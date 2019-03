Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16c1cc58-1081-46a1-893e-16a784c1f426","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ez az egyik leggyorsabb Opel, de a lehető legrosszabb időpontban látta meg a napvilágot. Kipróbáltuk a néhány év múlva várhatóan a gyűjtők kedvencévé váló legmorcosabb Insigniát.","shortLead":"Ez az egyik leggyorsabb Opel, de a lehető legrosszabb időpontban látta meg a napvilágot. Kipróbáltuk a néhány év múlva...","id":"20190303_elet_a_halal_utan_teszten_a_260_loeros_opel_insignia_gsi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16c1cc58-1081-46a1-893e-16a784c1f426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f5f7c6-a758-408a-a302-b02164898c5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190303_elet_a_halal_utan_teszten_a_260_loeros_opel_insignia_gsi","timestamp":"2019. március. 03. 16:00","title":"Élet a halál után: teszten a 260 lóerős Opel Insignia GSi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0b1b616-7606-4033-8f79-6aebb583874f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Márki-Zay Péter főleg Mórahalom nyereséges fürdőjére volt kíváncsi, mivel a vásárhelyi strand százmilliós veszteséget termel, de más ötleteket is kapott.","shortLead":"Márki-Zay Péter főleg Mórahalom nyereséges fürdőjére volt kíváncsi, mivel a vásárhelyi strand százmilliós veszteséget...","id":"20190302_MarkiZay_Peter_egy_kormanyparti_polgarmestertol_kapott_tanacsokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0b1b616-7606-4033-8f79-6aebb583874f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a4fdb2-f583-4073-bfdb-7ec6596872f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190302_MarkiZay_Peter_egy_kormanyparti_polgarmestertol_kapott_tanacsokat","timestamp":"2019. március. 02. 07:15","title":"Márki-Zay Péter egy kormánypárti polgármestertől kapott tanácsokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bff9fc46-0f91-44f2-84fc-76bc4f54da7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idős asszony lányát segítségnyújtás elmulasztásával gyanúsította meg a rendőrség. ","shortLead":"Az idős asszony lányát segítségnyújtás elmulasztásával gyanúsította meg a rendőrség. ","id":"20190302_Kiderult_hogyan_kerult_az_elasott_noi_holttest_az_oreglaki_kertbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bff9fc46-0f91-44f2-84fc-76bc4f54da7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c64b13-65b0-46c6-8b5c-02c03ea2ee9c","keywords":null,"link":"/itthon/20190302_Kiderult_hogyan_kerult_az_elasott_noi_holttest_az_oreglaki_kertbe","timestamp":"2019. március. 02. 12:04","title":"Kiderült, hogyan került az elásott női holttest az öreglaki kertbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929bfa3e-e128-47e4-ad37-21c6b587c68e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több német napilap címlapján vagy belső oldalain használta fel a bezárt újságok betűtípusait. ","shortLead":"Több német napilap címlapján vagy belső oldalain használta fel a bezárt újságok betűtípusait. ","id":"20190302_A_Nepszabadsagnak_es_a_Magyar_Nemzetnek_is_emleket_allit_egy_nemet_kampany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=929bfa3e-e128-47e4-ad37-21c6b587c68e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c119aa8b-c496-42ed-ad59-d4501307aaf5","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_A_Nepszabadsagnak_es_a_Magyar_Nemzetnek_is_emleket_allit_egy_nemet_kampany","timestamp":"2019. március. 02. 15:27","title":"A Népszabadságnak és a Magyar Nemzetnek is emléket állít egy német kampány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3160cf5-ae71-454e-9c48-da800f94ffb9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar kormány és az Európai Bizottság is előállt ötletekkel, hogyan lehetne elkölteni a következő években érkező uniós pénzeket.","shortLead":"A magyar kormány és az Európai Bizottság is előállt ötletekkel, hogyan lehetne elkölteni a következő években érkező...","id":"20190303_Ezermilliardokat_kapunk_az_EUtol_de_mire_koltsuk_a_penzt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3160cf5-ae71-454e-9c48-da800f94ffb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78fbddbd-d21b-4e84-b238-dad9fc3242cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Ezermilliardokat_kapunk_az_EUtol_de_mire_koltsuk_a_penzt","timestamp":"2019. március. 03. 16:57","title":"Ezermilliárdokat kapunk az EU-tól, de mire költsük a pénzt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16dc6996-d033-4788-b855-0dbff78a9d1c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ausztriában négyszer annyi ember jut el síelni, mint Magyarországon.","shortLead":"Ausztriában négyszer annyi ember jut el síelni, mint Magyarországon.","id":"20190303_Meg_valami_amiben_lemaradtunk_az_osztrakoktol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16dc6996-d033-4788-b855-0dbff78a9d1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64bb3306-7f5b-4ee4-80ce-4f775149d8bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Meg_valami_amiben_lemaradtunk_az_osztrakoktol","timestamp":"2019. március. 03. 09:31","title":"Még valami, amiben lemaradtunk az osztrákoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7acc3600-225b-4a4f-b7e4-313a5df26289","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Juventus focistája egy 130 milliós Rolls-Royce Cullinant vett, amiben kényelmesen elfér a család és mégse egy cikis egyterű. ","shortLead":"A Juventus focistája egy 130 milliós Rolls-Royce Cullinant vett, amiben kényelmesen elfér a család és mégse egy cikis...","id":"20190302_Ronaldo_RollsRoyce_Cullinan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7acc3600-225b-4a4f-b7e4-313a5df26289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440167b3-aab0-4e31-9ad5-4db18f8c510b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190302_Ronaldo_RollsRoyce_Cullinan","timestamp":"2019. március. 02. 11:58","title":"Íme Ronaldo családi autója, kicsit más, mint az átlagé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57876a53-9562-4173-8b03-8a3ee27ad565","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több polgári személy is életét vesztette szombaton, amikor ismét kiújultak az összecsapások az India és Pakisztán által is magáénak követelt Kasmír tartományban. Miközben a két hadsereg lövi egymást, Pakisztán – jószándékát bizonyítandó – visszaengedte Indiába a néhány napja lelőtt indiai harci gép pilótáját.","shortLead":"Több polgári személy is életét vesztette szombaton, amikor ismét kiújultak az összecsapások az India és Pakisztán által...","id":"20190302_Haboru_szelere_sodrodik_a_ket_atomhatalom_Pakisztan_es_India","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57876a53-9562-4173-8b03-8a3ee27ad565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36aea775-458d-4e0e-8fb3-b2e5e73aefd7","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Haboru_szelere_sodrodik_a_ket_atomhatalom_Pakisztan_es_India","timestamp":"2019. március. 02. 11:30","title":"A háború szélére sodródott a két atomhatalom, Pakisztán és India","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]