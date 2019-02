Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c04ef5c7-3e04-4bc1-86b7-8b315556f4af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a német prémium autó elsősorban nagy teljesítményéről, vállalható fogyasztásáról, illetve méretes csomagteréről ismerszik meg. ","shortLead":"Ez a német prémium autó elsősorban nagy teljesítményéről, vállalható fogyasztásáról, illetve méretes csomagteréről...","id":"20190212_csaladapak_uj_alma_itt_a_330_loeros_dizel_audi_a6_kombi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c04ef5c7-3e04-4bc1-86b7-8b315556f4af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b10f2541-4b43-4a49-9c05-038374cb1ce8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190212_csaladapak_uj_alma_itt_a_330_loeros_dizel_audi_a6_kombi","timestamp":"2019. február. 12. 11:21","title":"Családapák álma: itt a 330 lóerős dízel Audi A6 sportkombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be64a0b8-254b-497e-aa82-59a4a64a2bbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néha csak a felhasználó lustaságán múlik, hogy kiszolgáltatja a számítógépét a rosszindulatú támadásoknak. Pedig sokszor elég volna csupán frissíteni a kedvelt programokat.","shortLead":"Néha csak a felhasználó lustaságán múlik, hogy kiszolgáltatja a számítógépét a rosszindulatú támadásoknak. Pedig...","id":"20190212_avast_pc_trends_report_2019_nem_frissitett_alkalmazasok_veszelyei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be64a0b8-254b-497e-aa82-59a4a64a2bbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85f6118f-c844-4574-a7a2-52bcb08be243","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_avast_pc_trends_report_2019_nem_frissitett_alkalmazasok_veszelyei","timestamp":"2019. február. 12. 09:03","title":"Az ön számítógépén is vannak ilyen programok? Akkor veszélyben lehet a komputere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b964e8-3139-482b-9db2-14881728089f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor évadnyitó beszédet tart a frakciónak, ezzel kezdenek.","shortLead":"Orbán Viktor évadnyitó beszédet tart a frakciónak, ezzel kezdenek.","id":"20190213_Kezdodik_a_Fidesz_frakcioulese_bevandorlas_es_csaladok_a_tema","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79b964e8-3139-482b-9db2-14881728089f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce807ad3-1a8f-420b-953f-5074c9ee6aa7","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Kezdodik_a_Fidesz_frakcioulese_bevandorlas_es_csaladok_a_tema","timestamp":"2019. február. 13. 08:31","title":"Kezdődik a Fidesz frakcióülése: bevándorlás és családok a téma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"802fb1c0-c88c-4780-894a-cd5b0c41bd65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szinte nem is telik el már hét úgy, hogy ne indulna valamilyen per az Apple ellen. Legutóbb egy New York-i lakos gondolta úgy, törvénytelen a cupertinóiak kétlépcsős hitelesítési eljárása.","shortLead":"Szinte nem is telik el már hét úgy, hogy ne indulna valamilyen per az Apple ellen. Legutóbb egy New York-i lakos...","id":"20190212_per_az_apple_ellen_ketlepcsos_hitelesites_eroltetese_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=802fb1c0-c88c-4780-894a-cd5b0c41bd65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd50d696-e5ae-4d58-afb9-dd1254de06ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_per_az_apple_ellen_ketlepcsos_hitelesites_eroltetese_miatt","timestamp":"2019. február. 12. 12:03","title":"2-5 elvesztegetett perc miatt perli be egy amerikai felhasználó az Apple-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45daa62-a9c9-485d-8adb-a523525c3bb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kossuth-díjas énekesnő szerint a fiatalok jelentik a reményt, őket nem lehet elhallgattatni és hazugságokkal etetni.","shortLead":"A Kossuth-díjas énekesnő szerint a fiatalok jelentik a reményt, őket nem lehet elhallgattatni és hazugságokkal etetni.","id":"20190213_Koncz_Zsuzsa_A_fiatalok_gyakorlatban_is_tudni_akarjak_milyen_a_demokracia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e45daa62-a9c9-485d-8adb-a523525c3bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"151ae18f-a4ce-42d1-a015-8788d381e5b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Koncz_Zsuzsa_A_fiatalok_gyakorlatban_is_tudni_akarjak_milyen_a_demokracia","timestamp":"2019. február. 13. 17:29","title":"Koncz Zsuzsa: A fiatalok gyakorlatban is tudni akarják, milyen a demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01de1dc-03fa-449f-a776-ebef58043d6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kína és India az elmúlt két évtizedben akkora területet zöldített ki, mint az Amazonas-medence, de könnyen lehet, hogy ez is kevés a klímaváltozás megállításához.","shortLead":"Kína és India az elmúlt két évtizedben akkora területet zöldített ki, mint az Amazonas-medence, de könnyen lehet...","id":"20190213_kina_india_faultetes_erdo_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b01de1dc-03fa-449f-a776-ebef58043d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b3356d2-8d7b-4d92-a6e0-0f1ca8897a1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_kina_india_faultetes_erdo_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","timestamp":"2019. február. 13. 20:03","title":"Óriási területet zöldít ki Kína és India, de ez is kevés lehet a klímaváltozás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9af71683-d8e0-4599-b275-7153424d5eb7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyéni befizetések összege 2018-ban elérte a 70 milliárd forintot. A tagok összvagyona 1300 milliárd fölött jár.","shortLead":"Az egyéni befizetések összege 2018-ban elérte a 70 milliárd forintot. A tagok összvagyona 1300 milliárd fölött jár.","id":"20190213_Soha_nem_tettunk_meg_felre_nyugdijra_annyit_mint_tavaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9af71683-d8e0-4599-b275-7153424d5eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ebce79-5dcc-4b5e-b4f7-127e7e468568","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190213_Soha_nem_tettunk_meg_felre_nyugdijra_annyit_mint_tavaly","timestamp":"2019. február. 13. 14:10","title":"Soha nem tettünk még félre nyugdíjra annyit, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02d070d-afda-4846-b523-998f1f5fe196","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Néhány napja a londoni állatkert nőstény tigrisét ölte meg vőlegénye az első randevún. ","shortLead":"Néhány napja a londoni állatkert nőstény tigrisét ölte meg vőlegénye az első randevún. ","id":"20190213_Ujabb_tigrisdrama_Angliaban_tarsai_teptek_szet_a_kivancsi_nostenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e02d070d-afda-4846-b523-998f1f5fe196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bbceca3-d835-4a7c-bb00-9fa0f05f84fd","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_Ujabb_tigrisdrama_Angliaban_tarsai_teptek_szet_a_kivancsi_nostenyt","timestamp":"2019. február. 13. 16:30","title":"Újabb tigrisdráma Angliában: társai tépték szét a kíváncsi nőstényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]