[{"available":true,"c_guid":"21fb0ac6-d676-4bfc-872f-4392b5471065","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az, hogy Kelly nem vár bocsánatkérést, ha másik szexuális bűnözőhöz hasonlítják.","shortLead":"Az, hogy Kelly nem vár bocsánatkérést, ha másik szexuális bűnözőhöz hasonlítják.","id":"20190313_Mi_a_kulonbseg_R_Kelly_es_a_katolikus_egyhaz_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21fb0ac6-d676-4bfc-872f-4392b5471065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0572b634-feb7-47ae-9fce-82a701e1c552","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Mi_a_kulonbseg_R_Kelly_es_a_katolikus_egyhaz_kozott","timestamp":"2019. március. 13. 09:27","title":"Mi a különbség R Kelly és a katolikus egyház között?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af58cd3-f933-494d-9915-828158907ddd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A huszárokat végképp nem is értjük.\r

","shortLead":"A huszárokat végképp nem is értjük.\r

","id":"20190312_Egyszer_eljon_a_nap_amikor_nem_gyerekkel_egyutt_adnak_at_egy_sertestelepet__de_nem_ma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4af58cd3-f933-494d-9915-828158907ddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5557a6f0-5737-4e1e-b0ad-64cfcef2eecc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Egyszer_eljon_a_nap_amikor_nem_gyerekkel_egyutt_adnak_at_egy_sertestelepet__de_nem_ma","timestamp":"2019. március. 12. 17:00","title":"Egyszer eljön a nap, amikor nem óvodásokkal együtt adnak át egy sertéstelepet – de nem ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81b63d48-be1d-4677-ae2a-b25dab7863eb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Folytatódik a CEU Határtalan tudás című rendezvénysorozata.



","shortLead":"Folytatódik a CEU Határtalan tudás című rendezvénysorozata.



","id":"20190313_Miert_ismeri_mindenki_Einsteint_mikozben_a_relativitaselmeletet_alig_valaki_erti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81b63d48-be1d-4677-ae2a-b25dab7863eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb29905d-935f-4174-be59-e0013e4bc811","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Miert_ismeri_mindenki_Einsteint_mikozben_a_relativitaselmeletet_alig_valaki_erti","timestamp":"2019. március. 13. 16:55","title":"Miért ismeri mindenki Einsteint, miközben a relativitáselméletét alig valaki érti?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jegyvizsgálók elleni erőszak problémájának mértékét jelzi, hogy a kalauzok alkalmazásába idéntől bekerült a pánikgomb. A támadások skálája az arcul ütéstől a rúgáson át a késes fenyegetésig terjed.","shortLead":"A jegyvizsgálók elleni erőszak problémájának mértékét jelzi, hogy a kalauzok alkalmazásába idéntől bekerült...","id":"20190312_Ugy_eltortek_az_allkapcsat_egy_kalauznak_Gardonyban_hogy_meg_kell_muteni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e72f1fe-aaee-477d-8c0c-36889ddc28ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Ugy_eltortek_az_allkapcsat_egy_kalauznak_Gardonyban_hogy_meg_kell_muteni","timestamp":"2019. március. 12. 14:48","title":"Úgy eltörték az állkapcsát egy kalauznak Gárdonyban, hogy meg kell műteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23e751f-c0eb-4c07-bc11-546e249538c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mostantól csak akkor mennek, ha azt a lakók előre kérik, és nincs tartozásuk. ","shortLead":"Mostantól csak akkor mennek, ha azt a lakók előre kérik, és nincs tartozásuk. ","id":"20190313_Nagy_valtozast_jelentett_be_a_lomtalanitasban_a_Zold_Hid_Kft","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f23e751f-c0eb-4c07-bc11-546e249538c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3dc9689-fb24-4777-9ee3-ffdca5e6e56d","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Nagy_valtozast_jelentett_be_a_lomtalanitasban_a_Zold_Hid_Kft","timestamp":"2019. március. 13. 16:38","title":"Nagy változást jelentett be a lomtalanításban a Zöld Híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e33ad0-5d64-43a4-b8de-8490cf552184","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Leesett egy rossz állapotú, málladozó lépcsőn és életét vesztette egy idős férfi hétfőn az ajkai Magyar Imre kórházban. Az intézmény vizsgálatot indított, amelynek lezárultáig nem kommentálja a történteket.","shortLead":"Leesett egy rossz állapotú, málladozó lépcsőn és életét vesztette egy idős férfi hétfőn az ajkai Magyar Imre kórházban...","id":"20190313_Leesett_egy_omladozo_lepcson_es_meghalt_egy_beteg_az_ajkai_korhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21e33ad0-5d64-43a4-b8de-8490cf552184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc7b397-d128-4b4a-a9ff-70a26c75a2e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Leesett_egy_omladozo_lepcson_es_meghalt_egy_beteg_az_ajkai_korhazban","timestamp":"2019. március. 13. 12:23","title":"Leesett egy omladozó lépcsőn és meghalt egy beteg az ajkai kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f289bb2e-1263-4ee5-a46f-05a6f9026d2a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatunk néhány olyan autót, amelyekre polgárpukkasztó áruk, méretük és teljesítményük ellenére is támogatást ad az állam.","shortLead":"Mutatunk néhány olyan autót, amelyekre polgárpukkasztó áruk, méretük és teljesítményük ellenére is támogatást ad...","id":"20190313_hivatalos_nincs_felso_ertekhatar__luxusautokra_is_felveheto_a_nagycsalados_kedvezmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f289bb2e-1263-4ee5-a46f-05a6f9026d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89480d91-af29-4504-a2c5-ce05cb87a31b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190313_hivatalos_nincs_felso_ertekhatar__luxusautokra_is_felveheto_a_nagycsalados_kedvezmeny","timestamp":"2019. március. 13. 09:21","title":"Hivatalos: nincs felső értékhatár – luxusautókra is felvehető a nagycsaládos-kedvezmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b05f13-c59a-43e8-8fad-6ea209aa8158","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Puzsér Róbert leült egy nyilvános beszélgetésre Karácsony Gergellyel, és nem küldött el senkit a \"halál dákójára\", de szemforgatásnak tartja, hogy csak rajta kérik számon a káromkodásokat. Az eseményen úgy tűnt, hogy Puzsér határozottabban képes megvédeni Karácsony Gergelyt a támadásoktól, mint ő saját magát.","shortLead":"Puzsér Róbert leült egy nyilvános beszélgetésre Karácsony Gergellyel, és nem küldött el senkit a \"halál dákójára\", de...","id":"20190313_Egy_PuzserTarlos_csorteben_volna_lendulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9b05f13-c59a-43e8-8fad-6ea209aa8158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3118c503-cbac-4baf-83cb-f7385e6b7ab4","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Egy_PuzserTarlos_csorteben_volna_lendulet","timestamp":"2019. március. 13. 15:02","title":"Puzsér: Visszahozom a rock and rollt a politikába, még ha el is kell küldenem pár embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]