[{"available":true,"c_guid":"5e751c75-0672-4dbe-8a17-5f7411184a9b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan hazánkba is megérkezik a minden korábbi BMW-nél nagyobb X7-es divatterepjáró, vázoljuk a magyar listaárakat.","shortLead":"Hamarosan hazánkba is megérkezik a minden korábbi BMW-nél nagyobb X7-es divatterepjáró, vázoljuk a magyar listaárakat.","id":"20181206_itthon_is_bearaztak_a_hatalmas_bmw_x7et_56_millioval_dragabb_az_x5nel_suv_divatterepjaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e751c75-0672-4dbe-8a17-5f7411184a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f807f0af-0f58-42b9-9b04-edd503b18b31","keywords":null,"link":"/cegauto/20181206_itthon_is_bearaztak_a_hatalmas_bmw_x7et_56_millioval_dragabb_az_x5nel_suv_divatterepjaro","timestamp":"2018. december. 06. 08:21","title":"Itthon is beárazták a hatalmas BMW X7-et, 5-6 millióval drágább az X5-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5451def6-570c-4e36-b6de-fe1c18ac2b8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostantól hiába próbálkoznak a weboldalak az átverős hirdetésekkel, a Google zéró toleranciát vezetett be ellenük.","shortLead":"Mostantól hiába próbálkoznak a weboldalak az átverős hirdetésekkel, a Google zéró toleranciát vezetett be ellenük.","id":"20181206_google_chrome_71_bongeszo_atveros_hirdetesek_blokkolasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5451def6-570c-4e36-b6de-fe1c18ac2b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d201ae6-d4cc-4c6d-8126-10da38c892e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_google_chrome_71_bongeszo_atveros_hirdetesek_blokkolasa","timestamp":"2018. december. 06. 09:33","title":"Chrome böngészőt használ? Itt az új verzió, ami jobb hellyé teszi az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b3eb96-674f-4d55-b078-14142c30ba25","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Az agrárkamara felügyelete alá vonná a földek adásvételét egy új törvénymódosítás, a szervezet még a földárakba is beavatkozhatna. Vannak, akik szerint a változás a versenyképességnek jót tenne, de így is akad hátránya. A bírálók úgy látják, a kormányhoz közeli agrárvállalkozók járnak jól.","shortLead":"Az agrárkamara felügyelete alá vonná a földek adásvételét egy új törvénymódosítás, a szervezet még a földárakba is...","id":"20181205_Foldtorveny_videk_Fidesz_parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3b3eb96-674f-4d55-b078-14142c30ba25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c885e6e-d903-46a3-8274-5e54e62029a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Foldtorveny_videk_Fidesz_parlament","timestamp":"2018. december. 05. 06:30","title":"Visszalökheti a feudalizmusba a magyar vidéket a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a6de12d-1b43-4448-9b3b-f7ac82139798","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy coloradói, alig négyezer lelkes településen nagyon régóta érvényben volt a szabályozás, miszerint tilos köveket és hógolyókat dobálni. A kilenc éves Dane Best megelégelte, hogy nem játszhat a barátaival a hóban, a városi tanácshoz fordult.","shortLead":"Egy coloradói, alig négyezer lelkes településen nagyon régóta érvényben volt a szabályozás, miszerint tilos köveket és...","id":"20181204_Ebbol_a_gyerekbol_meg_politikus_lesz_9_evesen_eltoroltette_a_hogolyozasi_tilalmat_Coloradoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a6de12d-1b43-4448-9b3b-f7ac82139798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39543e6a-8125-46a3-b11a-949ba1a6b263","keywords":null,"link":"/elet/20181204_Ebbol_a_gyerekbol_meg_politikus_lesz_9_evesen_eltoroltette_a_hogolyozasi_tilalmat_Coloradoban","timestamp":"2018. december. 04. 20:40","title":"Ebből a gyerekből még politikus lesz: 9 évesen eltöröltette a hógolyózási tilalmat Coloradóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5967c648-42cc-40d7-a63d-08c16a26061c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felvételen látható figura azt mondta, ha nem küldik tovább a videót, megkeresi az érintetteket. Egy szülő elmondása szerint az eset több gyermeket nagyon megviselt.","shortLead":"A felvételen látható figura azt mondta, ha nem küldik tovább a videót, megkeresi az érintetteket. Egy szülő elmondása...","id":"20181205_Keses_videoval_ijesztgettek_egy_budapesti_altalanos_iskola_diakjait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5967c648-42cc-40d7-a63d-08c16a26061c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"892b0cb2-71db-48d4-bb6b-35a92ca9e08c","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Keses_videoval_ijesztgettek_egy_budapesti_altalanos_iskola_diakjait","timestamp":"2018. december. 05. 07:24","title":"Késes videóval ijesztgették egy budapesti általános iskola diákjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93fbb07-a2d2-4ed2-80a7-e2e37a1e5064","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács már nem kormányszóvivő, hanem a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára. Őrült tempóban munkához is látott.","shortLead":"Kovács már nem kormányszóvivő, hanem a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért...","id":"20181206_Kovacs_Zoltan_Van_barki_a_New_York_Timesnal_aki_beszel_magyarul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a93fbb07-a2d2-4ed2-80a7-e2e37a1e5064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac3c72af-e636-4c83-a5c4-eb09fe0bc6c0","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Kovacs_Zoltan_Van_barki_a_New_York_Timesnal_aki_beszel_magyarul","timestamp":"2018. december. 06. 08:40","title":"Kovács Zoltán: Van bárki a New York Timesnál, aki beszél magyarul?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0f0d11-f0c8-48af-8386-41802e902c60","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Milliárdos összeget kapott Puch László, az MSZP volt pénztárosa a Szabad Föld eladásáért Mészáros Lőrinc cégétől – tudta meg a HVG a szocialista politikushoz közel álló forrástól. Az erről szóló cikk az e heti HVG-ben olvasható","shortLead":"Milliárdos összeget kapott Puch László, az MSZP volt pénztárosa a Szabad Föld eladásáért Mészáros Lőrinc cégétől –...","id":"20181205_Puch_Laszlo_milliardos_osszeget_kapott_Meszaros_Lorinc_cegetol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a0f0d11-f0c8-48af-8386-41802e902c60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f91dd7-0f4f-418e-ab2f-443ad25f1808","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Puch_Laszlo_milliardos_osszeget_kapott_Meszaros_Lorinc_cegetol","timestamp":"2018. december. 05. 15:41","title":"Puch László milliárdos összeget kapott Mészáros Lőrinc cégétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ff907a-3bba-4b37-8c04-39506d678351","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csak az nem hibázik, aki nem dolgozik! A Turandot-plakát ezennel hivatalosan is az év egyik legbájosabb bakija. ","shortLead":"Csak az nem hibázik, aki nem dolgozik! A Turandot-plakát ezennel hivatalosan is az év egyik legbájosabb bakija. ","id":"20181206_Budapesti_Nyari_Fesztival_Puccini_Verdi_Turandot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56ff907a-3bba-4b37-8c04-39506d678351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d22ee3d9-6982-4209-85e1-1e51017f1fd6","keywords":null,"link":"/kultura/20181206_Budapesti_Nyari_Fesztival_Puccini_Verdi_Turandot","timestamp":"2018. december. 06. 10:44","title":"Budapesti Nyári Fesztivál: Sokáig kutattunk, míg találtunk Verditől egy Puccini-operát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]