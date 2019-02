Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17a30f40-970d-462a-af18-bdb1cba342a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerencséjük van a fotósoknak, idén már másodszor láttak az országban fehér dámszarvast.","shortLead":"Szerencséjük van a fotósoknak, idén már másodszor láttak az országban fehér dámszarvast.","id":"20190220_Feher_szarvast_fotoztak_a_Matraban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17a30f40-970d-462a-af18-bdb1cba342a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65eb998b-7e0d-4e97-9071-f15fec9e1c23","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Feher_szarvast_fotoztak_a_Matraban","timestamp":"2019. február. 20. 20:16","title":"Fehér szarvast fotóztak a Mátrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832522ac-6f84-4f21-9bfc-3e8d497b309b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A NAV-eljárás kiváltó oka még az előtti, hogy az egyharmados MKB-pakettet Szíjj Lászlónak, Mészáros Lőrinc tiszakécskei üzleti partnerének eladta Matolcsy György jegybankelnök unokatestvére, Szemerey Tamás.","shortLead":"A NAV-eljárás kiváltó oka még az előtti, hogy az egyharmados MKB-pakettet Szíjj Lászlónak, Mészáros Lőrinc tiszakécskei...","id":"20190221_Vegrehajtas_indult_az_MKB_tulajdonosa_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=832522ac-6f84-4f21-9bfc-3e8d497b309b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b95d824-008a-4a83-b332-70173dd44115","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_Vegrehajtas_indult_az_MKB_tulajdonosa_ellen","timestamp":"2019. február. 21. 09:30","title":"Végrehajtás indult az MKB tulajdonosa ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba047803-2ab3-4462-bb63-aaa74044b2e3","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"Az új kilátó a fonyódi Panoráma sétányra kerül.","shortLead":"Az új kilátó a fonyódi Panoráma sétányra kerül.","id":"20190220_Uj_a_Badacsonyra_nezo_kilato_epul_a_Balatonnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba047803-2ab3-4462-bb63-aaa74044b2e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bbc08f4-c600-4113-be09-e306be66b599","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Uj_a_Badacsonyra_nezo_kilato_epul_a_Balatonnal","timestamp":"2019. február. 21. 06:15","title":"Új, a Badacsonyra néző kilátó épül a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2980686-ac1c-43e4-a252-78633902e3f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A minden korábbi sportautónál sokkal erősebbnek ígért Devel Sixteent nem lehet csak úgy hirtelen megvásárolni.","shortLead":"A minden korábbi sportautónál sokkal erősebbnek ígért Devel Sixteent nem lehet csak úgy hirtelen megvásárolni.","id":"20190221_5000_loeros_az_uj_hiperauto_de_2_evet_kell_ra_varni_ha_most_megrendeljuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2980686-ac1c-43e4-a252-78633902e3f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19b39bc0-a30c-4f06-8480-1a695f043e1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190221_5000_loeros_az_uj_hiperauto_de_2_evet_kell_ra_varni_ha_most_megrendeljuk","timestamp":"2019. február. 21. 08:21","title":"5000 lóerős az új hiperautó, de 2 évet kell rá várni, ha most megrendeljük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több hirdető pártol el a YouTube-tól, miután a videómegosztón új módszert alkalmazva zaklatják a fiatal feltöltőket pedofilok. A Nestlé, a Disney és a Fortnite fejlesztője is felfüggeszti reklámjait. ","shortLead":"Egyre több hirdető pártol el a YouTube-tól, miután a videómegosztón új módszert alkalmazva zaklatják a fiatal...","id":"20190221_pedofilia_youtube_hirdetes_nestle_disney_epic_games_fortnite","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a473908-b664-4f6f-9c4a-6a77cac9b88f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_pedofilia_youtube_hirdetes_nestle_disney_epic_games_fortnite","timestamp":"2019. február. 21. 18:03","title":"A pedofíliavádak miatt a Fortnite fejlesztője és a Disney is felfüggeszti hirdetéseit a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d69c5c5-cefd-4fe2-91af-e59afd33f31d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Öt éve nem volt annyira alacsony az illegális bevándorlás szintje, mint most – állapította meg az EU határvédelmi ügynöksége.","shortLead":"Öt éve nem volt annyira alacsony az illegális bevándorlás szintje, mint most – állapította meg az EU határvédelmi...","id":"20190220_Frontex_migracios_nyomas_van_egeto_valsag_nincs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d69c5c5-cefd-4fe2-91af-e59afd33f31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7508b96-6193-48a7-a7b5-666030931be3","keywords":null,"link":"/vilag/20190220_Frontex_migracios_nyomas_van_egeto_valsag_nincs","timestamp":"2019. február. 20. 16:47","title":"Frontex: Migrációs nyomás van, égető válság nincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"799e72cd-dbc2-4331-93fa-11a01cb582e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamis igazolvánnyal akart Dublinba juttatni egy albán férfit.","shortLead":"Hamis igazolvánnyal akart Dublinba juttatni egy albán férfit.","id":"20190221_Olasz_embercsempeszt_fogtak_Ferihegyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=799e72cd-dbc2-4331-93fa-11a01cb582e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32b35627-8baa-433b-b766-a4b69b3100f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Olasz_embercsempeszt_fogtak_Ferihegyen","timestamp":"2019. február. 21. 13:41","title":"Olasz embercsempészt fogtak Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f6c9fdc-9bd8-45b3-ba6b-8c694141dbf2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a felvezetéssel tette ki a felvételt, amely alatt végig az ismert szovjet katonadal, a Katyusa szól: \"Bemutatom az új céges és hibátlan autómat!\"","shortLead":"Ezzel a felvezetéssel tette ki a felvételt, amely alatt végig az ismert szovjet katonadal, a Katyusa szól: \"Bemutatom...","id":"20190220_lazar_janos_hasznalt_lada_niva_katyusa_mezohegyesi_menesbirtok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f6c9fdc-9bd8-45b3-ba6b-8c694141dbf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37974a90-354e-489a-9b72-5fcfba4fe9c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_lazar_janos_hasznalt_lada_niva_katyusa_mezohegyesi_menesbirtok","timestamp":"2019. február. 20. 14:50","title":"Lázár János parádés videóban csodálkozott rá használt Lada Nivájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]