[{"available":true,"c_guid":"f14fde4c-e9b1-4074-810f-e1b19faf0abd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A túlóratörvény megszavazása óta eltelt napokon egy kivételével volt demonstráció, keddre is szerveztek. Ez viszont, úgy tűnik, hamar véget fog érni.","shortLead":"A túlóratörvény megszavazása óta eltelt napokon egy kivételével volt demonstráció, keddre is szerveztek. Ez viszont...","id":"20181218_tuntetes_demonstracio_kossuth_ter_tuloratorveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f14fde4c-e9b1-4074-810f-e1b19faf0abd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36553af8-8ba3-41fb-8d9b-80329c81481f","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_tuntetes_demonstracio_kossuth_ter_tuloratorveny","timestamp":"2018. december. 18. 17:43","title":"Mára is bepróbálkoztak egy tüntetéssel, de csak pár tucatnyian mentek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d8e49d4-ac55-4f13-9df3-24f1ba44eaed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Viszont valaki örülhet a távoli Angliában. ","shortLead":"Viszont valaki örülhet a távoli Angliában. ","id":"20181219_lopott_audi_tompa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d8e49d4-ac55-4f13-9df3-24f1ba44eaed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d709b338-6bd5-4ce9-b07a-1727acc1ed79","keywords":null,"link":"/cegauto/20181219_lopott_audi_tompa","timestamp":"2018. december. 19. 09:42","title":"Ez az Angliában lopott Audi már nem megy tovább kelet felé – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b815b3d8-117a-4cf6-acbe-c7fdbcc337e2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hamarosan bezárja gyöngyösi, autók kábelkorbácsait előállító üzemét az amerikai Lear Corporation, így körülbelül 500 ember veszíti el az állását. A cég azzal indokolta a lépést, hogy a nagy élőmunka-igény miatt nem éri meg Magyarországon termelni, ezért áttelepülnek oda, ahol olcsóbb a munkaerő.","shortLead":"Hamarosan bezárja gyöngyösi, autók kábelkorbácsait előállító üzemét az amerikai Lear Corporation, így körülbelül 500...","id":"20181219_Tul_magas_a_magyar_fizetes_Ezert_vonulhatott_ki_nehany_autoiparba_beszallito_multi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b815b3d8-117a-4cf6-acbe-c7fdbcc337e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8731941-0728-4425-9f6f-61cd5cb7486b","keywords":null,"link":"/kkv/20181219_Tul_magas_a_magyar_fizetes_Ezert_vonulhatott_ki_nehany_autoiparba_beszallito_multi","timestamp":"2018. december. 19. 11:23","title":"Túl magas a magyar fizetés? Ezért vonult ki néhány autóiparba beszállító multi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e51889-a733-4535-8895-b3f0eb90422f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BKK egész éjszaka járó metrószerelvényekkel, a MÁV mentesítő vonatokkal készül a megnövekedett forgalomra.","shortLead":"A BKK egész éjszaka járó metrószerelvényekkel, a MÁV mentesítő vonatokkal készül a megnövekedett forgalomra.","id":"20181219_Az_unnepek_alatt_valtozik_a_BKK_es_a_MAV_menetrendje_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3e51889-a733-4535-8895-b3f0eb90422f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"499ac079-8e14-498f-b294-76496c286fd0","keywords":null,"link":"/cegauto/20181219_Az_unnepek_alatt_valtozik_a_BKK_es_a_MAV_menetrendje_is","timestamp":"2018. december. 19. 09:50","title":"Az ünnepek alatt változik a BKK és a MÁV menetrendje is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb2aafd-447a-44ea-85f9-02756777d072","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nick Thorpe, a BBC budapesti tudósítója hétfő este is kint volt a tüntetésen, itt kérdeztük arról, hogy mit gondol a tüntetésekről. ","shortLead":"Nick Thorpe, a BBC budapesti tudósítója hétfő este is kint volt a tüntetésen, itt kérdeztük arról, hogy mit gondol...","id":"20181218_BBCtudosito_Magyarorszag_benne_van_a_hirekben_az_emberek_kivancsiak_mi_tortenik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cb2aafd-447a-44ea-85f9-02756777d072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04b8013-b98b-4040-988e-e4fada28a32f","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_BBCtudosito_Magyarorszag_benne_van_a_hirekben_az_emberek_kivancsiak_mi_tortenik","timestamp":"2018. december. 18. 09:21","title":"BBC-tudósító: Magyarország benne van a hírekben, az emberek kíváncsiak, mi történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a5e519-817f-4b19-8ece-95c318538ec1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eladta 16 megawattos visontai naperőművét, továbbá bükkábrányi rekultivált bányaterületét az Opus Global Nyrt. közvetett tulajdonában lévő Mátrai Erőmű Zrt.","shortLead":"Eladta 16 megawattos visontai naperőművét, továbbá bükkábrányi rekultivált bányaterületét az Opus Global Nyrt...","id":"20181219_Meszaros_Lorincek_eladtak_a_visontai_naperomuvet_az_allamnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7a5e519-817f-4b19-8ece-95c318538ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9de4abb1-b96c-462e-840b-c23c480db00a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Meszaros_Lorincek_eladtak_a_visontai_naperomuvet_az_allamnak","timestamp":"2018. december. 19. 17:56","title":"Mészáros Lőrincék eladták a visontai naperőművet az államnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6704867c-4597-4559-8773-83309b144d17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Főleg a köztévén viccelődnek a hétfői nap ihlette mémek. ","shortLead":"Főleg a köztévén viccelődnek a hétfői nap ihlette mémek. ","id":"20181218_Beindult_a_net_ime_a_legfrissebb_memek_az_MTVAnal_tortentekrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6704867c-4597-4559-8773-83309b144d17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bd0bcbd-bbab-4628-b782-84e33382202e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_Beindult_a_net_ime_a_legfrissebb_memek_az_MTVAnal_tortentekrol","timestamp":"2018. december. 18. 10:36","title":"Beindult a net: íme a legfrissebb mémek az MTVA-nál történtekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hivatalosan letett a kormány az olimpiáról, azonban a döntések és elkülönített források alapján éppen olyan sportlétesítményekkel gazdagodna Budapest, amelyeknek köszönhetően később könnyebb lenne olimpiát rendezni.","shortLead":"Hivatalosan letett a kormány az olimpiáról, azonban a döntések és elkülönített források alapján éppen olyan...","id":"20181220_Hiaba_nem_lesz_olimpia_csak_megepulhetnek_az_ahhoz_szukseges_sportletesitmenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bb32995-b0f6-4f23-b1e2-c8d4074ec8d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Hiaba_nem_lesz_olimpia_csak_megepulhetnek_az_ahhoz_szukseges_sportletesitmenyek","timestamp":"2018. december. 20. 07:14","title":"Hiába nem lesz olimpia, éppen ahhoz szükséges sportlétesítmények épülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]