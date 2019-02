Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"551b89a9-32f8-4f09-bf61-d3a9dae1b134","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy hétvége, ami a kávéról szól – és születésnapi buli bubival, koktélokkal, meglepetésekkel. A hazai kávé- és bárvilág meghatározó eseménye, a KávéBár Bazár 10. jubileumi rendezvénye február 9-10-én a Millenárison.","shortLead":"Egy hétvége, ami a kávéról szól – és születésnapi buli bubival, koktélokkal, meglepetésekkel. A hazai kávé- és bárvilág...","id":"20190207_Minden_ami_kave","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=551b89a9-32f8-4f09-bf61-d3a9dae1b134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbde15af-b7c1-4ea5-a418-a5dcd27d6256","keywords":null,"link":"/elet/20190207_Minden_ami_kave","timestamp":"2019. február. 07. 19:54","title":"Minden, ami kávé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e3d9174-e401-44e2-9286-f60fc6b6e9bc","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Se gép nincs, se munkaerő, egyelőre összeszerelés folyik.","shortLead":"Se gép nincs, se munkaerő, egyelőre összeszerelés folyik.","id":"20190208_Elakadt_a_magyar_fegyvergyartas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e3d9174-e401-44e2-9286-f60fc6b6e9bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a56d360f-5e9f-44bb-8e4f-e6ac1b489189","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Elakadt_a_magyar_fegyvergyartas","timestamp":"2019. február. 08. 11:15","title":"Elakadt a magyar fegyvergyártás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff1aca3-6d59-46d0-9828-b9deab8694f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A belsőégésű motoros és hibrid luxusszedánok után a bajorok hamarosan egy villanymotoros 7-es típust is piacra fognak dobni.","shortLead":"A belsőégésű motoros és hibrid luxusszedánok után a bajorok hamarosan egy villanymotoros 7-es típust is piacra fognak...","id":"20190208_bmw_i7_jon_az_elektromos_luxusauto_cel_a_600_kilometeres_hatotav","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ff1aca3-6d59-46d0-9828-b9deab8694f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5855cd10-1498-420a-a4c7-f79eb5494e95","keywords":null,"link":"/cegauto/20190208_bmw_i7_jon_az_elektromos_luxusauto_cel_a_600_kilometeres_hatotav","timestamp":"2019. február. 08. 11:21","title":"BMW i7: jön az elektromos luxusautó, cél a 600 kilométeres hatótáv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36323cef-2590-41f9-b9ad-a7db88fdff4f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ellenzéki képviselők tiltakozása ellenére a görög parlament támogatásáról biztosította a szomszédos Észak-Makedónia NATO-tagságát. A döntés megerősíti, hogy a két ország lezárta több mint negyed századig tartó vitáját: Athén addig blokkolta Szkopje euró-atlanti integrációs próbálkozásait, amíg Macedónia nevét nem változtatták meg. Az ország új neve: Észak-Makedónia.","shortLead":"Az ellenzéki képviselők tiltakozása ellenére a görög parlament támogatásáról biztosította a szomszédos Észak-Makedónia...","id":"20190209_Gorogorszag_elsokent_tamogatta_EszakMakedonia_NATOcsatlakozasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36323cef-2590-41f9-b9ad-a7db88fdff4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda022b6-9ed4-4322-92a2-46cbd98f38f9","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Gorogorszag_elsokent_tamogatta_EszakMakedonia_NATOcsatlakozasat","timestamp":"2019. február. 09. 11:40","title":"Görögország elsőként támogatta Észak-Makedónia NATO-csatlakozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc5aa31-01ab-4be1-9d94-d18c4248977f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lehetetlen helyzet állna elő Hódmezővásárhelyen, ha megszavazták volna a helyi Fidesz javaslatait. A kormánypárti képviselők elmennének a falig, egymilliárd forintot adnának az állami kórháznak úgy, hogy a város hitelt se vegyen fel. A költségvetést levették a napirendről, de azért az egymás heccelése nem maradt el.","shortLead":"Lehetetlen helyzet állna elő Hódmezővásárhelyen, ha megszavazták volna a helyi Fidesz javaslatait. A kormánypárti...","id":"20190208_Hodmezovasarhelyi_necces_koltsegvetes_Jovo_hetre_halasztottak_a_dontest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dc5aa31-01ab-4be1-9d94-d18c4248977f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b3c808e-6c56-414d-bdab-4f8a8193cbf3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Hodmezovasarhelyi_necces_koltsegvetes_Jovo_hetre_halasztottak_a_dontest","timestamp":"2019. február. 08. 13:22","title":"Kapott egy hét haladékot a Fidesztől Márki-Zay Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd2f2fa-a250-4161-9420-9ed77f8c89fd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a legérintettebb. 