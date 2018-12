Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e85377ff-8eec-4618-ae28-dd2997ecb64c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A milánói stadionban a lelátó északi részét a harmadik hazai mérkőzésen is zárva kell tartani. ","shortLead":"A milánói stadionban a lelátó északi részét a harmadik hazai mérkőzésen is zárva kell tartani. ","id":"20181227_Ket_zart_kapus_meccsre_buntettek_az_Internazionalet_szurkoloi_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e85377ff-8eec-4618-ae28-dd2997ecb64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e025c37d-8a9d-46ad-8c98-8a03a6b6bf87","keywords":null,"link":"/sport/20181227_Ket_zart_kapus_meccsre_buntettek_az_Internazionalet_szurkoloi_miatt","timestamp":"2018. december. 27. 18:40","title":"Két zárt kapus meccsre büntették az Internazionalét szurkolói miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7f5d43-5648-4051-bc04-34a402f6580d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új típusú rakéta neve: Avantgard.\r

\r

","shortLead":"Az új típusú rakéta neve: Avantgard.\r

\r

","id":"20181226_Akkor_mostantol_az_oroszok_a_vilag_barmely_pontjara_lohet_raketat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d7f5d43-5648-4051-bc04-34a402f6580d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497df960-e32a-4bdd-880a-338525421c2b","keywords":null,"link":"/vilag/20181226_Akkor_mostantol_az_oroszok_a_vilag_barmely_pontjara_lohet_raketat","timestamp":"2018. december. 26. 15:58","title":"Akkor mostantól az oroszok a világ bármely pontjára lőhetnek rakétát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f240152f-f2ef-4924-9412-0978431f7691","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új szereplők pörgetik fel az iskola életét. ","shortLead":"Új szereplők pörgetik fel az iskola életét. ","id":"20181227_Nagy_Ervin_A_Tanar_RTL_Klub_sorozat_masodik_evad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f240152f-f2ef-4924-9412-0978431f7691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7089630b-8ed7-4328-bc49-e18086df8d48","keywords":null,"link":"/kultura/20181227_Nagy_Ervin_A_Tanar_RTL_Klub_sorozat_masodik_evad","timestamp":"2018. december. 27. 12:49","title":"Nagy Ervin ismét felcsap pedagógusnak, jön A Tanár második évada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"974e5abf-45de-416a-acda-593ba7844024","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Januártól indul az úgynevezett jármű szolgáltatási platform, a rendszerben - a tesztüzem után - ingyen lekérdezhetőek lesznek a gépjárművek adatai.\r

\r

","shortLead":"Januártól indul az úgynevezett jármű szolgáltatási platform, a rendszerben - a tesztüzem után - ingyen lekérdezhetőek...","id":"20181226_Ingyen_lekerdezhetoek_lesznek_a_gepjarmuvek_adatai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=974e5abf-45de-416a-acda-593ba7844024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f09f6d5c-a7b7-4e39-89b8-97e759a0d360","keywords":null,"link":"/cegauto/20181226_Ingyen_lekerdezhetoek_lesznek_a_gepjarmuvek_adatai","timestamp":"2018. december. 26. 15:22","title":"Ingyen lekérdezhetőek lesznek a gépjárművek adatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e85377ff-8eec-4618-ae28-dd2997ecb64c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A portugál a Napoli labdarúgójával, Kalidou Koulibalyval közös képet posztolt. A szenegáli szülők gyermekeként született focistát többször is rasszista bekiabálásokkal inzultálák szerdán az Internazionale elleni találkozón.","shortLead":"A portugál a Napoli labdarúgójával, Kalidou Koulibalyval közös képet posztolt. A szenegáli szülők gyermekeként...","id":"20181227_cristiano_ronaldo_kalidou_koulibaly_napoli_inter_rasszizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e85377ff-8eec-4618-ae28-dd2997ecb64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ad3167-7cf2-4728-bff7-59cfa119f6ca","keywords":null,"link":"/sport/20181227_cristiano_ronaldo_kalidou_koulibaly_napoli_inter_rasszizmus","timestamp":"2018. december. 27. 18:01","title":"Cristiano Ronaldo kiáll a rasszista inzultus áldozata mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7219abfb-81e8-4187-a544-c7c9d09e6a60","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező olyan celebritásokat körözött le, mint Kylie Jenner és Steven Spielberg.","shortLead":"A rendező olyan celebritásokat körözött le, mint Kylie Jenner és Steven Spielberg.","id":"20181227_George_Lucas_a_leggazdagabb_amerikai_hiresseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7219abfb-81e8-4187-a544-c7c9d09e6a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"711cee4c-811b-43d2-9c64-450c86dc8a60","keywords":null,"link":"/elet/20181227_George_Lucas_a_leggazdagabb_amerikai_hiresseg","timestamp":"2018. december. 27. 18:03","title":"George Lucas a leggazdagabb amerikai híresség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77fa8afa-aedf-4ce6-8122-3acbd6362b4f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A pápai állam büntetőbírósága még senkit nem ítélt el ilyen ügyben, emiatt többen is bírálták.","shortLead":"A pápai állam büntetőbírósága még senkit nem ítélt el ilyen ügyben, emiatt többen is bírálták.","id":"20181227_A_Vatikan_bankjaban_mosta_a_penzt_egy_olasz_vallalkozo_iteletevel_tortenelmet_irt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77fa8afa-aedf-4ce6-8122-3acbd6362b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79b41bba-bc1e-4ecc-ae2f-b0654cf9c3a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181227_A_Vatikan_bankjaban_mosta_a_penzt_egy_olasz_vallalkozo_iteletevel_tortenelmet_irt","timestamp":"2018. december. 27. 16:23","title":"A Vatikán bankjában mosta a pénzt egy olasz vállalkozó, ítéletével történelmet írt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108f26b1-f1ef-4864-a06b-a98b5aff8bcb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerencsére még épp időben. ","shortLead":"Szerencsére még épp időben. ","id":"20181227_Jeges_viz_jeg_kutya_Zagyvarekas_Eletjel_Mentocsoport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=108f26b1-f1ef-4864-a06b-a98b5aff8bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eaa1161-b151-4e44-8370-b2954565dedf","keywords":null,"link":"/elet/20181227_Jeges_viz_jeg_kutya_Zagyvarekas_Eletjel_Mentocsoport","timestamp":"2018. december. 27. 12:29","title":"Jeges vízből mentettek ki egy kutyát Zagyvarékason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]