Észak-Korea szerint valójában a "megszálló" Amerika fenyegeti őt
A hivatalos hírügynökség állítja, Phenjan sosem mondana le nukleáris fegyverzetéről.

Bérlet vagy albérlet? Még a szerződésekben is teljes a fogalomzavar
Bár még papíron is albérletként említjük a kiadó ingatlant, annak tiszta formája alig létezik Magyarországon.

Óriási veszteséget termel 2018-ban az MTVA
Az eredménykimutatás alapján hiába a 80 milliárdos költségvetés, a kiadásokat ez sem fedezi.

Egy pisztolynak látszó tárgy is előkerült, amikor az MTVA őrei Hadházyval dulakodtak
Valószínűleg csak egy pisztolytáska volt, végül egy jobbikos képviselő rúgta arrébb. Még a szerződésekben is teljes a fogalomzavar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f242b27-7ed3-4112-8828-a27b24f9bb70","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eredménykimutatás alapján hiába a 80 milliárdos költségvetés, a kiadásokat ez sem fedezi.","shortLead":"Az eredménykimutatás alapján hiába a 80 milliárdos költségvetés, a kiadásokat ez sem fedezi.","id":"20181219_Oriasi_veszteseget_termel_2018ban_az_MTVA","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f242b27-7ed3-4112-8828-a27b24f9bb70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74cf044-4f9a-4999-8cc4-7fd5206e45e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Oriasi_veszteseget_termel_2018ban_az_MTVA","timestamp":"2018. december. 19. 12:23","title":"Óriási veszteséget termel 2018-ban az MTVA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"120d2732-5fa1-48d3-b937-f1cfebdda2f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valószínűleg csak egy pisztolytáska volt, végül egy jobbikos képviselő rúgta arrébb.","shortLead":"Valószínűleg csak egy pisztolytáska volt, végül egy jobbikos képviselő rúgta arrébb.","id":"20181219_Egy_pisztolynak_latszo_targy_is_elokerult_amikor_az_MTVA_orei_Hadhazyval_dulakodtak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=120d2732-5fa1-48d3-b937-f1cfebdda2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc966e43-184d-496f-b48e-79465ee2eaf0","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Egy_pisztolynak_latszo_targy_is_elokerult_amikor_az_MTVA_orei_Hadhazyval_dulakodtak","timestamp":"2018. december. 19. 12:02","title":"Egy pisztolynak látszó tárgy is előkerült, amikor az MTVA őrei Hadházyval dulakodtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea0cb01-7cae-472e-b4af-8102d3d5cee9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A portugált kedden tette ki a menedzseri posztról a Manchester United, és már megnevezte ideiglenes utódját. ","shortLead":"A portugált kedden tette ki a menedzseri posztról a Manchester United, és már megnevezte ideiglenes utódját. Kirúgták, de Mourinhónak nincs mit mondania
A portugált kedden tette ki a menedzseri posztról a Manchester United, és már megnevezte ideiglenes utódját. Grecsó Krisztián: Egy ponton "nem maradt nekem semmi. Elfogytam, kifogytam, eltűntem"
Súlyos betegségéről beszélt az író.

Újra kiadták a régi idők egyik legjobb játékát, itt az új Lemmings
Teljesen váratlanul új Lemmings-játékot jelentett be a Sony, amely az 1991-es debütált, azóta számos platformot megjelent program modern változata. Felfedeztek egy „égi ereklyét" 13,7 milliárd évvel ezelőttről
Az ősrobbanásból visszamaradt emléket, egy ősi gázfelhőt fedeztek fel ausztrál csillagászok. A különleges jelenség bepillantást enged a 13,7 milliárd évvel ezelőtti múltba.