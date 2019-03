Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"571da801-44f2-4b2c-9065-1f22946aefae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem mellesleg, kiszórtak az elmúlt öt hónapban 162 ezer tonna útszóró sót a társaság munkatársai.","shortLead":"Nem mellesleg, kiszórtak az elmúlt öt hónapban 162 ezer tonna útszóró sót a társaság munkatársai.","id":"20190318_magyar_kozut_autos_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=571da801-44f2-4b2c-9065-1f22946aefae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1aa5b12-603c-4f5b-be21-a295ac2a63b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190318_magyar_kozut_autos_video","timestamp":"2019. március. 18. 14:23","title":"Vicces videóval zárta le a telet a Magyar Közút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2735bd07-6ad2-4b64-a80b-5e51b744d0b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia futballsztár most a brit politikusoknak mondogat oda, és óvóhelyet ajánl azoknak, akiknek már elegük van a kilépés körüli káoszból.","shortLead":"A francia futballsztár most a brit politikusoknak mondogat oda, és óvóhelyet ajánl azoknak, akiknek már elegük van...","id":"20190319_eric_cantona_brexit_reklam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2735bd07-6ad2-4b64-a80b-5e51b744d0b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49081d11-2eb5-47b6-86e6-3c218592cfba","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_eric_cantona_brexit_reklam","timestamp":"2019. március. 19. 14:21","title":"Zseniális reklámban alázza a Brexitet Cantona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9964fcfe-549e-497f-9b81-770041e45571","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár a szájhigiéniáról alkotott elképzeléseink drasztikusan különböztek a századok során, egy biztos: jól vagy rosszul, de az emberiség egészen korán elkezdte tisztítani a fogait, mert kellettek a túléléshez. A receptek és praktikák túlnyomó része már inkább múzeumba való, egyes elképzeléseket viszont igazolt a modern tudomány. Hogyan jutottunk el a fadarabok rágcsálásától az okostelefonos applikációkkal összekötött fogkefékig?","shortLead":"Bár a szájhigiéniáról alkotott elképzeléseink drasztikusan különböztek a századok során, egy biztos: jól vagy rosszul...","id":"20190318_A_fogmosas_tortenete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9964fcfe-549e-497f-9b81-770041e45571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c0b424-9457-4636-83ea-bac998d776e6","keywords":null,"link":"/elet/20190318_A_fogmosas_tortenete","timestamp":"2019. március. 18. 11:30","title":"A túlélésért kezdtünk el fogat mosni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92b42653-e9bc-458a-ac84-e8bb18780ec1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai hírszerzés irataiból más olvasható ki, mint a magyar történelemkönyvekből.","shortLead":"Az amerikai hírszerzés irataiból más olvasható ki, mint a magyar történelemkönyvekből.","id":"20190319_Amerika_es_NagyBritannia_provokalta_ki_a_nemet_megszallast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92b42653-e9bc-458a-ac84-e8bb18780ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"754e19d5-6038-49fd-8f20-03752b935996","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Amerika_es_NagyBritannia_provokalta_ki_a_nemet_megszallast","timestamp":"2019. március. 19. 05:26","title":"Amerika és Nagy-Britannia provokálta ki a német megszállást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a10ff1e-03ed-42f0-8a17-a68aa1734d65","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új típus első példányai most érkeznek meg Magyarországra, jövünk az árakkal.","shortLead":"Az új típus első példányai most érkeznek meg Magyarországra, jövünk az árakkal.","id":"20190319_a_legkisebb_vw_divatterepjaro_hazankban_a_tcross","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a10ff1e-03ed-42f0-8a17-a68aa1734d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52c03d5-fddd-437a-bf91-670fa4ee8a30","keywords":null,"link":"/cegauto/20190319_a_legkisebb_vw_divatterepjaro_hazankban_a_tcross","timestamp":"2019. március. 19. 13:21","title":"A legkisebb VW divatterepjáró: Magyarországon a T-Cross","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abae4d06-b65d-499e-9a89-875873f4b28a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szokásosan novemberben érkező új rész előtt egy másik, kifejezetten mobilokra készülő Call of Duty-játékot is leleplezett az Activision. ","shortLead":"A szokásosan novemberben érkező új rész előtt egy másik, kifejezetten mobilokra készülő Call of Duty-játékot is...","id":"20190319_call_of_duty_mobile_jatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abae4d06-b65d-499e-9a89-875873f4b28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c5e149-eb5c-4c3d-b50a-23ee986de1e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_call_of_duty_mobile_jatek","timestamp":"2019. március. 19. 15:33","title":"Jön a mobilos Call of Duty, nálunk is játszható lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac0b7c7-c4fb-4b06-8b66-02c0cae8c343","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elmúlt harminc évben a spanyol nagyvárosok átlaghőmérséklete egy Celsius-fokkal növekedett, de például Madrid vagy Barcelona esetében ennél még nagyobb, mintegy két Celsius-fokos emelkedést mutattak a mérések – állapította meg idei jelentésében a spanyol fenntarthatósági megfigyelőközpont.","shortLead":"Az elmúlt harminc évben a spanyol nagyvárosok átlaghőmérséklete egy Celsius-fokkal növekedett, de például Madrid vagy...","id":"20190318_spanyolorszag_rendkivuli_homerseklet_novekedes_forrosag_globalis_felmelegedes_hosziget_hatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ac0b7c7-c4fb-4b06-8b66-02c0cae8c343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"393f8044-b85d-4e87-b6e9-3353e1785ebb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_spanyolorszag_rendkivuli_homerseklet_novekedes_forrosag_globalis_felmelegedes_hosziget_hatas","timestamp":"2019. március. 18. 18:03","title":"Mi lesz veled, Spanyolország? A klímaváltozás miatt váratlan mértékben megugrott a hőmérséklet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Checkout néven új funkciót fejlesztett az Instagram. Lényege, hogy a szolgáltatásban megjelenő termékeket az alkalmazáson belül is meg lehet vásárolni.","shortLead":"Checkout néven új funkciót fejlesztett az Instagram. Lényege, hogy a szolgáltatásban megjelenő termékeket...","id":"20190319_instagram_checkout_vasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a2f3972-dae9-4297-aa3f-f691602bdd7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_instagram_checkout_vasarlas","timestamp":"2019. március. 19. 21:03","title":"Újít az Instagram, ki sem kell belőle lépnie, ha megvenné az új cipőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]