Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29321c7c-19e9-47cc-8c01-1d3925d4f386","c_author":"Nagy Gábor","category":"gazdasag","description":"Már a hollywoodi stúdiókkal is versenyez a Netflix streamingszolgáltató, de egyelőre csak papíron nyereséges, mert az exkluzív tartalmak viszik a pénzt.","shortLead":"Már a hollywoodi stúdiókkal is versenyez a Netflix streamingszolgáltató, de egyelőre csak papíron nyereséges, mert...","id":"201905__netflix__oscarjelolesek__vaszon_es_kepernyo__mozgokepes_lokomotiv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29321c7c-19e9-47cc-8c01-1d3925d4f386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f96a57fa-12e1-48b6-b884-e4db3076b180","keywords":null,"link":"/gazdasag/201905__netflix__oscarjelolesek__vaszon_es_kepernyo__mozgokepes_lokomotiv","timestamp":"2019. február. 03. 20:00","title":"Tektonikus mozgások a szórakoztatóiparban: mindenki a Netflix nyomában lohol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"899dfc83-b4b5-49be-a427-1b383ba4c3f1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Legalábbis ezt ígérte egy államtitkár.","shortLead":"Legalábbis ezt ígérte egy államtitkár.","id":"20190204_Ingyen_keszit_honlapot_a_vallalkozoknak_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=899dfc83-b4b5-49be-a427-1b383ba4c3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07895b0b-fb7c-45cc-a7ab-24da6c9b5e90","keywords":null,"link":"/kkv/20190204_Ingyen_keszit_honlapot_a_vallalkozoknak_a_kormany","timestamp":"2019. február. 04. 11:58","title":"Ingyen készít honlapot a vállalkozóknak a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb0380ea-216c-479f-bb71-a192db31a996","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Így többé nem a \"leplezetlenül politikai érdekeket szolgáló\" ügyészség irányít, hanem a bíróság, és kiderülhet, van-e magyar jogállam – így kommentálta Czeglédy Csaba az ügyészség hétfői bejelentését, hogy végre elkészült a vádirat ellene és 20 társa ellen.\r

\r

","shortLead":"Így többé nem a \"leplezetlenül politikai érdekeket szolgáló\" ügyészség irányít, hanem a bíróság, és kiderülhet, van-e...","id":"20190204_Megszolal_Czegledy_Csaba_miutan_vadat_emeltek_ellene","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb0380ea-216c-479f-bb71-a192db31a996&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab3aeba-c721-4053-b487-31a4297f17ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Megszolal_Czegledy_Csaba_miutan_vadat_emeltek_ellene","timestamp":"2019. február. 04. 10:08","title":"\"Emelt fővel állok a bíróság elé\" – így reagált a megvádolt Czeglédy Csaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca06f12-8c34-42cb-97a4-902c1ef2e4b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddig kiszivárgott elképzelések és szabadalmak alapján készültek el azok a 3D renderelések, amelyek a Huawei küszöbön álló összehajtható telefonjának várható kinézetét mutatják.\r

\r

","shortLead":"Az eddig kiszivárgott elképzelések és szabadalmak alapján készültek el azok a 3D renderelések, amelyek a Huawei...","id":"20190204_huawei_osszehajthato_telefonja_3d_rendereles_mwc_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ca06f12-8c34-42cb-97a4-902c1ef2e4b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39bd6445-9a1e-4f4a-95da-5af984075aa6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_huawei_osszehajthato_telefonja_3d_rendereles_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 04. 13:03","title":"Önnek tetszene? Ilyen lehet a Huawei idei legizgalmasabb telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa32b2bd-1337-4025-a81f-4897f06f5419","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Adam Levine felsője kicsit megbolygatta a Twittert.","shortLead":"Adam Levine felsője kicsit megbolygatta a Twittert.","id":"20190204_Super_Bowl_Adam_Levine_ruha_felso_Twitter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa32b2bd-1337-4025-a81f-4897f06f5419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83a4b42f-287c-4d80-a09b-731bc4b2dcbf","keywords":null,"link":"/elet/20190204_Super_Bowl_Adam_Levine_ruha_felso_Twitter","timestamp":"2019. február. 04. 16:04","title":"Furán ismerős ez a szett a Super Bowl-ról. Csak nem a méteráruboltból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d69033b-ad31-4fe0-9b2c-1bd36277bb98","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába van bizonyíték az 1969-es holdra szállásról, az összeesküvés-elméletek rajongói szerint a landolás soha nem történt meg, egy stúdióban játszották el az egészet. Most ebbe a konspirációs teóriába került bele egy újabb csavar.","shortLead":"Hiába van bizonyíték az 1969-es holdra szállásról, az összeesküvés-elméletek rajongói szerint a landolás soha nem...","id":"20190204_nasa_apollo_program_apollo_11_osszeeskuves_elmelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d69033b-ad31-4fe0-9b2c-1bd36277bb98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ec6153-b87d-498e-9a80-8794c7ebd8c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_nasa_apollo_program_apollo_11_osszeeskuves_elmelet","timestamp":"2019. február. 04. 08:03","title":"Olyan összeesküvés-elmélet született a holdra szállásról, hogy még most is csak pislogunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c481562e-a6ec-40cc-8da2-d42e5ed72f44","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Okos parkolórendszert rendelt a belvárosi önkormányzat. Első körben 1050 parkolóhelyet szerelnek fel szenzorral, öt helyen lesz utcai kijelző, és mobilalkalmazás is készül.","shortLead":"Okos parkolórendszert rendelt a belvárosi önkormányzat. Első körben 1050 parkolóhelyet szerelnek fel szenzorral, öt...","id":"20190204_1050_okos_parkolohely_lesz_Budapest_belvarosaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c481562e-a6ec-40cc-8da2-d42e5ed72f44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5afab226-d980-4af0-b07a-d7af5fbb52b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190204_1050_okos_parkolohely_lesz_Budapest_belvarosaban","timestamp":"2019. február. 04. 11:26","title":"Okos parkolóhelyekkel igyekszik úrrá lenni a káoszon a Belváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyszerre érkezett meg az összes, a lakók háborognak Geszten. ","shortLead":"Egyszerre érkezett meg az összes, a lakók háborognak Geszten. ","id":"20190204_Kestek_a_kukaholding_szamlai_vizsgalatot_surget_az_ombudsman","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"116b977f-9308-4e74-9ef6-ab52a83be7eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190204_Kestek_a_kukaholding_szamlai_vizsgalatot_surget_az_ombudsman","timestamp":"2019. február. 04. 15:49","title":"Késtek a kukaholding számlái, vizsgálatot sürget az ombudsman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]