Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ecff528-4b75-4687-96e2-ad09ed5a4816","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Wall Street elkezdett félni a nőktől.","shortLead":"A Wall Street elkezdett félni a nőktől.","id":"20181204_Bloomberg_A_nok_kirekesztesehez_vezetett_az_uzleti_eletben_a_metoo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ecff528-4b75-4687-96e2-ad09ed5a4816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc14049-98ea-4758-a030-977f944ed9d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_Bloomberg_A_nok_kirekesztesehez_vezetett_az_uzleti_eletben_a_metoo","timestamp":"2018. december. 04. 05:45","title":"Bloomberg: A nők kirekesztéséhez vezetett az üzleti életben a #metoo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df27daf-a4d7-4f49-9b4c-479b23243290","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Magyarország sosem fog felnőni ahhoz, hogy aki más, mint az átlag, azt ne bámulják vagy bántsák állandóan – mondja Fazekas Ferenc, akinek a bámulásról és a bántásról is első kézből vannak élményei. Az orosházi Vasembernek ugyanis több mint kétszáz piercingje van: alig van olyan része az arcának, amit nem fed testékszer vagy tetoválás, és bár néha utánaköpnek az utcán, ő így látja magát szépnek: „Én nem akarok úgy meghalni, hogy eltűnök a színről, aztán vége. Nyomot akarok hagyni.”","shortLead":"Magyarország sosem fog felnőni ahhoz, hogy aki más, mint az átlag, azt ne bámulják vagy bántsák állandóan – mondja...","id":"20181205_Fazekas_Ferenc_Vasember_testmodosito_Oroshaza_Volt_egyszer_egy_Vadkelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8df27daf-a4d7-4f49-9b4c-479b23243290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f98403-17a6-4147-8d09-32a67bd92dc4","keywords":null,"link":"/elet/20181205_Fazekas_Ferenc_Vasember_testmodosito_Oroshaza_Volt_egyszer_egy_Vadkelet","timestamp":"2018. december. 05. 20:00","title":"„Ha mások rám néznek, nem egy megbízható, szelíd embert látnak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499a3a88-eee5-490a-b161-080cffb1d695","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jövőre ugyanis az okmányra is szükség lesz az engedély kiváltásához – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.","shortLead":"Jövőre ugyanis az okmányra is szükség lesz az engedély kiváltásához – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.","id":"20181204_adoigazolvany_nav_horgaszengedely_horgaszok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=499a3a88-eee5-490a-b161-080cffb1d695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb32b547-16da-4ce1-ae6b-2beb11136357","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_adoigazolvany_nav_horgaszengedely_horgaszok","timestamp":"2018. december. 04. 14:22","title":"Nincs adóigazolványa? Ugorhat a jövő évi horgászengedélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51013883-d03a-4456-a007-a6168321e7aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő a horvátoknál egy köröm alatti tüskéhez hasonlította a Mol–INA-ügyet, a Hernádi Zsolt kiadatását firtató kérdést pedig elkente. Az országba honvédségi Airbussal érkezett.","shortLead":"A kormányfő a horvátoknál egy köröm alatti tüskéhez hasonlította a Mol–INA-ügyet, a Hernádi Zsolt kiadatását firtató...","id":"20181204_Orban_Horvatorszagba_is_honvedsegi_geppel_repult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51013883-d03a-4456-a007-a6168321e7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b45113c-b474-4881-be39-938f6a2b204f","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Orban_Horvatorszagba_is_honvedsegi_geppel_repult","timestamp":"2018. december. 04. 08:23","title":"Orbán Horvátországba is honvédségi géppel repült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c65d981-afe5-4677-bd42-3ccc0dbc750c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét komplex ellenőrzés-sorozatot tartott a rendőrség a bulinegyedben. Négy embert állítottak elő, taxisok ellen tettek feljelentést. ","shortLead":"Ismét komplex ellenőrzés-sorozatot tartott a rendőrség a bulinegyedben. Négy embert állítottak elő, taxisok ellen...","id":"20181204_Megint_kutyakkal_razziaztak_a_bulinegyedben_a_hetvegen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c65d981-afe5-4677-bd42-3ccc0dbc750c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a35e46-3d28-4e19-841d-f732ced79a0a","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Megint_kutyakkal_razziaztak_a_bulinegyedben_a_hetvegen","timestamp":"2018. december. 04. 18:10","title":"Megint kutyákkal razziáztak a bulinegyedben a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f3cb04-c716-426c-9a4e-87cb3be6e520","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbánék megünneplik a rendszerváltást, ebben segít Kónya Imre.","shortLead":"Orbánék megünneplik a rendszerváltást, ebben segít Kónya Imre.","id":"20181205_Volt_MDFes_ad_a_kormanynak_tanacsot__10_millioert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84f3cb04-c716-426c-9a4e-87cb3be6e520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6568671e-5e48-46cd-b8f9-68ff8dd02b31","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Volt_MDFes_ad_a_kormanynak_tanacsot__10_millioert","timestamp":"2018. december. 05. 09:06","title":"Volt MDF-es ad a kormánynak tanácsot – 10 millióért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77d937ac-299d-4454-9319-5b41455565c1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 25 ezer fonttal, azaz kilencmillió forinttal járó Turner-díjat egy glasgow-i médiaművész kapta, aki egy éven keresztül rögzítette élete eseményeit az iPhone-jával. ","shortLead":"A 25 ezer fonttal, azaz kilencmillió forinttal járó Turner-díjat egy glasgow-i médiaművész kapta, aki egy éven...","id":"20181205_Egy_iPhonemuvesz_kapta_iden_Europa_legrangosabb_kepzomuveszeti_dijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77d937ac-299d-4454-9319-5b41455565c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d76ac5f5-62db-441e-bdce-10797028cb16","keywords":null,"link":"/kultura/20181205_Egy_iPhonemuvesz_kapta_iden_Europa_legrangosabb_kepzomuveszeti_dijat","timestamp":"2018. december. 05. 11:05","title":"Egy iPhone-művész kapta idén Európa legrangosabb képzőművészeti díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7d5fb15-450f-42c5-91fe-04ef4fac6d26","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Amerikai szenátorok szerint \"nem is kérdés\", hogy Dzsamál Hasogdzsi szaúdi újságíró meggyilkolásának hátterében Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös állt. ","shortLead":"Amerikai szenátorok szerint \"nem is kérdés\", hogy Dzsamál Hasogdzsi szaúdi újságíró meggyilkolásának hátterében Mohamed...","id":"20181204_Orultnek_nevezte_a_szaudi_tronorokost_egy_szenator","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7d5fb15-450f-42c5-91fe-04ef4fac6d26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269beadf-321f-4bc1-8cbf-c645b8bc8f5c","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_Orultnek_nevezte_a_szaudi_tronorokost_egy_szenator","timestamp":"2018. december. 04. 21:40","title":"Őrültnek nevezte a szaúdi trónörököst egy szenátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]