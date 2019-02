Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fadafb4c-144f-4e3b-a83c-3fe6ced170d4","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Külön kormányhatározatot kapott az újonnan építendő élményfürdő, amelynek azt is megengedik, hogy 25 különböző ingatlanon terpeszkedjen el, a hatóságoknak pedig extra rövid időt hagytak az engedélyezésre.","shortLead":"Külön kormányhatározatot kapott az újonnan építendő élményfürdő, amelynek azt is megengedik, hogy 25 különböző...","id":"20190214_A_semmibol_valt_surgosse_es_kiemelt_beruhazassa_a_gyori_vizi_elmenypark","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fadafb4c-144f-4e3b-a83c-3fe6ced170d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3cfbde9-3eeb-4992-b632-56b889fbe423","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190214_A_semmibol_valt_surgosse_es_kiemelt_beruhazassa_a_gyori_vizi_elmenypark","timestamp":"2019. február. 14. 20:18","title":"A semmiből vált sürgőssé és kiemelt beruházássá a győri vízi élménypark","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d1db08-6a05-4d24-a41d-e79fdb7b5ece","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Igen, a migráció említése miatt.","shortLead":"Igen, a migráció említése miatt.","id":"20190214_Magyarorszag_most_epp_egy_Svajcnak_szolo_uzenetet_furt_meg_az_EUban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05d1db08-6a05-4d24-a41d-e79fdb7b5ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed815278-6ad8-467b-a219-57220fa0f79e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190214_Magyarorszag_most_epp_egy_Svajcnak_szolo_uzenetet_furt_meg_az_EUban","timestamp":"2019. február. 14. 07:47","title":"Magyarország most épp egy Svájcnak szóló üzenetet fúrt meg az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megegyezett a Tesco a két szakszervezettel, a legalacsonyabb elérhető alapbér az év végére 215 ezer forint lesz.","shortLead":"Megegyezett a Tesco a két szakszervezettel, a legalacsonyabb elérhető alapbér az év végére 215 ezer forint lesz.","id":"20190214_Megvan_a_bermegallapodas_a_Tesconal_iden_ketszer_is_fizetest_emelnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ac548a-b441-47bd-9dd3-50457ba380d5","keywords":null,"link":"/kkv/20190214_Megvan_a_bermegallapodas_a_Tesconal_iden_ketszer_is_fizetest_emelnek","timestamp":"2019. február. 14. 10:26","title":"Megvan a bérmegállapodás a Tescónál, idén kétszer is fizetést emelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995c7eaa-4c19-4188-b283-6842e7326bf8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a tárgyalásáról menekült el úgy, hogy elvette az egyik őr fegyverét, majd bepattant egy autóba. 