Oscar 2019: a Zöld könyv lett a legjobb film
A felhasználók arra panaszkodtak, hogy csak egyik lábukon tudja kezelni a fűzőt az applikációval irányított okoscipő. A Nike alig egy hónap alatt visszahívta a terméket.
Csúnyán leszerepelt a Nike önbefűző cipője
A kormánypárti képviselők azt tervezik, hogy kedden blokkolják majd a költségvetési bizottságban Lovász László akadémiai elnök és Palkovics László miniszter meghallgatását az MTA kutatóintézeteinek finanszírozási terveiről.
MTA-ügy: a Fidesz nem akarja meghallgatni Lovászt és Palkovicsot
A minőségi számítástechnikai eszközök köztudottan nem olcsók. Azonban az 8Pack masinájának ára olyan magas, hogy annyiért már autót is vásárolhat az ember. Ráadásul nem akármilyet, egy elektromos meghajtású Tesla is bőven kijön belőle. Azonban az 8Pack masinájának ára olyan magas...
Van itt egy számítógép, amelyik többe kerül, mint egy vadonatúj Tesla Model 3
Több mint 1 kiló amfetamint és közel 250 ecstasy tablettát találtak a rendőrök egy autóban.
9 millió forint értékű kábítószert találtak egy csomagtartóban Baranyában
Május 13-tól 26-ig, valamennyi, a pályaudvart érintő elővárosi és távolsági vonat menetrendjében lesznek változások
A Pécsről, Győrből, Szombathelyről utazóknak is fájni fog a Keleti lezárása
Tassi Attila a Honda gyári csapatánál kapott helyet a túraautó-világkupában.
19 éves magyar srác kapott gyári autót Micheliszék versenysorozatában
A párt sérelmezi a Mol–INA-ügyet, és azt is, hogy Horvátországban is gyűlöletkeltő propagandát akarnak terjeszteni. Orbánék miatt lép ki egy horvát párt az Európai Néppártból