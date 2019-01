Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a98ecd5-6cf1-4bc9-82a3-0b0e40c9023d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bezsenyi Mihály 61 éves volt. ","shortLead":"Bezsenyi Mihály 61 éves volt. ","id":"20190125_meghalt_a_nemzeti_nyomozo_iroda_vezetoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a98ecd5-6cf1-4bc9-82a3-0b0e40c9023d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147b8f55-b3e2-4bec-b4a1-992a2108fd7b","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_meghalt_a_nemzeti_nyomozo_iroda_vezetoje","timestamp":"2019. január. 25. 16:01","title":"Meghalt a Nemzeti Nyomozó Iroda vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a64a447-5bfc-4203-a0ff-bade5c9bc414","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hyundai hamarosan autókba kerülő fejlesztése révén minden korábbinál biztonságosabbá válhat a közúti közlekedés.","shortLead":"A Hyundai hamarosan autókba kerülő fejlesztése révén minden korábbinál biztonságosabbá válhat a közúti közlekedés.","id":"20190124_forradalmian_uj_legzsak_ami_a_masodik_utkozesnel_is_ved","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a64a447-5bfc-4203-a0ff-bade5c9bc414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa7c4a91-6f08-4009-9e59-87f2753b2b8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190124_forradalmian_uj_legzsak_ami_a_masodik_utkozesnel_is_ved","timestamp":"2019. január. 24. 13:21","title":"Forradalmian új légzsák, ami a második ütközésnél is véd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294e6c8d-17de-42aa-9c07-c19565f2e85e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindketten ütöttek, de a taxis kezdte.","shortLead":"Mindketten ütöttek, de a taxis kezdte.","id":"20190125_A_BKV_es_a_Fotaxi_is_vizsgalja_a_soforjeik_verekedeset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=294e6c8d-17de-42aa-9c07-c19565f2e85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a472e7-accd-426f-8fe4-ad0aac3b005d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190125_A_BKV_es_a_Fotaxi_is_vizsgalja_a_soforjeik_verekedeset","timestamp":"2019. január. 25. 13:47","title":"A BKV és a Főtaxi is vizsgálja a sofőrjeik verekedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2378f02-6d83-44eb-98e6-d67818e64dcd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csehek kompakt újdonságának legolcsóbb kivitele mintegy 5,5 millió forintos áron startol. ","shortLead":"A csehek kompakt újdonságának legolcsóbb kivitele mintegy 5,5 millió forintos áron startol. ","id":"20190124_bearaztak_a_skoda_scalat_ennyibe_kerul_az_uj_golfrivalis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2378f02-6d83-44eb-98e6-d67818e64dcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de3f65bb-23de-4884-9522-30b8eeb17f79","keywords":null,"link":"/cegauto/20190124_bearaztak_a_skoda_scalat_ennyibe_kerul_az_uj_golfrivalis","timestamp":"2019. január. 24. 15:21","title":"Beárazták a Skoda Scalát, ennyibe kerül az új Golf-rivális","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673676f4-b0d2-4d44-a148-151999787492","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat békésen sétált a panelek között. ","shortLead":"Az állat békésen sétált a panelek között. ","id":"20190125_Video_Oz_boklaszott_a_Havannalakotelepen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=673676f4-b0d2-4d44-a148-151999787492&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d3e47bc-359e-40c5-ba19-f0b674465b96","keywords":null,"link":"/elet/20190125_Video_Oz_boklaszott_a_Havannalakotelepen","timestamp":"2019. január. 25. 20:30","title":"Videó: Őz bóklászott a Havanna-lakótelepen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6831b382-ae42-4330-8ad6-b468b73ac493","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nem csak Tarlós István jogásza mondja, hogy törvénysértő határozatban elutasítani a túlóratörvény alkalmazását, egy munkajogásznak is ugyanez az álláspontja. A politikai cirkusz tehát fokozódik: az önkormányzati határozatokat felülvizsgáló – és fideszes vezetésű – Kormányhivatalok jó eséllyel megsemmisítik a döntést. ","shortLead":"Nem csak Tarlós István jogásza mondja, hogy törvénysértő határozatban elutasítani a túlóratörvény alkalmazását...","id":"20190125_tuloratorveny_onkormanyzat_hatarozat_tarlos_botka_munkajogasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6831b382-ae42-4330-8ad6-b468b73ac493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b16d46aa-2595-4eb8-b200-4fb65d8817bd","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_tuloratorveny_onkormanyzat_hatarozat_tarlos_botka_munkajogasz","timestamp":"2019. január. 25. 17:20","title":"Törvénysértő politikai húzások csupán a túlóratiltó önkormányzati döntések? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"274fdadb-c663-4860-9b2c-135b073d2bc7","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Újra elérhető a Növekedési Hitelprogram a maga fix 2,5%-os kamatával. A 2,5%-os kamatszint kitűnik a piaci kamatkörnyezetből, ráadásul ez a hitel akár 10 éves futamideje alatt fixen így is marad, minden egyéb banki költség nélkül. A vállalkozásoknak gyorsan kell lépniük, mert a Bankmonitor szerint gyorsan kimerülhet a rendelkezésre álló keret.","shortLead":"Újra elérhető a Növekedési Hitelprogram a maga fix 2,5%-os kamatával. A 2,5%-os kamatszint kitűnik a piaci...","id":"20190125_Ezermilliardos_kedvezmenyes_hitel_vallalkozasoknak_erdemes_sietni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=274fdadb-c663-4860-9b2c-135b073d2bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6727e1ba-09a7-44a8-83de-b65c7b92c7c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190125_Ezermilliardos_kedvezmenyes_hitel_vallalkozasoknak_erdemes_sietni","timestamp":"2019. január. 25. 12:40","title":"Ezermilliárdos kedvezményes hitel vállalkozásoknak, érdemes sietni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d1c3ebe-3430-4d38-b942-c0b461279cdd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"96 éves korában meghalt Jonas Mekas litván származású filmrendező, kritikus és költő, fogadott városa, New York megkerülhetetlen filmes dokumentátora.","shortLead":"96 éves korában meghalt Jonas Mekas litván származású filmrendező, kritikus és költő, fogadott városa, New York...","id":"20190124_Meghalt_Jonas_Mekas_az_amerikai_avantgard_filmek_keresztapja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d1c3ebe-3430-4d38-b942-c0b461279cdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8243571a-12b4-4c33-b74d-e9940a48d880","keywords":null,"link":"/kultura/20190124_Meghalt_Jonas_Mekas_az_amerikai_avantgard_filmek_keresztapja","timestamp":"2019. január. 24. 14:00","title":"Meghalt Jonas Mekas, az amerikai avantgárd filmek \"keresztapja\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]