[{"available":true,"c_guid":"460f1b0b-1bc9-41ba-bf53-ad3752d3e768","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A kínai mérnökök iparosmunkája – legalábbis szabása – ezúttal kétségtelenül ígéretesebbnek tűnik, mint a dél-koreaiaké, ám a Huawei összehajtható telefonja a való életben egy ponton már biztosan könnyebben elvérezhet, mint a Samsungé.","shortLead":"A kínai mérnökök iparosmunkája – legalábbis szabása – ezúttal kétségtelenül ígéretesebbnek tűnik, mint a dél-koreaiaké...","id":"20190225_huawei_mate_x_kepernyovedo_folia_tok_full_protection_case_samsung_galaxy_fold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=460f1b0b-1bc9-41ba-bf53-ad3752d3e768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6417f8-22cb-4482-b272-fb86882d2a7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_huawei_mate_x_kepernyovedo_folia_tok_full_protection_case_samsung_galaxy_fold","timestamp":"2019. február. 25. 08:03","title":"Ez lehet a Huawei 730 ezer forintos telefonjának Achilles-sarka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e32052d-4d24-4d1f-b5c4-1fe0c037af09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk szerint ma már veszélyes lehet, ha nem a robotpilóta vezeti a kocsit. 2020-ban már annyira fejlett lesz a technológia, hogy figyelnie sem kell az autósnak.","shortLead":"Elon Musk szerint ma már veszélyes lehet, ha nem a robotpilóta vezeti a kocsit. 2020-ban már annyira fejlett lesz...","id":"20190225_elon_musk_tesla_onvezeto_auto_autopalya_onvezeto_mod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e32052d-4d24-4d1f-b5c4-1fe0c037af09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60a6367-a1ad-432d-bbd5-b263c7509fb1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_elon_musk_tesla_onvezeto_auto_autopalya_onvezeto_mod","timestamp":"2019. február. 25. 11:03","title":"Elon Musk letett a Waze navigációról, inkább önvezetőre kapcsolja az autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90955077-eeff-4e4b-af6f-e368dd8f83b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több európai nagyvárosban már idén 5G-re kapcsolja hálózata egy részét a Vodafone – jelentette be a vállalat a barcelonai Mobile World Congress (MWC) szakkiállításon.","shortLead":"Több európai nagyvárosban már idén 5G-re kapcsolja hálózata egy részét a Vodafone – jelentette be a vállalat...","id":"20190225_vodafone_5g_keszulekek_mwc_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90955077-eeff-4e4b-af6f-e368dd8f83b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c514b1ce-9428-438a-84c0-f455b653d19e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_vodafone_5g_keszulekek_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 25. 17:03","title":"Vodafone: még 2019-ben elindul az 5G több nagyvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyilvánosságra kerültek a menzaüzemeltetés szerződésének részletei.","shortLead":"Nyilvánosságra kerültek a menzaüzemeltetés szerződésének részletei.","id":"20190225_25_millios_szerzodest_kotott_a_Gundel_a_Miniszterelnokseggel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"203fc397-06c3-4d58-8707-c71cac83d5c5","keywords":null,"link":"/kkv/20190225_25_millios_szerzodest_kotott_a_Gundel_a_Miniszterelnokseggel","timestamp":"2019. február. 25. 11:12","title":"25 milliós szerződést kötött a Gundel a Miniszterelnökséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0e52c2-1be2-4318-b190-a9785072568a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy helyet javítva a 48. helyen végzett Magyarország a Bloomberg Egészséges Országok rangsorában, közvetlenül Uruguay mögött. A visegrádi országok mind megelőzik Magyarországot. Spanyolország öt helyet ugrott előre, így az élen végzett Olaszországot megelőzve.","shortLead":"Négy helyet javítva a 48. helyen végzett Magyarország a Bloomberg Egészséges Országok rangsorában, közvetlenül Uruguay...","id":"20190224_Magyarorszagnal_meg_Uruguay_is_egeszsegesebb_orszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc0e52c2-1be2-4318-b190-a9785072568a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1943946c-99c6-4a7a-9d4e-121c015c78dc","keywords":null,"link":"/itthon/20190224_Magyarorszagnal_meg_Uruguay_is_egeszsegesebb_orszag","timestamp":"2019. február. 24. 21:55","title":"Magyarországnál még Uruguay is egészségesebb ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40270b83-b538-4bf9-8b56-49e5dc928519","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"51 százalék az MLSZ-elnök szerint az esélye annak, hogy Szlovákia és Wales előtt végzünk az Eb-selejtezőn.","shortLead":"51 százalék az MLSZ-elnök szerint az esélye annak, hogy Szlovákia és Wales előtt végzünk az Eb-selejtezőn.","id":"20190225_Csanyi_a_szurkoloi_kartya_Pinter_es_Leekens_kinevezesenel_is_rosszabb_otlet_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40270b83-b538-4bf9-8b56-49e5dc928519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c2171e7-066a-45c2-a71d-593ce559e0f1","keywords":null,"link":"/sport/20190225_Csanyi_a_szurkoloi_kartya_Pinter_es_Leekens_kinevezesenel_is_rosszabb_otlet_volt","timestamp":"2019. február. 25. 12:28","title":"Csányi: A szurkolói kártya Pintér és Leekens kinevezésénél is rosszabb ötlet volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK-s politikus így nem tehette fel azonnali kérdését a honvédelmi miniszternek, Benkő Tibornak.","shortLead":"A DK-s politikus így nem tehette fel azonnali kérdését a honvédelmi miniszternek, Benkő Tibornak.","id":"20190225_Kover_meghallotta_Vadai_kerdesenek_a_cimet_es_egybol_visszautasitotta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a72dcf-ea04-4e4f-8a78-602a1de545d5","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Kover_meghallotta_Vadai_kerdesenek_a_cimet_es_egybol_visszautasitotta","timestamp":"2019. február. 25. 15:53","title":"Kövér meghallotta Vadai kérdésének a címét, és egyből visszautasította","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c12fdb40-8551-45a0-b9dc-1405c0926109","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem volt szerencséje annak a Peugeot-nak, amelyik az út mellett parkolt péntek délután a cseh fővárosban. ","shortLead":"Nem volt szerencséje annak a Peugeot-nak, amelyik az út mellett parkolt péntek délután a cseh fővárosban. ","id":"20190224_Csunyan_felkente_a_hazfalra_a_Peugeott_a_pragai_menetrendszerinti_busz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c12fdb40-8551-45a0-b9dc-1405c0926109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90314a16-e34d-462b-890c-1cecc18317d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190224_Csunyan_felkente_a_hazfalra_a_Peugeott_a_pragai_menetrendszerinti_busz","timestamp":"2019. február. 24. 13:21","title":"Csúnyán felkente a házfalra a Peugeot-t a prágai menetrend szerinti busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]