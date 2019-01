Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c55a680-cbf2-4a70-b6f0-75469c7b96e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teljesen új fejlesztésű modellnek már tavaly meg kellett volna érkeznie a kereskedésekbe, erre azonban végül csak idén fog sor kerülni.","shortLead":"A teljesen új fejlesztésű modellnek már tavaly meg kellett volna érkeznie a kereskedésekbe, erre azonban végül csak...","id":"20190110_kesik_de_hamarosan_kaphato_az_elso_villanyaudi_az_etron_divatterepjaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c55a680-cbf2-4a70-b6f0-75469c7b96e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e1a6b0a-6a0e-439d-b87a-36497c68c343","keywords":null,"link":"/cegauto/20190110_kesik_de_hamarosan_kaphato_az_elso_villanyaudi_az_etron_divatterepjaro","timestamp":"2019. január. 10. 13:21","title":"Zöld rendszámos Audi divatterepjáró: hamarosan kapható az elektromos e-tron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9d9b66-675f-4f8b-b79c-4f40206846ae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Tiszta idővesztegetés\" tárgyalni a kongresszus demokrata párti vezetőivel – írta szerdán Twitter-bejegyzésében Donald Trump amerikai elnök, miután a Fehér Házban folytatott tárgyalásokon felállt és otthagyta tárgyalópartnereit. ","shortLead":"\"Tiszta idővesztegetés\" tárgyalni a kongresszus demokrata párti vezetőivel – írta szerdán Twitter-bejegyzésében Donald...","id":"20190110_donald_trump_chuck_schumer_nancy_pelosi_demokrata_part_kormanyzati_leallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a9d9b66-675f-4f8b-b79c-4f40206846ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce5f35f-7467-4a8a-be43-6363331f7737","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_donald_trump_chuck_schumer_nancy_pelosi_demokrata_part_kormanyzati_leallas","timestamp":"2019. január. 10. 06:26","title":"Trump kisétált a demokratákkal tartott tárgyalásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbea3b00-484a-4fbc-b9d7-6dc8a2958622","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság első fokon a Demokratikus Koalíció elnökének adott igazat a kormánypárti portállal szemben. ","shortLead":"A bíróság első fokon a Demokratikus Koalíció elnökének adott igazat a kormánypárti portállal szemben. ","id":"20190110_gyurcsany_ferenc_dk_per_elso_fok_origo_cvetan_vaszilev","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbea3b00-484a-4fbc-b9d7-6dc8a2958622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8775abce-3d6f-45a7-b05f-37ff6ea3ace5","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_gyurcsany_ferenc_dk_per_elso_fok_origo_cvetan_vaszilev","timestamp":"2019. január. 10. 09:57","title":"Gyurcsány pert nyert az Origo ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1cb0793-0d83-4db9-9a9c-2caabfd25978","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha tippelni kellett volna, mely szerkesztőségektől tagadja meg a kérdést a Miniszterelnökség, ezt a kettőt mondta volna a szakmából mindenki.","shortLead":"Ha tippelni kellett volna, mely szerkesztőségektől tagadja meg a kérdést a Miniszterelnökség, ezt a kettőt mondta volna...","id":"20190110_Orban_Viktortol_a_Klubradio_es_a_Magyar_Hang_nem_kerdezhet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1cb0793-0d83-4db9-9a9c-2caabfd25978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"493a961c-a14e-4ff1-8dbb-fd7777728258","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Orban_Viktortol_a_Klubradio_es_a_Magyar_Hang_nem_kerdezhet","timestamp":"2019. január. 10. 08:48","title":"Orbán Viktortól a Klubrádió és a Magyar Hang nem kérdezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f775199-3377-43a8-b8f9-322a7cbcd228","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Papok, apácák és svájci gárdisták is futásnak erednek.","shortLead":"Papok, apácák és svájci gárdisták is futásnak erednek.","id":"20190110_Sajat_atletikacsapatot_alapit_a_Vatikan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f775199-3377-43a8-b8f9-322a7cbcd228&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f9e385-feac-476d-a77a-32c0ef91a1e6","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_Sajat_atletikacsapatot_alapit_a_Vatikan","timestamp":"2019. január. 10. 16:29","title":"Saját atlétikacsapatot alapít a Vatikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4719f617-bb71-4133-9949-e27a348584a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Van, ahol a hideg miatt is egyre nehezebb a menekültek és a segélyszervezetek dolga.","shortLead":"Van, ahol a hideg miatt is egyre nehezebb a menekültek és a segélyszervezetek dolga.","id":"20190110_Tobb_sziriai_menekulttaborban_is_pusztitast_okozott_a_heves_esozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4719f617-bb71-4133-9949-e27a348584a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9e959f8-a6a9-4730-b357-2f9b7eb2e3f3","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_Tobb_sziriai_menekulttaborban_is_pusztitast_okozott_a_heves_esozes","timestamp":"2019. január. 10. 20:32","title":"Több szíriai menekülttáborban is pusztítást okozott a heves esőzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ismét csúcsot döntött az utasforgalom a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren: tavaly 14,9 millióan használták a légikikötőt. A repülőtér üzemeltetője 225 milliárd forintos fejlesztést is bejelentett.","shortLead":"Ismét csúcsot döntött az utasforgalom a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren: tavaly 14,9 millióan használták...","id":"20190109_ferihegy_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_csucs_rekord_utasforgalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd32e13b-8984-4e1e-b4c4-410dc62c289a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_ferihegy_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_csucs_rekord_utasforgalom","timestamp":"2019. január. 09. 13:25","title":"Itt az újabb ferihegyi rekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cde0465-9c20-4a9e-bbe3-b2a8b6d85af4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A New York-i artpunk egyik alapszemélyisége, a \"punk keresztanyja\", Patti Smith Krasznahorkai László klasszikusát, a Sátántangót olvassa.","shortLead":"A New York-i artpunk egyik alapszemélyisége, a \"punk keresztanyja\", Patti Smith Krasznahorkai László klasszikusát...","id":"20190110_Patti_Smith_Krasznahorkai_Laszlo_Satantango","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cde0465-9c20-4a9e-bbe3-b2a8b6d85af4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b24a91-b2c7-40e4-876b-ef26e2fccc1a","keywords":null,"link":"/kultura/20190110_Patti_Smith_Krasznahorkai_Laszlo_Satantango","timestamp":"2019. január. 10. 12:25","title":"Rocklegenda olvas egy magyar kultregényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]