[{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A nagyobb átlagjövedelmű európai országokkal összehasonlítva is rendkívül sokat fizet egy átlagos magyar banki költségekre, derül ki az MNB által készített tanulmányból.","shortLead":"A nagyobb átlagjövedelmű európai országokkal összehasonlítva is rendkívül sokat fizet egy átlagos magyar banki...","id":"20190208_Hiaba_toroltek_el_az_atutalasi_dijat_meg_mindig_kiemelkedoen_magasak_a_magyar_banki_terhek_Europaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba279598-3148-497c-8fbb-e058d359d55e","keywords":null,"link":"/kkv/20190208_Hiaba_toroltek_el_az_atutalasi_dijat_meg_mindig_kiemelkedoen_magasak_a_magyar_banki_terhek_Europaban","timestamp":"2019. február. 08. 19:07","title":"Az átutalási díj eltörlése után is kiemelkedően magasak a magyar banki terhek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b451f7f9-9b9d-426d-840d-e83a923a42a5","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"A hatalom és az ellenzék kompromisszumot kötött, de a választók mást akartak, és Kelet-Európában megtörtént az első rendszerváltás.","shortLead":"A hatalom és az ellenzék kompromisszumot kötött, de a választók mást akartak, és Kelet-Európában megtörtént...","id":"201906__lengyel_kerekasztal__fordulatos_1989__hatalomatadas__targyalasos_forradalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b451f7f9-9b9d-426d-840d-e83a923a42a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54349655-f665-4841-9fc7-f2cc634d693d","keywords":null,"link":"/vilag/201906__lengyel_kerekasztal__fordulatos_1989__hatalomatadas__targyalasos_forradalom","timestamp":"2019. február. 10. 09:00","title":"Harminc éve mutatták be a lengyelek a kommunizmus békés megdöntésének receptjét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e05a12f-ac54-4d6b-b04f-5cc4dee6aa28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hanglemezkiadók Nemzetközi Szövetsége korábban teljes mellszélességgel állt be az Európai Unió új szerzői jogi irányelve, azzal együtt pedig a 13. cikkelye mögé. Most fordult a kocka, és azt kérik, utóbbit vonják vissza a politikusok.","shortLead":"A Hanglemezkiadók Nemzetközi Szövetsége korábban teljes mellszélességgel állt be az Európai Unió új szerzői jogi...","id":"20190208_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv_13_cikkely_zeneipar_hanglemezkiadok_nemzetkozi_szovetsege_ifpi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e05a12f-ac54-4d6b-b04f-5cc4dee6aa28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd660c8c-08a4-4872-9c47-3609c5a63402","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv_13_cikkely_zeneipar_hanglemezkiadok_nemzetkozi_szovetsege_ifpi","timestamp":"2019. február. 08. 20:03","title":"Győzött a YouTube? A zeneipar azt kéri az EU-tól, vonják vissza a jogszabályt, ami megváltoztatná az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Más közösségi és üzenetküldő platformokhoz hasonlóan a Facebook tulajdonában lévő WhatsAppnál is próbálnak fellépni a spammerek és álhírek terjesztői ellen.","shortLead":"Más közösségi és üzenetküldő platformokhoz hasonlóan a Facebook tulajdonában lévő WhatsAppnál is próbálnak fellépni...","id":"20190209_whatsapp_spam_alhir_felhasznalok_torlese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"471f0408-140a-45a6-8c63-3903bdcdd5c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190209_whatsapp_spam_alhir_felhasznalok_torlese","timestamp":"2019. február. 09. 13:03","title":"Tarol az úthenger: 2 millió felhasználót töröl a WhatsApp – havonta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15698d51-5d8c-4e74-8ad9-eb0444899527","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a Microsoft sem tekinti böngészőnek az Internet Explorert. A cég egyik kiberbiztonsági szakértője szerint nagy kockázatot vállal az, aki még mindig ezt használja böngészésre.","shortLead":"Már a Microsoft sem tekinti böngészőnek az Internet Explorert. A cég egyik kiberbiztonsági szakértője szerint nagy...","id":"20190208_internet_explorer_microsoft_bongeszo_microsoft_edge","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15698d51-5d8c-4e74-8ad9-eb0444899527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c795b423-df50-494e-934b-c11f932152c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_internet_explorer_microsoft_bongeszo_microsoft_edge","timestamp":"2019. február. 08. 18:33","title":"Még mindig Internet Explorert használ? Akkor van egy nagyon rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17bf14d-fedb-47e8-aacb-5204d8b23324","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elérhető árú sportkocsi erősen limitált szériás ünnepi változata nyáron érkezik meg hazánkba. ","shortLead":"Az elérhető árú sportkocsi erősen limitált szériás ünnepi változata nyáron érkezik meg hazánkba. ","id":"20190208_30_darab_a_30_szuletesnapra_magyarorszagra_jon_a_kulonleges_uj_mazda_mx5","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c17bf14d-fedb-47e8-aacb-5204d8b23324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df903579-8481-495c-96aa-d21c280cb3c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190208_30_darab_a_30_szuletesnapra_magyarorszagra_jon_a_kulonleges_uj_mazda_mx5","timestamp":"2019. február. 08. 13:21","title":"30 darab a 30. születésnapra: Magyarországra jön a különleges új Mazda MX-5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf3b80c-f74c-45e4-9518-c3ee60fd3e6d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Rio de Janeiró-i fociklub utánpótlásképző központjának kollégiumában csaptak fel a lángok.","shortLead":"A Rio de Janeiró-i fociklub utánpótlásképző központjának kollégiumában csaptak fel a lángok.","id":"20190208_flamengo_rio_de_janeiro_tuz_utanpotlas_kollegium_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abf3b80c-f74c-45e4-9518-c3ee60fd3e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e15a50a-a95d-4174-8470-8eb1ca5bb63a","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_flamengo_rio_de_janeiro_tuz_utanpotlas_kollegium_halalos_aldozatok","timestamp":"2019. február. 08. 12:52","title":"Kigyulladt a Flamengo akadémiája, tíz fiatal focista halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset Újharangod közelében történt, a 37-es főutat teljesen lezárták.\r

\r

","shortLead":"A baleset Újharangod közelében történt, a 37-es főutat teljesen lezárták.\r

\r

","id":"20190209_Osszeutkozott_majd_arokba_borult_ket_auto_a_37esen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144cd0bd-b78a-45a9-8ae6-0516e94a888d","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Osszeutkozott_majd_arokba_borult_ket_auto_a_37esen","timestamp":"2019. február. 09. 20:10","title":"Összeütközött, majd árokba borult két autó a 37-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]