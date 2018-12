Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kövér hirtelenjében nem tudta, hogy hívják Varga Lászlót, ezért rákérdezett, hogy ki az, aki éppen üvöltözik. Hogy pontosan milyen szót használt Vargára, azt mindenki eldöntheti maga. ","shortLead":"Kövér hirtelenjében nem tudta, hogy hívják Varga Lászlót, ezért rákérdezett, hogy ki az, aki éppen üvöltözik...","id":"20181211_Vadai_szerint_Kover_a_lefszozott_egy_MSZPs_kepviselot_hetfon_a_parlamentben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b129c06-e661-4ccf-8934-d4791608407b","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Vadai_szerint_Kover_a_lefszozott_egy_MSZPs_kepviselot_hetfon_a_parlamentben","timestamp":"2018. december. 11. 13:52","title":"Vadai szerint Kövér a lef*szozott egy MSZP-s képviselőt hétfőn a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96aa6261-feeb-4d6b-87fc-08e2cece4885","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Kúria hitelesített egy magánszemély által benyújtott kérdést, amit korábban az NVB elutasított.","shortLead":"A Kúria hitelesített egy magánszemély által benyújtott kérdést, amit korábban az NVB elutasított.","id":"20181211_Nepszavazas_kezdemenyeztek_arrol_hogy_a_kozjegyzo_is_felbonthassa_a_hazassagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96aa6261-feeb-4d6b-87fc-08e2cece4885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"441504d6-819e-4136-b9a6-b6fb3500efcc","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Nepszavazas_kezdemenyeztek_arrol_hogy_a_kozjegyzo_is_felbonthassa_a_hazassagot","timestamp":"2018. december. 11. 13:29","title":"Népszavazást kezdeményeztek arról, hogy a közjegyző is felbonthassa a házasságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955d1d85-71ea-4d28-9f8c-c64aa2a80b1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lassan nem lesz értelme a \"hagyományos\" Facbook Messenger használatának, annyi mindent tud a karcsúsított változat, a Messenger Lite. Most ismét bővítették a kört a fejlesztők.","shortLead":"Lassan nem lesz értelme a \"hagyományos\" Facbook Messenger használatának, annyi mindent tud a karcsúsított változat...","id":"20181210_facebook_messenger_lite_gif_fajlok_megosztasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=955d1d85-71ea-4d28-9f8c-c64aa2a80b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db8ec73-0e98-4014-9f5a-6757725b2df3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_facebook_messenger_lite_gif_fajlok_megosztasa","timestamp":"2018. december. 10. 09:03","title":"Új funkció került a Facebook Messengerbe, ami az aksit is kíméli és alig foglal helyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1958e9c-f38e-498a-87ed-f81239600787","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lego Playgrounds a mobileszközök kameráját és a kiterjesztett valóságot használja arra, hogy az építőkockákat mozgásra bírja. Hosszú ideig fejlesztették, de most végre elérhetővé vált. ","shortLead":"A Lego Playgrounds a mobileszközök kameráját és a kiterjesztett valóságot használja arra, hogy az építőkockákat...","id":"20181210_lego_playgrounds_ios_jatek_kiterjesztett_valosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1958e9c-f38e-498a-87ed-f81239600787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c43329e0-fdf1-4f08-8397-ba5cbc298893","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_lego_playgrounds_ios_jatek_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2018. december. 10. 17:03","title":"Megjött a játék, ami életre kelti a legókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7271bd44-3f1d-4d7f-aeda-102cce282f6c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Németország letett arról a követeléséről, hogy minden uniós tagország fogadjon be menekülteket kötelező kvóta alapján, ezzel szeretnék elérni, hogy megrekedjenek az uniós tárgyalások a menekültválságról.","shortLead":"Németország letett arról a követeléséről, hogy minden uniós tagország fogadjon be menekülteket kötelező kvóta alapján...","id":"20181210_A_nemetek_elengedtek_a_kotelezo_menekultkvotat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7271bd44-3f1d-4d7f-aeda-102cce282f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd143dba-5576-4bd2-86eb-9128b83969fb","keywords":null,"link":"/vilag/20181210_A_nemetek_elengedtek_a_kotelezo_menekultkvotat","timestamp":"2018. december. 10. 10:06","title":"A németek elengedték a kötelező menekültkvótát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29cb668d-983a-4a5e-b264-95de4b673f7d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy kutatás a munkahelyi faragatlanságot vizsgálta.","shortLead":"Egy kutatás a munkahelyi faragatlanságot vizsgálta.","id":"20181211_Viruskent_terjed_a_gorombasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29cb668d-983a-4a5e-b264-95de4b673f7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ff9b74-e771-486f-a8af-5cbf8a0d5831","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181211_Viruskent_terjed_a_gorombasag","timestamp":"2018. december. 11. 07:09","title":"Vírusként terjed a gorombaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2eb6b9-1088-4a14-9436-3b1255216c7a","c_author":"Barnóczki Brigitta","category":"elet","description":"Nem pontosan tudjuk, hogy mikor történt, de bekerültek a rendszerbe és az év végi rutinba az óvodai és iskolai jótékonysági sütivásárok, és azóta mindenki a tökéletes sütivel próbálja a csúcsra járatni a bevételt, hogy a csoport vagy az osztály a lehető legtöbb adományt gyűjthesse össze. Pedig nem mindenkinek sikerül az a tökéletes süti. Sütivásár szubjektív.","shortLead":"Nem pontosan tudjuk, hogy mikor történt, de bekerültek a rendszerbe és az év végi rutinba az óvodai és iskolai...","id":"20181211_Mert_pont_egy_iskolai_sutivasar_hianyzik_meg_a_decemberi_hajtasban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb2eb6b9-1088-4a14-9436-3b1255216c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e59b5d52-8ed0-4458-b772-346c31f431f4","keywords":null,"link":"/elet/20181211_Mert_pont_egy_iskolai_sutivasar_hianyzik_meg_a_decemberi_hajtasban","timestamp":"2018. december. 11. 10:50","title":"Mert pont egy iskolai sütivásár hiányzik még a decemberi hajtásban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9acf19-d184-4fcf-aca2-879180ea3d44","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Egy új tanulmány szerint az emberiség a földi klíma több millió éve tartó lehűlését fordíthatja visszájára.","shortLead":"Egy új tanulmány szerint az emberiség a földi klíma több millió éve tartó lehűlését fordíthatja visszájára.","id":"20181211_Nehany_ev_mulva_olyan_ido_lesza_Foldon_mint_harommillio_evvel_ezelott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c9acf19-d184-4fcf-aca2-879180ea3d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d47e905a-ea51-4fb6-a924-f60728f701ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_Nehany_ev_mulva_olyan_ido_lesza_Foldon_mint_harommillio_evvel_ezelott","timestamp":"2018. december. 11. 07:05","title":"Néhány év múlva olyan idő lesz a Földön, mint hárommillió évvel ezelőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]