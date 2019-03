Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb38853d-92eb-48e7-af5e-0d37a73a7cc1","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"gazdasag","description":"Vannak szép falvak Magyarországon, vannak sikeresek, és van Felcsút. A fociakadémia és a kisvasút után most tó épül szigettel a miniszterelnök falujában. Hétfőn egy mindössze 15 perces lakossági fórumon számolt be a falu lakóinak a polgármester az újabb sikerről, amely annyira mámorító, hogy elsőre be sem ugrott neki, hogy ezt uniós pénzből engedhetik meg maguknak. ","shortLead":"Vannak szép falvak Magyarországon, vannak sikeresek, és van Felcsút. A fociakadémia és a kisvasút után most tó épül...","id":"20190318_Nem_kell_irigykedni_Dolgozni_kell__Mindenki_orult_az_uj_csonakazo_tonak_a_felcsuti_lakossagi_forumon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb38853d-92eb-48e7-af5e-0d37a73a7cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd88e07-dc75-4ce7-8ad2-2a7dbc36081b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190318_Nem_kell_irigykedni_Dolgozni_kell__Mindenki_orult_az_uj_csonakazo_tonak_a_felcsuti_lakossagi_forumon","timestamp":"2019. március. 18. 19:46","title":"\"Nem kell irigykedni! Dolgozni kell!\" - A felcsúti tónak és szigetnek mindenki örül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62fd5668-3454-4132-88e7-a6872f2ca1ab","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Növekednek az előfoglalások, egyre több az extrém témájú tábor, és egyre több külföldön élő magyar család gyerekei jönnek haza nyári táborra.\r

","shortLead":"Növekednek az előfoglalások, egyre több az extrém témájú tábor, és egyre több külföldön élő magyar család gyerekei...","id":"20190318_Nyari_taborok_uj_trend_hogy_a_kulfoldon_elo_magyarok_hazakuldik_a_gyereket_nyarra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62fd5668-3454-4132-88e7-a6872f2ca1ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c386b6d1-d146-4870-8055-32ee73c49652","keywords":null,"link":"/kkv/20190318_Nyari_taborok_uj_trend_hogy_a_kulfoldon_elo_magyarok_hazakuldik_a_gyereket_nyarra","timestamp":"2019. március. 18. 06:51","title":"Nyári táborok: új trend, hogy a külföldön élő magyarok hazaküldik a gyereket nyárra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"346d019e-cc3f-4436-bb10-30cd5df26b9a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gökmen Tanis a fiatal nőt az iszlám vallásjoggal, a saríával fenyegette meg.\r

","id":"20190319_A_nyilt_utcan_sertegette_oltozkodese_miatt_a_riporternot_az_utrechti_lovoldozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=346d019e-cc3f-4436-bb10-30cd5df26b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"336c6220-884e-4eb9-96b7-6233e80fcd1f","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_A_nyilt_utcan_sertegette_oltozkodese_miatt_a_riporternot_az_utrechti_lovoldozo","timestamp":"2019. március. 19. 19:50","title":"A nyílt utcán sértegette öltözködése miatt a riporternőt az utrechti lövöldöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a10ff1e-03ed-42f0-8a17-a68aa1734d65","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új típus első példányai most érkeznek meg Magyarországra, jövünk az árakkal.","shortLead":"Az új típus első példányai most érkeznek meg Magyarországra, jövünk az árakkal.","id":"20190319_a_legkisebb_vw_divatterepjaro_hazankban_a_tcross","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a10ff1e-03ed-42f0-8a17-a68aa1734d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52c03d5-fddd-437a-bf91-670fa4ee8a30","keywords":null,"link":"/cegauto/20190319_a_legkisebb_vw_divatterepjaro_hazankban_a_tcross","timestamp":"2019. március. 19. 13:21","title":"A legkisebb VW divatterepjáró: Magyarországon a T-Cross","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c6263f-f025-4c89-b00d-24721aad77e2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A holland rendőrség szerint komoly jelek utalnak arra, hogy a hétfői, három halálos áldozatot követelő utrechti lövöldözés terrorista indíttatásból elkövetett támadás volt.","shortLead":"A holland rendőrség szerint komoly jelek utalnak arra, hogy a hétfői, három halálos áldozatot követelő utrechti...","id":"20190319_terrortamadas_lehetett_az_utrechti_lovoldozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68c6263f-f025-4c89-b00d-24721aad77e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3670d6d-163e-4ef6-9b0d-cf0286463e1a","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_terrortamadas_lehetett_az_utrechti_lovoldozes","timestamp":"2019. március. 19. 12:48","title":"Terrortámadás lehetett az utrechti lövöldözés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18cccf6-dfd0-4292-aff2-a14679f2ac56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még nem tudni, maradandó sérüléseket szenvedett-e az a német férfi, akit fiaival együtt vertek meg a bulinegyedben. ","shortLead":"Még nem tudni, maradandó sérüléseket szenvedett-e az a német férfi, akit fiaival együtt vertek meg a bulinegyedben. ","id":"20190318_bulinegyed_biztonsagi_or_verekedes_nemet_menedzser","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a18cccf6-dfd0-4292-aff2-a14679f2ac56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b429b97-0426-4f37-9dcb-7aff10e7a8c0","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_bulinegyed_biztonsagi_or_verekedes_nemet_menedzser","timestamp":"2019. március. 18. 15:11","title":"Kártérítési perre készülhetnek a bulinegyedben menedzsert verő biztonságiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9b0c81-1ede-4100-bf73-4c28e09e883a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai lap végigveszi az oroszbarát történeteket Paks II.-től a két fegyverkereskedő történetén át a Nemzetközi Befektetési Bankig, és arra jut, hogy miközben élesedik az ellentét a nyugati országok és Putyin között, a nagy magyar–orosz barátság felettébb gyanús.\r

","shortLead":"Az amerikai lap végigveszi az oroszbarát történeteket Paks II.-től a két fegyverkereskedő történetén át a Nemzetközi...","id":"20190318_New_York_Times_eros_a_gyanu_hogy_Orban_Putyin_trojai_falova_az_EUban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec9b0c81-1ede-4100-bf73-4c28e09e883a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d525d247-d258-4ccf-ae2a-427abf5539de","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_New_York_Times_eros_a_gyanu_hogy_Orban_Putyin_trojai_falova_az_EUban","timestamp":"2019. március. 18. 11:35","title":"New York Times: Erős a gyanú, hogy Orbán Putyin trójai falova az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f946b9-1602-4a19-8e42-49395474b652","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új vizsgálat szerint az idegrendszerünk akár három évtizeden keresztül fejlődhet. ","shortLead":"Egy új vizsgálat szerint az idegrendszerünk akár három évtizeden keresztül fejlődhet. ","id":"20190319_Kutatok_az_ember_attol_meg_nem_felnott_hogy_elmult_husz_eves","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39f946b9-1602-4a19-8e42-49395474b652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f49ea0f5-5b22-400d-bdf9-115c4fc1c24e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_Kutatok_az_ember_attol_meg_nem_felnott_hogy_elmult_husz_eves","timestamp":"2019. március. 19. 15:00","title":"Kutatók: az ember attól még nem felnőtt, hogy elmúlt húszéves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]