Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86231f07-adec-417a-9e85-933c6790fd47","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Schiffer András szerint nincs itt semmi látnivaló, az ellenzék csak a hardcore szavazóbázisának játszik, közben elveszítheti a méltóságát. Egy pozitívumot azért észrevett, és beszél az Orbán-rendszer egyetlen hasznáról is. Elárulja azt is, mikor győzhetnek a tüntetők.","shortLead":"Schiffer András szerint nincs itt semmi látnivaló, az ellenzék csak a hardcore szavazóbázisának játszik, közben...","id":"20181219_A_mostani_jelenetekbol_egyelore_a_NER_huz_hasznot__Interju_Schiffer_Andrassal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86231f07-adec-417a-9e85-933c6790fd47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59281159-518f-4dd3-9eab-def083de4989","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_A_mostani_jelenetekbol_egyelore_a_NER_huz_hasznot__Interju_Schiffer_Andrassal","timestamp":"2018. december. 19. 17:00","title":"A mostani jelenetekből egyelőre a NER húz hasznot – Interjú Schiffer Andrással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52979317-860e-46f3-864b-1b38a4cf8922","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Teljesen váratlanul új Lemmings-játékot jelentett be a Sony, amely az 1991-es debütált, azóta számos platformot megjelent program modern változata.","shortLead":"Teljesen váratlanul új Lemmings-játékot jelentett be a Sony, amely az 1991-es debütált, azóta számos platformot...","id":"20181220_sad_puppy_lemmings_android_ios_ingyenes_mobiljatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52979317-860e-46f3-864b-1b38a4cf8922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a4981c8-1b59-49a5-902d-6518ebe28966","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_sad_puppy_lemmings_android_ios_ingyenes_mobiljatek","timestamp":"2018. december. 20. 16:03","title":"Újra kiadták a régi idők egyik legjobb játékát, itt az új Lemmings","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bbe0f26-6bea-4ce7-a6a4-fb75568d16a2","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A világ talán legnagyszerűbb munkája lehet egy egész évben nyitva tartó karácsonyi boltot és múzeumot vezetni. Hubay Éva szentendrei karácsonyszalonja ugyanis roskadásig van mesebeli kincsekkel. Mit aggattak száz évvel ezelőtt a karácsonyfára, és mi a divat most? Miért Frankfurt a karácsonybiznisz központja? A Hubay Ház alapítójával szakértettük a karácsonyfadísz-ipart.","shortLead":"A világ talán legnagyszerűbb munkája lehet egy egész évben nyitva tartó karácsonyi boltot és múzeumot vezetni. Hubay...","id":"20181220_szentendrei_karacsonybolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bbe0f26-6bea-4ce7-a6a4-fb75568d16a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0358aef1-f1aa-47cb-86b9-2dccbdf5425b","keywords":null,"link":"/elet/20181220_szentendrei_karacsonybolt","timestamp":"2018. december. 20. 11:30","title":"Ezek a karácsonyfadíszek hősök: túléltek háborút, forradalmat és lomtalanítást is ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d3a63fd-71aa-4c7e-9132-1dcf4b21c43c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Facebookon több demonstrációt is szerveznek még karácsony előtt.","shortLead":"A Facebookon több demonstrációt is szerveznek még karácsony előtt.","id":"20181219_Tobb_europai_nagyvarosban_is_tuntetnek_magyarok_a_tuloratorveny_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d3a63fd-71aa-4c7e-9132-1dcf4b21c43c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e03bdd-1934-4ce3-9646-9aaa39ac4a94","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Tobb_europai_nagyvarosban_is_tuntetnek_magyarok_a_tuloratorveny_miatt","timestamp":"2018. december. 19. 11:07","title":"Több európai nagyvárosban is tüntetnek magyarok a túlóratörvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb25a5b-79c1-4512-a592-36e15d6906ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) szerint november végétől az év utolsó napjáig tartó időszakban keletkezik a tüzek mintegy hatoda az otthonokban, ez az éves átlag kétszerese. A közhiedelemmel ellentétben azonban nem az adventi koszorú vagy a karácsonyi izzósor meghibásodása a tipikus ok.","shortLead":"A Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) szerint november végétől az év utolsó napjáig tartó időszakban keletkezik...","id":"20181220_Nem_a_karacsonyfa_miatt_van_ketszer_annyi_tuzeset_az_unnepek_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acb25a5b-79c1-4512-a592-36e15d6906ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb8ee17-5b83-4ec3-b5ac-0c707eed2083","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181220_Nem_a_karacsonyfa_miatt_van_ketszer_annyi_tuzeset_az_unnepek_alatt","timestamp":"2018. december. 20. 11:58","title":"Nem a karácsonyfa miatt van kétszer annyi tűzeset az ünnepek alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cd729bf-3254-457e-ad6b-c6b2b42455d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"-7 fokkal indult a reggel a fővárosban, és nem is melegszik -2 fölé az idő.","shortLead":"-7 fokkal indult a reggel a fővárosban, és nem is melegszik -2 fölé az idő.","id":"20181220_Marad_a_kutyahideg_orszagszerte_eszakon_onos_eso_is_johet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cd729bf-3254-457e-ad6b-c6b2b42455d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53854e38-1ce5-48b6-bde8-cb747f47ffc4","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Marad_a_kutyahideg_orszagszerte_eszakon_onos_eso_is_johet","timestamp":"2018. december. 20. 06:21","title":"Marad a kutya hideg országszerte, északon ónos eső is jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f754c63-edcb-482f-b4f3-d25ea19739d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Schwarzenegger budapesti forgatásán kötött barátságot Ádámmal, hol máshol, mint az edzőteremben. Meg is hívta magához.","shortLead":"Schwarzenegger budapesti forgatásán kötött barátságot Ádámmal, hol máshol, mint az edzőteremben. Meg is hívta magához.","id":"20181220_Amerikaban_latja_vendegul_Schwarzenegger_a_ferfit_akivel_Magyarorszagon_baratkozott_ossze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f754c63-edcb-482f-b4f3-d25ea19739d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fa9d555-fd1d-4c04-9754-736ac5ce9168","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Amerikaban_latja_vendegul_Schwarzenegger_a_ferfit_akivel_Magyarorszagon_baratkozott_ossze","timestamp":"2018. december. 20. 10:54","title":"Amerikában látja vendégül Schwarzenegger a férfit, akivel Magyarországon barátkozott össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hivatalosan letett a kormány az olimpiáról, azonban a döntések és elkülönített források alapján éppen olyan sportlétesítményekkel gazdagodna Budapest, amelyeknek köszönhetően később könnyebb lenne olimpiát rendezni.","shortLead":"Hivatalosan letett a kormány az olimpiáról, azonban a döntések és elkülönített források alapján éppen olyan...","id":"20181220_Hiaba_nem_lesz_olimpia_csak_megepulhetnek_az_ahhoz_szukseges_sportletesitmenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bb32995-b0f6-4f23-b1e2-c8d4074ec8d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Hiaba_nem_lesz_olimpia_csak_megepulhetnek_az_ahhoz_szukseges_sportletesitmenyek","timestamp":"2018. december. 20. 07:14","title":"Hiába nem lesz olimpia, éppen ahhoz szükséges sportlétesítmények épülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]