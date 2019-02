Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33bd0236-1d2e-4ca9-b92e-3a92fe4be315","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Törvény szerint az utalványban kell biztosítani a juttatást, nem világos, mi váltja ki.","shortLead":"Törvény szerint az utalványban kell biztosítani a juttatást, nem világos, mi váltja ki.","id":"20190208_Megszunt_az_Erzsebetutalvany_megy_vele_a_gyermekvedelmi_tamogatas_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33bd0236-1d2e-4ca9-b92e-3a92fe4be315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b48854-4168-4d02-a26c-e161402bd963","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Megszunt_az_Erzsebetutalvany_megy_vele_a_gyermekvedelmi_tamogatas_is","timestamp":"2019. február. 08. 11:28","title":"Megszűnt az Erzsébet-utalvány, megy vele a gyermekvédelmi támogatás is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a03f0e8-d656-49f4-a087-13ebdcf5a458","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Birtokunkba jutott annak a beszélgetésnek az összefoglalója, amiben a miniszter részletesen elmondja egy akadémikus kollégájának, hogyan végzik ki az MTA kutatóintézeteit.","shortLead":"Birtokunkba jutott annak a beszélgetésnek az összefoglalója, amiben a miniszter részletesen elmondja egy akadémikus...","id":"20190208_Palkovics_En_vagyok_az_MTA_legjobb_baratja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a03f0e8-d656-49f4-a087-13ebdcf5a458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d51766-08b8-4a3c-9ffb-8b073f280fd2","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_Palkovics_En_vagyok_az_MTA_legjobb_baratja","timestamp":"2019. február. 08. 15:55","title":"„Én vagyok az MTA legjobb barátja” – megszereztük az MTA-ellenes Palkovics-tervet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"101fa223-86b8-4d45-b724-ee1bc2274502","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosan is bemutatkozott a Motorola G szériájának következő, hetes verziója. A gyártó négy modellt küld csatába, közös ismérvük pedig, hogy mindet elérhető áron adják.","shortLead":"Hivatalosan is bemutatkozott a Motorola G szériájának következő, hetes verziója. A gyártó négy modellt küld csatába...","id":"20190207_motorola_moto_g7_szeria_olcso_androidos_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=101fa223-86b8-4d45-b724-ee1bc2274502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a207a9c-71bf-493d-864d-0eb5ebbb7b84","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_motorola_moto_g7_szeria_olcso_androidos_telefon","timestamp":"2019. február. 07. 18:03","title":"Négyen vannak, és mind megfizethetők: megjöttek a Motorola új telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac0d7e45-ba90-48ce-819e-70f857d10010","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wander kiberbiztonsági cég szakemberei több európai légitársaságról derítették ki, hogy az általuk használt e-jegyrendszer egy komoly hibát rejt magában.","shortLead":"A Wander kiberbiztonsági cég szakemberei több európai légitársaságról derítették ki, hogy az általuk használt...","id":"20190208_repulojegy_becsekkolas_check_in_hacker_wandera_kiberbiztonsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac0d7e45-ba90-48ce-819e-70f857d10010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b3c4a7-7ce4-4ae4-83ce-ba1063ff1655","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_repulojegy_becsekkolas_check_in_hacker_wandera_kiberbiztonsag","timestamp":"2019. február. 08. 09:03","title":"Ön repült valamelyikkel? 8 légitársaságról derült ki, hogy könnyű trükközni a jegyekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Idén egészen biztosan elmarad a pénzeső. A magán- és az önkéntes pénztárak elkezdték postázni a 2018-as évről szóló, negatív egyenlegeket.","shortLead":"Idén egészen biztosan elmarad a pénzeső. A magán- és az önkéntes pénztárak elkezdték postázni a 2018-as évről szóló...","id":"20190208_Garantaltan_leesik_az_alla_ha_most_nezi_meg_nyugdijpenztari_egyenleget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e5c28e9-f34e-4276-9225-bca08d2ab1e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Garantaltan_leesik_az_alla_ha_most_nezi_meg_nyugdijpenztari_egyenleget","timestamp":"2019. február. 08. 17:33","title":"Garantáltan leesik az álla, ha most nézi meg nyugdíjpénztári egyenlegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e347e5-14c1-4477-addc-6088d34e908b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az afrikai országban egy év alatt megugrott a nemi erőszak esetek száma, az elnök különleges intézkedésekkel próbál gátat vetni a borzalmas jelenségnek.



","shortLead":"Az afrikai országban egy év alatt megugrott a nemi erőszak esetek száma, az elnök különleges intézkedésekkel próbál...","id":"20190208_Rendkivuli_elnoki_intezkedesek_Sierra_Leoneban_a_kiugro_szamu_nemi_eroszak_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90e347e5-14c1-4477-addc-6088d34e908b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8708dbf-9304-47ef-bdf3-e514b2d4b7c6","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_Rendkivuli_elnoki_intezkedesek_Sierra_Leoneban_a_kiugro_szamu_nemi_eroszak_miatt","timestamp":"2019. február. 08. 16:48","title":"Rendkívüli elnöki intézkedések Sierra Leonéban a kiugró számú nemi erőszak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a85799cd-fb42-456a-8cec-2947e4cef533","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz katonai hírszerzés (GRU) harmadik olyan embere, aki akkor tartózkodott Nagy-Britanniában, amikor 2018 márciusában Salisburyben novicsok idegméreggel megkísérelték megölni Szergej Szkripal orosz-brit kettősügynököt, Bulgáriában is akkor jelent meg, amikor egy helyi üzletember és fia betegedett meg ismeretlen összetételű méregtől – állítja a Bellingcat oknyomozó portál.","shortLead":"Az orosz katonai hírszerzés (GRU) harmadik olyan embere, aki akkor tartózkodott Nagy-Britanniában, amikor 2018...","id":"20190208_Ujabb_mergezesi_ugybe_keveredett_Oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a85799cd-fb42-456a-8cec-2947e4cef533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40d5d365-f6c0-4a38-984e-df876218e2f8","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_Ujabb_mergezesi_ugybe_keveredett_Oroszorszag","timestamp":"2019. február. 08. 11:51","title":"Újabb mérgezési ügybe keveredett Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"322774ef-c2df-4d78-8de6-46df444dcb1b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Vita van a kormány és a ferihegyi repteret üzemeltető Budapest Airport között, ennek látványos megnyilvánulásaként pocskondiázott a Budapest-ügyi helyettes államtitkár. Lehet, hogy tényleg a kosz és a csikkek zavarják a kormányt, esetleg a tervezett vasúti kapcsolat miatt vitáznak, vagy amiatt, hogy egy stratégiai cég még nem az államé?","shortLead":"Vita van a kormány és a ferihegyi repteret üzemeltető Budapest Airport között, ennek látványos megnyilvánulásaként...","id":"20190208_ferihegy_repter_schneller_budapest_airport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=322774ef-c2df-4d78-8de6-46df444dcb1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc6981b6-54b3-42a3-88f0-dd00e2969a1d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_ferihegy_repter_schneller_budapest_airport","timestamp":"2019. február. 08. 14:15","title":"Nekiment a kormány a ferihegyi reptérnek, mi lehet a tét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]