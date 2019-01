Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ebfe3007-935e-459d-9b18-f69e7cc49d5a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ha a törököket sikerült így elzavarni, az óévnél is beválhat.","shortLead":"Ha a törököket sikerült így elzavarni, az óévnél is beválhat.","id":"20181231_Kolompolassal_es_csergetessel_bucsuztattak_az_oevet_Hajduszoboszlon__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebfe3007-935e-459d-9b18-f69e7cc49d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58856f2c-dd92-438d-bcc9-ee8135c777e6","keywords":null,"link":"/itthon/20181231_Kolompolassal_es_csergetessel_bucsuztattak_az_oevet_Hajduszoboszlon__fotok","timestamp":"2018. december. 31. 18:35","title":"Kolompolással és csergetéssel búcsúztatták az óévet Hajdúszoboszlón - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fed93fa-3506-445f-bbdb-78d5582b63a8","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Válogatás a HVG fotósainak legjobb 2018-as képeiből.","shortLead":"Válogatás a HVG fotósainak legjobb 2018-as képeiből.","id":"20181230_HVG_best_of_photos_2018_az_ev_fotoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fed93fa-3506-445f-bbdb-78d5582b63a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ae20227-6dd3-4af6-8939-f71e83f7a7a5","keywords":null,"link":"/nagyitas/20181230_HVG_best_of_photos_2018_az_ev_fotoi","timestamp":"2018. december. 30. 17:30","title":"Orbán grimasza és a rohamrendőr rezzenéstelen arca - ezek voltak nálunk az év fotói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d692445-eda0-4e4f-b0ee-2fdd0650105f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Új támogatási forma jelent meg, a tartósan beteg gyermeküket otthon ápolókat segíti az állam.","shortLead":"Új támogatási forma jelent meg, a tartósan beteg gyermeküket otthon ápolókat segíti az állam.","id":"20190101_Ad_is_el_is_vesz_a_kormany_a_gyermeket_neveloktol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d692445-eda0-4e4f-b0ee-2fdd0650105f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b41b0ac2-1af1-4b0b-b4bf-9fb75ec12550","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190101_Ad_is_el_is_vesz_a_kormany_a_gyermeket_neveloktol","timestamp":"2019. január. 01. 14:13","title":"Ad is, el is vesz a kormány a gyermeket nevelőktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0680bb2-d750-4b6b-a9b9-529a31f826ea","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az előző évekhez képest kevesebben kötöttek ki alkoholmérgezés miatt kórházban.","shortLead":"Az előző évekhez képest kevesebben kötöttek ki alkoholmérgezés miatt kórházban.","id":"20190101_Budapesten_49_ember_kotott_ki_a_detoxban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0680bb2-d750-4b6b-a9b9-529a31f826ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44deb6b4-24c8-4e0a-994f-a60541f2978c","keywords":null,"link":"/elet/20190101_Budapesten_49_ember_kotott_ki_a_detoxban","timestamp":"2019. január. 01. 10:24","title":"Budapesten 49 ember kötött ki a detoxban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c19f9e-6da2-48cc-a97e-9cee303fc2ea","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az állatot lelőtték.","shortLead":"Az állatot lelőtték.","id":"20181231_Megolte_egyik_gondozojat_egy_eszakkarolinai_vadaspark_oroszlanja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76c19f9e-6da2-48cc-a97e-9cee303fc2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca381254-38fd-4cde-9531-f97978794e59","keywords":null,"link":"/vilag/20181231_Megolte_egyik_gondozojat_egy_eszakkarolinai_vadaspark_oroszlanja","timestamp":"2018. december. 31. 18:56","title":"Megölte egyik gondozóját egy észak-karolinai vadaspark oroszlánja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5040234f-819d-4f2d-8820-d70ac54feaa1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ország első babája Miskolcon született.","shortLead":"Az ország első babája Miskolcon született.","id":"20190101_Vanda_lett_az_ev_elso_babaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5040234f-819d-4f2d-8820-d70ac54feaa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"732ed963-0f43-49ab-a16b-dd3f573dffad","keywords":null,"link":"/elet/20190101_Vanda_lett_az_ev_elso_babaja","timestamp":"2019. január. 01. 08:42","title":"Vanda lett az év első babája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c171b7-742e-4733-9676-1fbc41acd232","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szovjet időutazásra hív ez a 21. századi Pobjeda, mutatjuk, hogy hogyan festene egy a jelen évszázadba átültetett GAZ-M-20.","shortLead":"Szovjet időutazásra hív ez a 21. századi Pobjeda, mutatjuk, hogy hogyan festene egy a jelen évszázadba átültetett...","id":"20181231_ha_ilyet_tudnak_az_orosz_tervezok_felhetnek_a_mercedesnel_es_a_bmwnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97c171b7-742e-4733-9676-1fbc41acd232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"951a9182-ff64-41d3-9022-6d2612ee383a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181231_ha_ilyet_tudnak_az_orosz_tervezok_felhetnek_a_mercedesnel_es_a_bmwnel","timestamp":"2018. december. 31. 06:41","title":"Ha ilyet tudnak az orosz tervezők, félhetnek a Mercedesnél és a BMW-nél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b485f88-24f7-42dd-9624-9c7338b42198","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Néhány latin-amerikai államfő, valamint Benjamin Netanjahu izraeli és Orbán Viktor magyar kormányfő vesz részt a szélsőjobboldali brazil államfő, Jair Bolsonaro beiktatásán. Míg Netanjahu leginkább azért utazott a latin-amerikai országba, mert Bolsonaro megígérte, Jeruzsálembe viszi át hazája izraeli nagykövetségét, a magyar miniszterelnök azzal magyarázta a meghívás elfogadását, hogy elismeréssel látja, a Magyarország által fontosnak tartott értékeket Bolsonaro győzelemre vitte hazájában. ","shortLead":"Néhány latin-amerikai államfő, valamint Benjamin Netanjahu izraeli és Orbán Viktor magyar kormányfő vesz részt...","id":"20190101_Madarat_tollarol__idezetek_Bolsonarotol_akinek_beiktatasan_Orban_is_reszt_vesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b485f88-24f7-42dd-9624-9c7338b42198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc4f58a-df24-4668-aa4c-40fe97980875","keywords":null,"link":"/vilag/20190101_Madarat_tollarol__idezetek_Bolsonarotol_akinek_beiktatasan_Orban_is_reszt_vesz","timestamp":"2019. január. 01. 15:10","title":"Madarat tolláról – idézetek Bolsonarótól, akinek beiktatásán Orbán is részt vesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]