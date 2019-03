Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f52c7203-0f62-4b19-92db-abf52cc117fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Törvénymódosítást nyújtanak be a Parlamentnek, a befolyt összegből P+R parkolókat építenének és fejlesztenék a tömegközlekedést. ","shortLead":"Törvénymódosítást nyújtanak be a Parlamentnek, a befolyt összegből P+R parkolókat építenének és fejlesztenék...","id":"20190302_Az_LMP_nekifut_a_budapesti_dugodijnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f52c7203-0f62-4b19-92db-abf52cc117fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2928b74c-4956-4d6e-aec0-84648cfca3c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190302_Az_LMP_nekifut_a_budapesti_dugodijnak","timestamp":"2019. március. 02. 11:23","title":"Az LMP nekifut a budapesti dugódíjnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a43e0a-fe71-4e74-afd9-ad2bd7625acc","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Az elutasítás kezelése szinte mindig fontos része az álláskeresésnek, különösen akkor, ha egyben karriert is váltunk. Ha más iparágban fogunk dolgozni, vagy olyan szerepet szeretnénk betölteni, amely nem felel meg a korábbi tapasztalatainknak, akkor fel kell készülnünk néhány ilyen kellemetlen helyzetre.","shortLead":"Az elutasítás kezelése szinte mindig fontos része az álláskeresésnek, különösen akkor, ha egyben karriert is váltunk...","id":"20190228_Karriervaltas_Igy_kezeld_a_visszautasitast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07a43e0a-fe71-4e74-afd9-ad2bd7625acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b094c1a1-6c6c-442e-a8b3-41caa117adbb","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190228_Karriervaltas_Igy_kezeld_a_visszautasitast","timestamp":"2019. március. 01. 15:00","title":"Karrierváltás: Így kezeld a visszautasítást!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"c7e1013a-8a9c-462a-b494-f8c7e7fded31","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mostantól hivatalos megnevezés lehet a prefektusnő asszony, de a tűzoltónő és a rendőrnő is. ","shortLead":"Mostantól hivatalos megnevezés lehet a prefektusnő asszony, de a tűzoltónő és a rendőrnő is. ","id":"20190301_Engedelyezte_a_foglalkozast_jelento_szavak_nonemu_alakjat_a_Francia_Akademia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7e1013a-8a9c-462a-b494-f8c7e7fded31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e4b443e-ba55-4332-b2a7-97b45e223082","keywords":null,"link":"/vilag/20190301_Engedelyezte_a_foglalkozast_jelento_szavak_nonemu_alakjat_a_Francia_Akademia","timestamp":"2019. március. 01. 14:46","title":"Engedélyezte a foglalkozást jelentő szavak nőnemű alakját a Francia Akadémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb10573-abc7-4880-811e-dadbb03acb19","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapestről kirakták őket, Zamárdi befogadta a rendezvényt, július 13-14-e között a Balaton partján zúgnak fel a repülők.","shortLead":"Budapestről kirakták őket, Zamárdi befogadta a rendezvényt, július 13-14-e között a Balaton partján zúgnak fel...","id":"20190301_Eldolt_Zamardiban_lesz_a_Red_Bull_Air_Race","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edb10573-abc7-4880-811e-dadbb03acb19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d9fa15-514d-4907-b953-b433e043ae92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Eldolt_Zamardiban_lesz_a_Red_Bull_Air_Race","timestamp":"2019. március. 01. 11:11","title":"Eldőlt, Zamárdiban lesz a Red Bull Air Race","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4cbcfa-e2dd-43f3-8880-68499859b115","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A héten írtuk meg, hogy Heim Pál kórház nem fogadta el az adományágyakat, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ lépett. ","shortLead":"A héten írtuk meg, hogy Heim Pál kórház nem fogadta el az adományágyakat, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ lépett. ","id":"20190301_Agyakat_vesz_a_beteg_gyerekeik_mellett_alvo_szuloknek_az_allam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e4cbcfa-e2dd-43f3-8880-68499859b115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6736b21-67cf-4115-bf30-882d8d0e80ad","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Agyakat_vesz_a_beteg_gyerekeik_mellett_alvo_szuloknek_az_allam","timestamp":"2019. március. 01. 16:49","title":"Ágyakat vesz a beteg gyerekeik mellett maradó szülőknek az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce4904d8-57b4-4e25-a84b-6f055ad202cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megszűnt a rendezetlen színkavalkád – büszkélkedik a Budapest Airport.","shortLead":"Megszűnt a rendezetlen színkavalkád – büszkélkedik a Budapest Airport.","id":"20190301_Uj_kordonokat_vettek_a_repuloterre_nehogy_eltevedjenek_az_utasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce4904d8-57b4-4e25-a84b-6f055ad202cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a468e4-17c4-4d83-ac48-6589793fc8ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Uj_kordonokat_vettek_a_repuloterre_nehogy_eltevedjenek_az_utasok","timestamp":"2019. március. 01. 11:12","title":"Új kordonokat vettek a repülőtérre, nehogy eltévedjenek az utasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ugyan a kormány is elismerte, hogy be nem üzemelt informatikai rendszerért fizetett milliárdokat a Klik, az ügyészség szerint bűncselekmény gyanúja sem látható.","shortLead":"Ugyan a kormány is elismerte, hogy be nem üzemelt informatikai rendszerért fizetett milliárdokat a Klik, az ügyészség...","id":"20190301_Nem_hajlando_nyomozni_az_ugyeszseg_a_Klik_szoftverbeszerzeseinek_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c98c16-3672-4440-a89d-e204b7c0e030","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Nem_hajlando_nyomozni_az_ugyeszseg_a_Klik_szoftverbeszerzeseinek_ugyeben","timestamp":"2019. március. 01. 16:41","title":"Nem hajlandó nyomozni az ügyészség a Klik szoftverbeszerzéseinek ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92324387-39c6-468e-830a-34f0a5c5e4f5","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Máshol szavazna, mint ahol lakna? Mozgóurnát kérne? Választási bizottság tagja lesz? Itt vannak a vonatkozó határidők.","shortLead":"Máshol szavazna, mint ahol lakna? Mozgóurnát kérne? Választási bizottság tagja lesz? Itt vannak a vonatkozó határidők.","id":"20190301_Itt_vannak_az_EPvalasztas_hataridejei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92324387-39c6-468e-830a-34f0a5c5e4f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f15e48-a5a5-471b-bbc4-5d194cd02e33","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Itt_vannak_az_EPvalasztas_hataridejei","timestamp":"2019. március. 01. 20:49","title":"Itt vannak az EP-választás határidejei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]