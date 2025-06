24.hu: Rogán helikopteres lagziján is ott volt az a férfi, akitől a NAV lefoglalt egy jachtot a nagybani piacos akció után

A 24.hu forrásai szerint a május végi nagybani piacos razziában letartóztatott kulcsfigura ott volt azon a 2016-os, nyírségi lagzin, mely arról híresült el, hogy Rogán Antal és akkori felesége Budapestről helikopterrel utazott el rá.

Az M. Attilaként azonosított 56 éves férfit a lap forrásai szerint rokoni szálak fűzik az egyik ismert televíziós celebhez, így került oda ő is Szabó Zsófi és Kis Zsolt lakodalmába. Két nagybanis kereskedő is azt állította a 24.hu-nak, hogy M. karrierje az esküvő után kezdett felívelni, a változás a hierarchiában elfoglalt helyében, életvitelében, sőt még megjelenésében is érezhető volt. Szerintük a hatóságok békén hagyták, és hosszú éveken keresztül gyakorlatilag háborítatlanul tevékenykedhetett a piacon.

M. Attila az egyike volt annak a 15 embernek, akiket a nagybanis akció után állítottak elő, és helyeztek egy hónapos letartóztatásba. A NAV nem tette közzé a rács mögé küldött gyanúsítottak személyazonosságát, M. monogramját a bíróságtól kapott információkra hivatkozva a Magyar Nemzet szivárogtatta ki, a kormánylap szerint ő volt a piac egyik legbefolyásosabb figurája.

A NAV a május végi, kommandósokkal megerősített rajtaütését követően sajtótájékoztatón közölte, hogy a razzia során zöldség- és gyümölcskereskedelem mögé rejtett számlagyárat lepleztek le, amely több mint 11 milliárd forintos kárt okozott a költségvetésnek. Azt is közölték, hogy itthon és a határon túl is cégvagyonokat foglalt le a bűnbanda által okozott károk megtérüléséért, de az elkövetők saját vagyontárgyait is lefoglalták, köztük több száz millió forintnyi készpénz mellett nívós ingatlanokat, márkás karórákat, divatcikkeket, személygépjárműveket, motorkerékpárt és egy jachtot is.

2025 06 17 Nagybani sajtótájékoztató ZeneLogó2 Piactisztítás felsőfokon A gazdasági szereplők számára legálisnak tűnő áruforgalom mögött, több mint 11,5 milliárd forintot elérő költségvetési csalás húzódott meg. A zöldség-gyümölcs kereskedelem hátterében, három szervezett bűnelkövetői csoport épített ki összetett számlázási láncot, miközben irányítóik a jogellenes haszonból a francia Riviérán pihentek.

A NAV a jachtról sem közölt közelebbi információkat, ám a 24.hu a NAV hivatalos felvételei alapján azonosította a hajót: a 17,5 méteres Alena 56 Coupe tavaly többször is feltűnt M. Attila közösségi oldalain, majd ősszel egy TikTok-videóban a férfi sajátjaként eladásra is meghirdette. A lap szerint a jacht az elmúlt hónapokban több hirdetési oldalra is felkerült. Ezekből tudható, hogy két, 480 lóerős Volvo motor hajtja, Balatonfüreden van az állandó kikötőhelye, és áfa nélkül 399 ezer eurót, azaz 160 millió forintot kértek érte, ez áfával együtt 200 millió forintot jelent.

M. Attila május 24-én, négy nappal a letartóztatása előtt egyébként még arról posztolt a közösségi oldalán, hogy „Szíjj László, Mészáros Lőrinc és a többi szitokszóvá vált nevű magyar vállalkozó fizeti a tanárokat, a nővéreket a kórházban, az aszfaltot az úton, a buszt, a buszba a gázolajat. (…) Ez az egész »korrupció« hazudozás azért van, hogy ennyi se maradjon: hogy mindent elvigyenek tőlünk a nyugati cégek!”

M. Attila eszmefuttatása szerint ezért van Magyarországnak szüksége az oligarchák adóforintjaira, valamint arra, hogy 27 százalék legyen az áfa. Azt is írta: „Legyen több Lölő, az országnak az az érdeke!”