[{"available":true,"c_guid":"5b041aee-94ef-4ccc-a2b4-6487c2e459b0","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Dúsgazdag arabokra számított a török építőipari óriás, amely Erdogan elnök jóvoltából futott fel. A Sarot 731 luxusvillát tervezett eladni. A Disneyland stílusában épült kis kastélyok 500-600 ezer dollárba kerültek. Csakhogy lement az olaj ára, és a dúsgazdag arabok az Öbölből közölték: nem tudnak fizetni, ezért aztán befuccsolt a 200 millió dolláros üzlet.","shortLead":"Dúsgazdag arabokra számított a török építőipari óriás, amely Erdogan elnök jóvoltából futott fel. A Sarot 731...","id":"20190110_Befuccsolt_a_Disneylandre_hajazo_giccses_villapark_de_a_szajkosar_miatt_hallgat_a_torok_sajto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b041aee-94ef-4ccc-a2b4-6487c2e459b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99772e56-fb9e-4e77-b737-ce4e4def4ab1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_Befuccsolt_a_Disneylandre_hajazo_giccses_villapark_de_a_szajkosar_miatt_hallgat_a_torok_sajto","timestamp":"2019. január. 10. 13:46","title":"Befuccsolt a Disneylandre hajazó giccses villapark, de a szájkosár miatt hallgat a török sajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d03251b-6747-4717-bf9b-cce7bcc97de5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ATV a korona elhelyezéséről kérdezte Boross Pétert, aki szerint az Országház Kupolacsarnokában a Szent Korona nem kapja meg a neki járó tiszteletet.","shortLead":"Az ATV a korona elhelyezéséről kérdezte Boross Pétert, aki szerint az Országház Kupolacsarnokában a Szent Korona nem...","id":"20190109_A_volt_miniszterelnoknek_nem_tetszik_hogy_gatyas_fiatalemberek_es_fedetlen_keblu_nok_nezegethetik_a_Szent_Koronat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d03251b-6747-4717-bf9b-cce7bcc97de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c3afc4-3ed8-4a39-97a1-cdc2cb8894f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_A_volt_miniszterelnoknek_nem_tetszik_hogy_gatyas_fiatalemberek_es_fedetlen_keblu_nok_nezegethetik_a_Szent_Koronat","timestamp":"2019. január. 09. 10:45","title":"A volt miniszterelnöknek nem tetszik, hogy gatyás fiatalemberek és fedetlen keblű nők nézegethetik a Szent Koronát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8b85fa7-d038-43eb-9945-3f0a25a8f46f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az FKF hókotrói folyamatosan dolgoznak.","shortLead":"Az FKF hókotrói folyamatosan dolgoznak.","id":"20190109_Ho_latyak_es_balesetek_igy_indult_a_szerda_az_utakon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8b85fa7-d038-43eb-9945-3f0a25a8f46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b79269-4e9f-4a3e-9967-6a59f0fcd9f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190109_Ho_latyak_es_balesetek_igy_indult_a_szerda_az_utakon","timestamp":"2019. január. 09. 08:02","title":"Hó, latyak és balesetek: így indult a szerda az utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d7ee90f-5158-447e-82bb-f07629798b2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly felfedezés tartja lázban a CHIME nevű kanadai teleszkópot használó csillagászcsapatot, ugyanis a Tejútrendszeren kívülről érkező rádiójeleket sikerült befogniuk. Mostanra az is kiderült, hogy a jel nagyon sokat utazott, mire elért hozzánk.","shortLead":"Komoly felfedezés tartja lázban a CHIME nevű kanadai teleszkópot használó csillagászcsapatot, ugyanis a Tejútrendszeren...","id":"20190110_radiojel_melyur_tejutrendszer_chime_teleszkop_kanada_magnetar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d7ee90f-5158-447e-82bb-f07629798b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9365150c-9428-48bd-8388-c39e3b539e29","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_radiojel_melyur_tejutrendszer_chime_teleszkop_kanada_magnetar","timestamp":"2019. január. 10. 08:03","title":"1,5 milliárd fényévről érkező rádiójelet fogtak be csillagászok, fogalmuk sincs, honnan jött, és mi küldte azt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124d17a4-b239-4ff6-89b9-d98dc0859c08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kétéves Dutch Newsom fellépése ellenállhatatlan lett.","shortLead":"A kétéves Dutch Newsom fellépése ellenállhatatlan lett.","id":"20190109_Ilyen_amikor_egy_keteves_gyerek_semmibe_veszi_az_apja_karrierjenek_legnagyobb_pillanatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=124d17a4-b239-4ff6-89b9-d98dc0859c08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc5f24e-1a69-4103-b70c-a1343683ac96","keywords":null,"link":"/elet/20190109_Ilyen_amikor_egy_keteves_gyerek_semmibe_veszi_az_apja_karrierjenek_legnagyobb_pillanatat","timestamp":"2019. január. 09. 11:30","title":"Ilyen, amikor egy kétéves gyerek semmibe veszi az apja karrierjének legnagyobb pillanatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceda5844-db80-4128-8f3d-05e90b214540","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Finnországban a nyolcvanas évek végén indult a meg a „lakást mindenkinek” program. Ekkortájt az öt és fél milliós országban kb. húszezer hajléktalan élt az utcákon. ","shortLead":"Finnországban a nyolcvanas évek végén indult a meg a „lakást mindenkinek” program. Ekkortájt az öt és fél milliós...","id":"20190110_Nem_buntettek_hanem_megszuntettek_a_hajlektalansagot_a_finnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ceda5844-db80-4128-8f3d-05e90b214540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe2f8562-b78a-405f-aa83-8373c9579149","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_Nem_buntettek_hanem_megszuntettek_a_hajlektalansagot_a_finnek","timestamp":"2019. január. 10. 09:57","title":"Nem büntették, hanem megszüntették a hajléktalanságot a finnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c94f625-2e35-4364-8936-305e1cac83ad","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Spar Magyarország, a Tescóhoz hasonlóan, nem kívánja alkalmazni áruházaiban a 400 órás túlórakeretet.","shortLead":"A Spar Magyarország, a Tescóhoz hasonlóan, nem kívánja alkalmazni áruházaiban a 400 órás túlórakeretet.","id":"20190110_spar_tulora_tulorakeret_400_ora_kereskedelem_szakszervezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c94f625-2e35-4364-8936-305e1cac83ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e45b606f-8da8-47f0-94ee-4bcfd2f7735e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_spar_tulora_tulorakeret_400_ora_kereskedelem_szakszervezet","timestamp":"2019. január. 10. 06:45","title":"A Spar sem vezeti be a 400 túlórát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d1ebdc-7ad8-44e3-893b-0c68d6092bda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lehetetlent kérhetnek Theresa May-től a képviselők, ha leszavazzák jövő héten javaslatait.","shortLead":"Lehetetlent kérhetnek Theresa May-től a képviselők, ha leszavazzák jövő héten javaslatait.","id":"20190109_Sulyos_vereseget_szenvedett_a_parlamentben_a_Brexitszavazas_elott_a_brit_kormanyfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12d1ebdc-7ad8-44e3-893b-0c68d6092bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a737178-a3d4-47b2-a956-0bccea09418d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Sulyos_vereseget_szenvedett_a_parlamentben_a_Brexitszavazas_elott_a_brit_kormanyfo","timestamp":"2019. január. 09. 18:57","title":"Súlyos vereséget szenvedett a parlamentben a Brexit-szavazás előtt a brit kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]