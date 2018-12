Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2130e3b1-3afb-442f-b6df-d67e15799c04","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Miután Puch László átalakította médiaportfólióját, beolvasztotta a Vasárnapi Híreket a Népszavába. A hetilap most a napilap szombati mellékleteként jelent meg.","shortLead":"Miután Puch László átalakította médiaportfólióját, beolvasztotta a Vasárnapi Híreket a Népszavába. A hetilap most...","id":"20181215_Eloszor_jelent_meg_a_Nepszava_mellekletekent_a_Vasarnapi_Hirek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2130e3b1-3afb-442f-b6df-d67e15799c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61aa5848-6277-4128-8f4e-c3bd4e31bf61","keywords":null,"link":"/kultura/20181215_Eloszor_jelent_meg_a_Nepszava_mellekletekent_a_Vasarnapi_Hirek","timestamp":"2018. december. 15. 09:52","title":"Először jelent meg a Népszava mellékleteként a Vasárnapi Hírek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"942763e3-0f93-4afd-a203-7daaa873f39c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vezessenek óvatosan, félpályán halad a forgalom az érintett szakaszon.","shortLead":"Vezessenek óvatosan, félpályán halad a forgalom az érintett szakaszon.","id":"20181215_Baleset_tortent_az_M3ason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=942763e3-0f93-4afd-a203-7daaa873f39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6701ca89-53c1-4166-9565-6f16009815fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20181215_Baleset_tortent_az_M3ason","timestamp":"2018. december. 15. 19:57","title":"Baleset történt az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"700ab10a-3003-42aa-a117-48390c88e5ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az Isaszeg felé vezető úton történt a baleset.","shortLead":"Az Isaszeg felé vezető úton történt a baleset.","id":"20181215_baleset_nagytarcsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=700ab10a-3003-42aa-a117-48390c88e5ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22da1c68-7b1a-45a5-8978-a6520cb11a7c","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181215_baleset_nagytarcsa","timestamp":"2018. december. 15. 14:37","title":"Fának hajtott egy autó Nagytarcsa közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3351ff6f-b4b4-4550-9f1b-55b83006d621","c_author":"","category":"cegauto","description":"Ezzel a lakóautóként is használható terepjáróval vélhetően már-már művészet elakadni.","shortLead":"Ezzel a lakóautóként is használható terepjáróval vélhetően már-már művészet elakadni.","id":"20181215_talan_meg_a_vilagveget_is_tul_lehetne_elni_ebben_az_autoban_dodge_ford_gev","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3351ff6f-b4b4-4550-9f1b-55b83006d621&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c538f491-9d7c-4eba-a1ef-90d4a66d27ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20181215_talan_meg_a_vilagveget_is_tul_lehetne_elni_ebben_az_autoban_dodge_ford_gev","timestamp":"2018. december. 15. 11:21","title":"Talán még a világvégét is túl lehetne élni ebben az autóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51013883-d03a-4456-a007-a6168321e7aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MÚOSZ felajánlotta, hogy házigazdaként megszervezi és lebonyolítja azt a sajtótájékoztatót, amit még júliusban ígért meg újságíróknak – köztük kollégánknak – a miniszterelnök. Egyelőre semmi nyoma, hogy a Orbán Viktor stábja készülne ilyesmire. ","shortLead":"A MÚOSZ felajánlotta, hogy házigazdaként megszervezi és lebonyolítja azt a sajtótájékoztatót, amit még júliusban ígért...","id":"20181214_A_MUOSZ_segit_hogy_Orban_betarthassa_az_igeretet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51013883-d03a-4456-a007-a6168321e7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dae0b1c-4565-46d6-b166-8b4966cc54fa","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_A_MUOSZ_segit_hogy_Orban_betarthassa_az_igeretet","timestamp":"2018. december. 14. 12:40","title":"A MÚOSZ segít, hogy Orbán betarthassa az ígéretét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy grúz hátterű cég kínál látszólag nagyon kedvező feltételekkel kölcsönt, az Index megnézte az apró betűs részeket is.","shortLead":"Egy grúz hátterű cég kínál látszólag nagyon kedvező feltételekkel kölcsönt, az Index megnézte az apró betűs részeket is.","id":"20181214_Erdemes_ovatosnak_lenni_a_reklamozott_ingyenhitellel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b44201a-4f30-4488-9721-7c1083bddc68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Erdemes_ovatosnak_lenni_a_reklamozott_ingyenhitellel","timestamp":"2018. december. 14. 13:29","title":"Érdemes óvatosnak lenni a reklámozott ingyenhitellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfbdeee0-86c7-4e51-8ac4-a795c01a7606","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenlegi festési alapanyagok miatt, a lézeres szkennereknek a sötét színű autókkal meggyűlik a baja.","shortLead":"A jelenlegi festési alapanyagok miatt, a lézeres szkennereknek a sötét színű autókkal meggyűlik a baja.","id":"20181215_Meg_az_autok_fenyezese_is_mas_lesz_az_onvezetes_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfbdeee0-86c7-4e51-8ac4-a795c01a7606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c27ec04-045b-49ce-bc70-5169ec2dfd0a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181215_Meg_az_autok_fenyezese_is_mas_lesz_az_onvezetes_miatt","timestamp":"2018. december. 15. 09:23","title":"Még az autók fényezése is más lesz az önvezetés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce22d4eb-2de5-4d4d-bb50-005c1551c8dc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész londoni házát vették célba a betörők.","shortLead":"A zenész londoni házát vették célba a betörők.","id":"20181214_Betortek_Paul_McCartneyhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce22d4eb-2de5-4d4d-bb50-005c1551c8dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e528370-4aaf-4e03-8a98-05256280bbf4","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_Betortek_Paul_McCartneyhoz","timestamp":"2018. december. 14. 10:32","title":"Betörtek Paul McCartney-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]