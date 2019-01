Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0714a00d-5ece-495a-8ac4-f819d8caa583","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Turisztikai Ügynökség Tállai András testvérének panziójára is adott támogatást. ","shortLead":"A Magyar Turisztikai Ügynökség Tállai András testvérének panziójára is adott támogatást. ","id":"20190128_Meszaros_Lorinc_szalloda_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0714a00d-5ece-495a-8ac4-f819d8caa583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c19e210-c139-4a06-83b8-964cdaf010b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Meszaros_Lorinc_szalloda_tamogatas","timestamp":"2019. január. 28. 17:02","title":"Mészáros Lőrinc szállodája több száz milliós támogatást kapott az államtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bc52ed0-04e6-47b9-97df-8e0a298d686a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A franciák városi kisautója a Volvókéhoz hasonló állított tabletet kapott a műszerfal közepére. ","shortLead":"A franciák városi kisautója a Volvókéhoz hasonló állított tabletet kapott a műszerfal közepére. ","id":"20190128_hivatalos_itt_a_kijelzokkel_teli_teljesen_uj_renault_clio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bc52ed0-04e6-47b9-97df-8e0a298d686a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22588ec9-8a09-4242-902e-10597d0d370d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190128_hivatalos_itt_a_kijelzokkel_teli_teljesen_uj_renault_clio","timestamp":"2019. január. 28. 12:28","title":"Hivatalos: itt a kijelzőkkel teli teljesen új Renault Clio, hogy tetszik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vissza nem térítendő támogatásból az üzletember Tihanyban épít hotelt és tréningközpontot. A napi.hu az MTÜ 300 milliárdos pénzosztásában felfedezett pár kormányközeli kedvezményzettet is.","shortLead":"A vissza nem térítendő támogatásból az üzletember Tihanyban épít hotelt és tréningközpontot. A napi.hu az MTÜ 300...","id":"20190128_Az_Orbant_fuvarozo_Garancsi_29_milliardot_kapott_az_allami_ugynoksegtol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d482de-3c28-4744-a052-29dabb11f770","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190128_Az_Orbant_fuvarozo_Garancsi_29_milliardot_kapott_az_allami_ugynoksegtol","timestamp":"2019. január. 28. 09:27","title":"Az Orbánt fuvarozó Garancsi 2,9 milliárdot kapott az állami ügynökségtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c989cf72-0a1f-4f1e-99f3-546481533a0f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Bataclan koncerthelyszín egyik oldalsó vészkijáratára festett alkotás egy gyászoló fiatal nőt ábrázolt. A festményt kivágták és eltávolították az ajtóról ","shortLead":"A Bataclan koncerthelyszín egyik oldalsó vészkijáratára festett alkotás egy gyászoló fiatal nőt ábrázolt. A festményt...","id":"20190127_banksy_parizs_bataclan_terrortamadas_graffiti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c989cf72-0a1f-4f1e-99f3-546481533a0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90befa3-5675-40fa-b595-c5d2447c9050","keywords":null,"link":"/kultura/20190127_banksy_parizs_bataclan_terrortamadas_graffiti","timestamp":"2019. január. 27. 14:40","title":"Ellopták Banksy graffitijét, amellyel a Bataclan-beli mészárlásra emlékezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff72c75b-f97b-4e2c-a243-444aa1a4db83","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ENSZ ellenőrei a tavalyi etnikai erőszakhullámot tárják föl az afrikai országban.



","shortLead":"Az ENSZ ellenőrei a tavalyi etnikai erőszakhullámot tárják föl az afrikai országban.



","id":"20190126_Tobb_mint_otven_tomegsirt_talaltak_Kongoban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff72c75b-f97b-4e2c-a243-444aa1a4db83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a559c5-cdce-49d7-8dd2-ce95a646e16f","keywords":null,"link":"/vilag/20190126_Tobb_mint_otven_tomegsirt_talaltak_Kongoban","timestamp":"2019. január. 26. 20:15","title":"Több mint ötven tömegsírt találtak Kongóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cf8da28-7df2-4be4-8ad6-27059240d20b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Trump elnök követelte a többi NATO-tagországot, hogy emeljenek a szövetségi hozzájárulásuk mértékén, és ennek meg is volt a hatása, mondta el a Fox Newsnak Jan Stoltenberg NATO-főtitkár.","shortLead":"Trump elnök követelte a többi NATO-tagországot, hogy emeljenek a szövetségi hozzájárulásuk mértékén, és ennek meg is...","id":"20190127_A_NATOfotitkar_Trumpot_dicserte_Oroszorszagot_pedig_okolta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cf8da28-7df2-4be4-8ad6-27059240d20b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a27700-0254-492c-9943-79184e7cd494","keywords":null,"link":"/vilag/20190127_A_NATOfotitkar_Trumpot_dicserte_Oroszorszagot_pedig_okolta","timestamp":"2019. január. 27. 19:16","title":"A NATO-főtitkár Trumpot dicsérte, Oroszországot pedig okolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint a kormány mindig világosan fogalmazott, ha a magyar állam holokauszttal kapcsolatos felelősségéről volt szó.","shortLead":"A miniszter szerint a kormány mindig világosan fogalmazott, ha a magyar állam holokauszttal kapcsolatos felelősségéről...","id":"20190127_Gulyas_Gergely_nem_tortenhetett_volna_meg_a_holokauszt_a_magyar_kozigazgatas_tevekenysege_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db9132c-5273-49d6-a1d5-46cecce0c8e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190127_Gulyas_Gergely_nem_tortenhetett_volna_meg_a_holokauszt_a_magyar_kozigazgatas_tevekenysege_nelkul","timestamp":"2019. január. 27. 18:02","title":"Gulyás Gergely: nem történhetett volna meg a holokauszt a magyar közigazgatás tevékenysége nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09688d3f-a294-44a8-ad72-db94bd183d30","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Rami Malek, a Fekete párduc stábja és Mahershala Ali sem ment díj nélkül haza a vasárnapi SAG-gálán. A Csillag születik című film viszont semmit sem kapott. ","shortLead":"Rami Malek, a Fekete párduc stábja és Mahershala Ali sem ment díj nélkül haza a vasárnapi SAG-gálán. A Csillag születik...","id":"20190128_A_Fekete_parduc_kapta_a_kis_Oscarnak_szamito_SAGdijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09688d3f-a294-44a8-ad72-db94bd183d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c7bc1d-abc4-4969-991a-6f6653e1ed3c","keywords":null,"link":"/kultura/20190128_A_Fekete_parduc_kapta_a_kis_Oscarnak_szamito_SAGdijat","timestamp":"2019. január. 28. 11:35","title":"A Fekete párduc kapta a \"kis Oscarnak\" számító SAG-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]