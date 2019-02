Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"462756d7-4954-4a23-bf19-58f3fbee4378","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaz, hogy a színe kicsit olyan, mint egy műanyag játék dömpernek, de ennek nem érdes az útjába állni. ","shortLead":"Igaz, hogy a színe kicsit olyan, mint egy műanyag játék dömpernek, de ennek nem érdes az útjába állni. ","id":"20190221_Lumma_CLR_8S","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=462756d7-4954-4a23-bf19-58f3fbee4378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f589958-ca2b-4c98-bc9e-a5a851059eda","keywords":null,"link":"/cegauto/20190221_Lumma_CLR_8S","timestamp":"2019. február. 21. 19:13","title":"És akkor a visszapillantóban feltűnik ez a cseppet félelmetes Audi Q8-as ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac8cae99-3ca0-45aa-a240-f5b9d1abf368","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem volt drámai a szakítás, a kapcsolat egyszerűen nem működött, van ilyen.","shortLead":"Nem volt drámai a szakítás, a kapcsolat egyszerűen nem működött, van ilyen.","id":"20190220_Lady_Gaga_felbontotta_a_jegyesseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac8cae99-3ca0-45aa-a240-f5b9d1abf368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21789049-d8cd-4e48-a3a4-1e63ff033978","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Lady_Gaga_felbontotta_a_jegyesseget","timestamp":"2019. február. 20. 08:54","title":"Lady Gaga felbontotta a jegyességét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"19 éve tátong jókora biztonsági rés a világ egyik legnépszerűbb tömörítőprogramjában, a WinRAR-ban. A felhasználók százmillióit érintő probléma még a szolgáltatás működtetőinek sem tűnt fel. ","shortLead":"19 éve tátong jókora biztonsági rés a világ egyik legnépszerűbb tömörítőprogramjában, a WinRAR-ban. A felhasználók...","id":"20190221_winrar_biztonsagi_res_sebezhetoseg_tomorito_program","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d200306-4838-48d6-9b68-7640f1bd14d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_winrar_biztonsagi_res_sebezhetoseg_tomorito_program","timestamp":"2019. február. 21. 16:33","title":"Százmilliókat érintő hibát találtak a WinRAR-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A svéd miniszter asszony okulására és a derék svéd nép javára fog válni – ezzel kommentálta Semjén Zsolt azt, hogy a svédek bekérették a magyar nagykövetet a miniszterelnök-helyettes kijelentése miatt.","shortLead":"A svéd miniszter asszony okulására és a derék svéd nép javára fog válni – ezzel kommentálta Semjén Zsolt azt...","id":"20190220_Semjen_a_sved_nagykovet_bekereteserol_Legalabb_lesz_alkalmuk_bocsanatot_kerni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"046999e9-1a8d-4e9b-8360-2240c6307070","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Semjen_a_sved_nagykovet_bekereteserol_Legalabb_lesz_alkalmuk_bocsanatot_kerni","timestamp":"2019. február. 20. 11:54","title":"Semjén a svéd nagykövet bekéretéséről: Legalább lesz alkalmuk bocsánatot kérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"714d319e-4bc1-4724-a9fb-a751d928fee7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ilyen fiatal sportolónál még soha nem mutattak ki doppingszert Magyarországon. ","shortLead":"Ilyen fiatal sportolónál még soha nem mutattak ki doppingszert Magyarországon. ","id":"20190221_15_ev_alatti_magyar_korcsolyazo_vereben_mutattak_ki_doppingszert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=714d319e-4bc1-4724-a9fb-a751d928fee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0128aa1f-bc4b-48df-9b5e-7d668026c30a","keywords":null,"link":"/sport/20190221_15_ev_alatti_magyar_korcsolyazo_vereben_mutattak_ki_doppingszert","timestamp":"2019. február. 21. 19:23","title":"15 év alatti magyar korcsolyázó vérében mutattak ki doppingszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28f30b94-7815-42f8-861a-ff29d9473c68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerkezetet a Dráva utca és a pesti rakpart kereszteződésének vonalában találta olvasónk. ","shortLead":"A szerkezetet a Dráva utca és a pesti rakpart kereszteződésének vonalában találta olvasónk. ","id":"20190220_Bombat_talalt_a_Dunaparton_egyik_olvasonk__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28f30b94-7815-42f8-861a-ff29d9473c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68b2faa-5505-4c46-93d4-47b4b774ea6b","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Bombat_talalt_a_Dunaparton_egyik_olvasonk__fotok","timestamp":"2019. február. 20. 19:22","title":"Bombát talált a Duna-parton egyik olvasónk – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570a29f3-716d-4207-9d81-b566c68f9ba9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olvasóink arról számoltak be, hogy egy részen bokáig állt a koszos lé az aluljáróban. ","shortLead":"Olvasóink arról számoltak be, hogy egy részen bokáig állt a koszos lé az aluljáróban. ","id":"20190220_barna_trutymo_ontotte_el_a_lehel_teri_metromegallot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=570a29f3-716d-4207-9d81-b566c68f9ba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"130521e5-768d-41e4-89b2-6ba0f857ec94","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_barna_trutymo_ontotte_el_a_lehel_teri_metromegallot","timestamp":"2019. február. 20. 09:58","title":"Barna trutymó öntötte el a Lehel téri metrómegállót – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe896a97-506d-4d8e-a857-f6c76b42b6e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legújabb 508-as nemcsak sportos, hanem egyben környezettudatos is. Felettébb izgalmasnak tűnik a franciák új koncepciója.","shortLead":"A legújabb 508-as nemcsak sportos, hanem egyben környezettudatos is. Felettébb izgalmasnak tűnik a franciák új...","id":"20190221_egy_varatlan_hibrid_sport_peugeot_tamad_az_m3as_bmwre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe896a97-506d-4d8e-a857-f6c76b42b6e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a8f476-cad8-425b-9399-64e6ba99499c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190221_egy_varatlan_hibrid_sport_peugeot_tamad_az_m3as_bmwre","timestamp":"2019. február. 21. 09:21","title":"Egy váratlan hibrid sport Peugeot támad az M3-as BMW-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]