerikai WTI nyersolaj hordónkénti ára hétfő reggel 74,6 dollárra, a norvég Brenté pedig 77,7 dollárra kúszott fel. A napi drágulás mindkét olajtípus esetében nagyjából 1,5 százalékos, ami nem mondható drámainak. Ha a teljes elmúlt hét ármozgásait nézzük, akkor viszont mindkettőnél nagyjából 6,2 százalékos áremelkedést láthatunk, ami már jelentős. Ez már a magyarországi benzinkutak árain is látszik, miután szombaton a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 8 forinttal, a gázolaj ára bruttó 9 forinttal nőtt.

A Hormuzi-szoroson bonyolítják a világ olajkereskedelmének 20 százalékát, de nemcsak ezért fontos ez a vízi útvonal, hanem a gázkereskedelem szempontjából is, a világ egyik legnagyobb LNG-exportőre, Katar is itt hajóztatja át a szállítmányait, ezért egy blokád a globális gázkereskedelemre is jelentős negatív hatással lenne.

Mindenki az olajat félti az izraeli-iráni csapásoktól, pedig a gázellátás is legalább annyira veszélybe került Ha Teherán beváltaná a fenyegetését, és tényleg lezárná a Hormuzi-szorost, azzal nemcsak a globális olajpiacot állítaná a feje tetejére, de elvágná a világtól az egyik legnagyobb LNG-exportőrt, Katart is. A megtorlás potenciális célpontjaivá léptek elő Izrael tengeri gázmezői is, ez a két front együtt pedig óriási fenyegetést jelenthet az európai energiabiztonságra.

A szoros lezárása ugyanakkor még nem véglegesen eldöntött, arról majd az iráni legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács határoz. Egyelőre maguk az olajszállítmányok a szoroson keresztül folyamatosak. A Goldman Sachs szerint, ha a szállítmányok egy hónapra a felükre esnének vissza, és további 11 hónapra 10 százalékkal kisebb volumenben folytatódnának, akkor 110 dollárra is kilőhetne a Brent hordónkénti ára. Az Oxford Economics pedig legfrissebb elemzésében arra mutatott rá, hogy a háború eszkalálódásával az olaj ára akár 130 dollárig is felugorhat.