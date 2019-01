Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b7a8483-2413-4571-8bc1-807b784579bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Játékos formában igyekszik a felhasználók tudtára adni a Google, mik az adathalász e-mailek árulkodó jelei, és hogyan szúrhatók ki a biztos átverés utazó levelek.","shortLead":"Játékos formában igyekszik a felhasználók tudtára adni a Google, mik az adathalász e-mailek árulkodó jelei, és hogyan...","id":"20190122_google_jigsaw_kviz_teszt_adathalaszat_adathalasz_email_atveros_email_ketlepcsos_azonositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b7a8483-2413-4571-8bc1-807b784579bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a23cfd1-d13e-4437-af70-f1e74a48e4fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_google_jigsaw_kviz_teszt_adathalaszat_adathalasz_email_atveros_email_ketlepcsos_azonositas","timestamp":"2019. január. 23. 08:33","title":"A Google csinált egy kvízt, amellyel megtanulhatja, hogyan kell kiszúrni az adathalász e-maileket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de80eeb9-1d1b-45b5-8cd2-f7a3a9da9364","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök meglepődve szembesültek a ténnyel, hogy a hatalmas jármű egyik kereke alig volt rögzítve.","shortLead":"A rendőrök meglepődve szembesültek a ténnyel, hogy a hatalmas jármű egyik kereke alig volt rögzítve.","id":"20190123_a_nap_videoja_alig_tartotta_valami_ennek_a_kamionnak_a_kereket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de80eeb9-1d1b-45b5-8cd2-f7a3a9da9364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cda59b4-1702-4333-b8ba-9288c888de02","keywords":null,"link":"/cegauto/20190123_a_nap_videoja_alig_tartotta_valami_ennek_a_kamionnak_a_kereket","timestamp":"2019. január. 23. 06:41","title":"A nap videója: alig tartotta valami ennek a kamionnak a kerekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ffd30e-6051-4889-9faf-45649aac1a98","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Még jobban szeretem Misit, amióta letartóztatták” – mondta Szilvia.","shortLead":"„Még jobban szeretem Misit, amióta letartóztatták” – mondta Szilvia.","id":"20190124_Megszolalt_a_menyasszony_akinek_a_volegenyet_az_eskuvorol_vittek_el_a_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44ffd30e-6051-4889-9faf-45649aac1a98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d79e49d3-037d-4a55-8911-a9f8495ea264","keywords":null,"link":"/elet/20190124_Megszolalt_a_menyasszony_akinek_a_volegenyet_az_eskuvorol_vittek_el_a_rendorok","timestamp":"2019. január. 24. 09:17","title":"Megszólalt a menyasszony, akinek a vőlegényét az esküvőről vitték el a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e74dd0-aca5-4b1c-9cbe-1e71fecc7f42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több új szabálynak is meg kell felelniük, de a szakszervezet szerint ki lesznek szolgáltatva a munkaadónak.","shortLead":"Több új szabálynak is meg kell felelniük, de a szakszervezet szerint ki lesznek szolgáltatva a munkaadónak.","id":"20190123_Atlatszo_Felforgatja_az_egyenruhasok_eletet_a_rendvedelmi_igazgatasi_szolgalati_viszony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19e74dd0-aca5-4b1c-9cbe-1e71fecc7f42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e869b63-05b2-43a5-8daf-47845657dec3","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Atlatszo_Felforgatja_az_egyenruhasok_eletet_a_rendvedelmi_igazgatasi_szolgalati_viszony","timestamp":"2019. január. 23. 13:53","title":"Átlátszó: Felforgatja az egyenruhások életét a rendvédelmi igazgatási szolgálati viszony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rendőrség azután kezdett nyomozni, hogy a 29 éves, vegetatív állapotban lévő nő december végén váratlanul kisfiút szült. ","shortLead":"A rendőrség azután kezdett nyomozni, hogy a 29 éves, vegetatív állapotban lévő nő december végén váratlanul kisfiút...","id":"20190123_Elfogtak_az_apolot_aki_teherbe_ejtett_egy_10_eve_ontudatlanul_fekvo_beteget_Phoenixben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361bccaa-2e64-4cd6-8b29-2a4f1144bff4","keywords":null,"link":"/elet/20190123_Elfogtak_az_apolot_aki_teherbe_ejtett_egy_10_eve_ontudatlanul_fekvo_beteget_Phoenixben","timestamp":"2019. január. 23. 18:10","title":"Elfogták az ápolót, aki teherbe ejtett egy 10 éve öntudatlanul fekvő beteget Phoenixben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"078d898b-ca4c-4618-ab1c-6e1faf653d31","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az elosztásról szóló tervezet már kész, de még nem tudni, ki mennyit kap.","shortLead":"Az elosztásról szóló tervezet már kész, de még nem tudni, ki mennyit kap.","id":"20190123_L_Simon_Egyes_szinhazak_jobban_masok_rosszabbul_jarnak_majd_a_koltsegvetesi_tamogatassal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=078d898b-ca4c-4618-ab1c-6e1faf653d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63bba6fb-6bad-4cc3-9118-db9f0678dbef","keywords":null,"link":"/kultura/20190123_L_Simon_Egyes_szinhazak_jobban_masok_rosszabbul_jarnak_majd_a_koltsegvetesi_tamogatassal","timestamp":"2019. január. 23. 10:09","title":"L. Simon: Egyes színházak jobban, mások rosszabbul járnak majd a költségvetési támogatással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcbe316c-eb2d-4ee1-8379-3a112b01aca2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Török sajtóhírek szerint Szalai Ádám, a Hoffenheim magyar válogatott játékosa hárommillió eurós gázsit utasított vissza.","shortLead":"Török sajtóhírek szerint Szalai Ádám, a Hoffenheim magyar válogatott játékosa hárommillió eurós gázsit utasított vissza.","id":"20190123_szalai_adam_galatasaray_hoffenheim_atigazolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcbe316c-eb2d-4ee1-8379-3a112b01aca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30696f9-8d10-458d-b9cd-cdbdd1c7c467","keywords":null,"link":"/sport/20190123_szalai_adam_galatasaray_hoffenheim_atigazolas","timestamp":"2019. január. 23. 14:16","title":"Milliókat ajánl Szalainak a Galatasaray, de nemet mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön reggel holttestet találtak egy Bosnyák téri buszmegállóban. A nyomozás jelenleg is tart. ","shortLead":"Csütörtökön reggel holttestet találtak egy Bosnyák téri buszmegállóban. A nyomozás jelenleg is tart. ","id":"20190124_holttest_bosnyak_ter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec12ab53-0afd-4fd4-a9c4-233d09ded8e4","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_holttest_bosnyak_ter","timestamp":"2019. január. 24. 15:02","title":"Holttestet találtak a Bosnyák téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]