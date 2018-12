Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de88967d-afb2-4c2f-9953-18c12d4399a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181228_Papan_es_Kaposvaron_is_utlezarassal_tiltakoztak_a_tuloratorveny_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de88967d-afb2-4c2f-9953-18c12d4399a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fcf8801-578c-4e93-9a6c-d73b589ba259","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Papan_es_Kaposvaron_is_utlezarassal_tiltakoztak_a_tuloratorveny_ellen","timestamp":"2018. december. 28. 22:11","title":"Pápán és Kaposváron is útlezárással tiltakoztak a túlóratörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2cd910-07cb-42d0-8dcc-afada71d0531","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék kezdeményezte a parlament rendkívüli ülését, és bár egy fideszes azt mondta nekik, hogy elmennek, most közleményben azt írták, az ellenzéket \"csak a balhé és a hatalom érdekli\", ezért bojkottálják az ülést. ","shortLead":"Az ellenzék kezdeményezte a parlament rendkívüli ülését, és bár egy fideszes azt mondta nekik, hogy elmennek, most...","id":"20181228_Megis_bojkottalja_a_Fidesz_az_ellenzek_rendkivuli_uleset_a_tuloratorvenyrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f2cd910-07cb-42d0-8dcc-afada71d0531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"180ed048-fd69-4f8e-aaaa-95059a8bf5f0","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Megis_bojkottalja_a_Fidesz_az_ellenzek_rendkivuli_uleset_a_tuloratorvenyrol","timestamp":"2018. december. 28. 14:22","title":"Mégis bojkottálja a Fidesz az ellenzék rendkívüli ülését a túlóratörvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ffe3d03-9abc-4913-b8c2-d086736a538c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter szerint a gazdaságot a fogyasztás is nagy mértékben hajtja előre.","shortLead":"A pénzügyminiszter szerint a gazdaságot a fogyasztás is nagy mértékben hajtja előre.","id":"20181228_Varga_Mihaly_jovore_is_jelentos_novekedesre_szamit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ffe3d03-9abc-4913-b8c2-d086736a538c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"363261c1-a034-4d16-9c95-ca826dda6db3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181228_Varga_Mihaly_jovore_is_jelentos_novekedesre_szamit","timestamp":"2018. december. 28. 18:21","title":"Varga Mihály jövőre is jelentős növekedésre számít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51496fe2-e885-467a-bd1b-181fd461b280","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akár tetszik, akár nem a Ferrari is készít egy SUV-t, engedve a piaci nyomásnak, amely olyan jövedelmezőséget biztosíthat, hogy marad erőforrás remélhetőleg más izgalmas modellekre is.","shortLead":"Akár tetszik, akár nem a Ferrari is készít egy SUV-t, engedve a piaci nyomásnak, amely olyan jövedelmezőséget...","id":"20181228_ferrari_suv_Purosangue","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51496fe2-e885-467a-bd1b-181fd461b280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"880f8dad-6e29-45f1-9e79-627f0b48e649","keywords":null,"link":"/cegauto/20181228_ferrari_suv_Purosangue","timestamp":"2018. december. 28. 10:22","title":"Jön a Ferrari SUV, nagy erőkkel megy a fantáziálás, hogyan nézhet ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint elgondolkodott egy új böngészési megoldáson az Instagram, ami sokaknál később aktiválódott is: rövid ideig oldalirányba lehetett lapozni a képek között.","shortLead":"A jelek szerint elgondolkodott egy új böngészési megoldáson az Instagram, ami sokaknál később aktiválódott is: rövid...","id":"20181227_instagram_hirfolyam_bongeszes_fentrol_lefele_oldalazva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a958a93-d9f0-48d8-a049-dd2163ad39c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181227_instagram_hirfolyam_bongeszes_fentrol_lefele_oldalazva","timestamp":"2018. december. 27. 18:33","title":"Az Instagram véletlenül bekapcsolt egy újítást, amire mindenki felhördült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 31 és egy 37 éves férfi is nyomtalanul eltűnt. ","shortLead":"Egy 31 és egy 37 éves férfi is nyomtalanul eltűnt. ","id":"20181228_Ket_ferfi_is_eltunt_csutortokon_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"279791b4-c217-45e9-9f97-f5634d4b9501","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Ket_ferfi_is_eltunt_csutortokon_Budapesten","timestamp":"2018. december. 28. 09:29","title":"Két férfi is eltűnt csütörtökön Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három nap maradt a megegyezésre.","shortLead":"Három nap maradt a megegyezésre.","id":"20181228_Tovabbra_sem_tudni_mennyi_lehet_a_minimalber_jovore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9352243-e6b8-4a1e-b062-6b35bf79f9ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181228_Tovabbra_sem_tudni_mennyi_lehet_a_minimalber_jovore","timestamp":"2018. december. 28. 11:56","title":"Továbbra sem tudni, mennyi lehet a minimálbér jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megszorongathatják dolgozóik a MÁV-Startot.","shortLead":"Megszorongathatják dolgozóik a MÁV-Startot.","id":"20181228_A_szakszervezet_arra_buzdit_mondjak_fel_a_MAV_dolgozoi_a_munkaszerzodesuket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83cff603-aa71-479e-9e21-fc75ba16a7d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181228_A_szakszervezet_arra_buzdit_mondjak_fel_a_MAV_dolgozoi_a_munkaszerzodesuket","timestamp":"2018. december. 28. 17:09","title":"A szakszervezet arra buzdít, mondják fel a vasutasok a hosszabb munkaidőre vonatkozó szerződésüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]