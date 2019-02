Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cdaa5a2d-5be2-43b1-83d9-779d435e4f6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó kompakt roadstere elérkezett pályafutása végéhez, amit egy limitált szériás modellel ünnepelnek meg.","shortLead":"A német gyártó kompakt roadstere elérkezett pályafutása végéhez, amit egy limitált szériás modellel ünnepelnek meg.","id":"20190220_rikito_sargan_bucsuzik_a_mercedes_slc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdaa5a2d-5be2-43b1-83d9-779d435e4f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a831bad-1a8f-4a77-84e6-52193fd60905","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_rikito_sargan_bucsuzik_a_mercedes_slc","timestamp":"2019. február. 20. 13:21","title":"Rikító sárgán búcsúzik a Mercedes SLC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eed2a5e3-ec22-479b-a400-c42f44fa3d56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három új OLED-televíziót is bejelentett most kezdődött expóján a Panasonic. A cél közös: hollywoodi moziélményt tenni a fogyasztók szeme elé. ","shortLead":"Három új OLED-televíziót is bejelentett most kezdődött expóján a Panasonic. A cél közös: hollywoodi moziélményt tenni...","id":"20190220_panasonic_televiziok_panasonic_convention_2019_panasonic_z2000_oled_televiziok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eed2a5e3-ec22-479b-a400-c42f44fa3d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b96a85-e4ab-46da-813a-b73bcf4eb1a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_panasonic_televiziok_panasonic_convention_2019_panasonic_z2000_oled_televiziok","timestamp":"2019. február. 20. 15:03","title":"Hollywood a négy fal között: 3+1 új tévével venné be a nappalikat a Panasonic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f226445e-f293-40a4-8911-9f09cc15bfba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új csúcsmobilok mellett viselhető okoseszközöket, köztük egy érdekes órát is bemutatott londoni sajtóeseményén a Samsung. ","shortLead":"Az új csúcsmobilok mellett viselhető okoseszközöket, köztük egy érdekes órát is bemutatott londoni sajtóeseményén...","id":"20190221_samsung_galaxy_watch_active_okosora_galaxy_fit_fit_e_okoskarkoto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f226445e-f293-40a4-8911-9f09cc15bfba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"015e16b6-f1e4-496f-bf5c-35df33e986bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_samsung_galaxy_watch_active_okosora_galaxy_fit_fit_e_okoskarkoto","timestamp":"2019. február. 21. 16:03","title":"Megjött a Samsung új órája, a vérnyomást és a stressz-szintet is nézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba047803-2ab3-4462-bb63-aaa74044b2e3","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"Az új kilátó a fonyódi Panoráma sétányra kerül.","shortLead":"Az új kilátó a fonyódi Panoráma sétányra kerül.","id":"20190220_Uj_a_Badacsonyra_nezo_kilato_epul_a_Balatonnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba047803-2ab3-4462-bb63-aaa74044b2e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bbc08f4-c600-4113-be09-e306be66b599","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Uj_a_Badacsonyra_nezo_kilato_epul_a_Balatonnal","timestamp":"2019. február. 21. 06:15","title":"Új, a Badacsonyra néző kilátó épül a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a39232c4-924b-4bb4-aef7-feca93b5a240","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Már a jövő héten lezárhatják a vizsgálatot a 2016-os amerikai elnökválasztás befolyásolásáról.","shortLead":"Már a jövő héten lezárhatják a vizsgálatot a 2016-os amerikai elnökválasztás befolyásolásáról.","id":"20190220_Hamarosan_befejezodhet_a_vizsgalat_osszejatszottake_Trumpek_az_oroszokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a39232c4-924b-4bb4-aef7-feca93b5a240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9f2c0cd-8dd8-4ff1-a5fe-333e3b08ccbb","keywords":null,"link":"/vilag/20190220_Hamarosan_befejezodhet_a_vizsgalat_osszejatszottake_Trumpek_az_oroszokkal","timestamp":"2019. február. 20. 21:01","title":"Hamarosan befejeződhet a vizsgálat, összejátszottak-e Trumpék az oroszokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c5321a-e606-44fb-8950-55fbcb3d3e58","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, a divatházaknak nehezükre esik nem hibázni mostanában.","shortLead":"Úgy tűnik, a divatházaknak nehezükre esik nem hibázni mostanában.","id":"20190220_Valaki_teljesen_meghulyult_a_Burberrynel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07c5321a-e606-44fb-8950-55fbcb3d3e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40bb7535-7ac1-4fa8-badd-071e3df57ded","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Valaki_teljesen_meghulyult_a_Burberrynel","timestamp":"2019. február. 20. 09:59","title":"Valaki teljesen meghülyült a Burberrynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ae83872-3bd8-4afe-b5c8-2add4347bacc","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A trip-hop/downtempo színtér egyik legfontosabb zenekara május 15-én a fővárosi Dürer Kertben lép fel.","shortLead":"A trip-hop/downtempo színtér egyik legfontosabb zenekara május 15-én a fővárosi Dürer Kertben lép fel.","id":"20190220_Morcheeba_Magyarorszag_Durer_Kert_koncert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ae83872-3bd8-4afe-b5c8-2add4347bacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"134adc88-f58c-4701-bebc-d06f06ec6810","keywords":null,"link":"/kultura/20190220_Morcheeba_Magyarorszag_Durer_Kert_koncert","timestamp":"2019. február. 20. 11:28","title":"Újra Magyarországra jön a Morcheeba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3c6ad85-4570-4b43-bef3-99600b5e48da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy igen komoly FaceTime-hibát orvosolt az Apple az iOS 12.1.4-gyel, azonban néhány felhasználó arról panaszkodik, a frissítés óta problémái vannak az alkalmazással. A hibát az Apple is elismerte.","shortLead":"Egy igen komoly FaceTime-hibát orvosolt az Apple az iOS 12.1.4-gyel, azonban néhány felhasználó arról panaszkodik...","id":"20190220_apple_iphone_csoportos_facetime_nem_mukodik_jol_ios_12_1_4_frissites_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3c6ad85-4570-4b43-bef3-99600b5e48da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bcaa6a8-0f46-4d97-9280-ae38183d8f26","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_apple_iphone_csoportos_facetime_nem_mukodik_jol_ios_12_1_4_frissites_utan","timestamp":"2019. február. 20. 10:03","title":"Ez egyre kínosabb: újabb gondok az iPhone-os FaceTime-mal a súlyos hibát javító frissítés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]