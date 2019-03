Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f352d1cf-f877-47f8-b0ad-316b19c22071","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit EU-tagság megállapodás nélküli megszűnésének lehetővé tételétől az újabb népszavazáson át a Brexit törléséig terjed azoknak az alternatív Brexit-forgatókönyveknek a sora, amelyekről a londoni alsóház elnökének döntése alapján a ház vitázhat és szavazhat szerda este. Ma este nagyjából bármi megtörténhet.","shortLead":"A brit EU-tagság megállapodás nélküli megszűnésének lehetővé tételétől az újabb népszavazáson át a Brexit törléséig...","id":"20190327_brexit_brit_parlament_vita_alternativ_forgatokonyvek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f352d1cf-f877-47f8-b0ad-316b19c22071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36fd82e7-5538-44d8-aa33-7a01ca31236c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190327_brexit_brit_parlament_vita_alternativ_forgatokonyvek","timestamp":"2019. március. 27. 18:41","title":"Felajánlotta Theresa May a lemondását, de van egy feltétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c8ada9-bfd0-41d0-802d-3d6ea7701f88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt években nem sok Fidesz-programról értesülhetett a közvélemény.","shortLead":"Az elmúlt években nem sok Fidesz-programról értesülhetett a közvélemény.","id":"20190326_Orban_mutatja_be_a_Fidesz_EPprogramjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17c8ada9-bfd0-41d0-802d-3d6ea7701f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dcd2998-fb41-4cdc-bb3a-988b0a77ad29","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Orban_mutatja_be_a_Fidesz_EPprogramjat","timestamp":"2019. március. 26. 09:04","title":"Orbán mutatja be a Fidesz EP-programját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50883d00-61c7-49b9-99d1-c2d39f90af61","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottságnak nincs információja arról, hogy a Magyarországon elfogott szír férfi részesült-e, vagy sem ilyen kedvezményben.","shortLead":"Az Európai Bizottságnak nincs információja arról, hogy a Magyarországon elfogott szír férfi részesült-e, vagy sem ilyen...","id":"20190327_Brusszel_Nincsenek_migransokat_segito_nev_nelkuli_bankkartyak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50883d00-61c7-49b9-99d1-c2d39f90af61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44b7609-86aa-4c31-b0ff-dc47f8727c50","keywords":null,"link":"/vilag/20190327_Brusszel_Nincsenek_migransokat_segito_nev_nelkuli_bankkartyak","timestamp":"2019. március. 27. 15:37","title":"Brüsszel: Nincsenek migránsokat segítő, név nélküli bankkártyák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlott és áldozata sokat vitatkoztak, végül előbbi egy pólóval rágyújtotta a házat a háromgyerekes apára, ketten meghaltak, amikor a gázpalack felrobbant.\r

","shortLead":"A vádlott és áldozata sokat vitatkoztak, végül előbbi egy pólóval rágyújtotta a házat a háromgyerekes apára, ketten...","id":"20190327_Ragyujtotta_a_hazat_a_csaladra_keten_meghaltak__eletfogyiglant_kapott_elso_fokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce8b8aab-9ebc-458b-9bcc-44d9394efd8c","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Ragyujtotta_a_hazat_a_csaladra_keten_meghaltak__eletfogyiglant_kapott_elso_fokon","timestamp":"2019. március. 27. 12:27","title":"Rágyújtotta a házat a családra, ketten meghaltak – életfogyiglant kapott első fokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Egyre jobban pörögnek a néhány hónapos programozó tanfolyamokat kínáló cégek, akkora az informatikushiány.","shortLead":"Egyre jobban pörögnek a néhány hónapos programozó tanfolyamokat kínáló cégek, akkora az informatikushiány.","id":"20190326_Keves_a_jo_magyar_informatikus_es_nehany_cegnek_ez_oriasi_uzletet_jelent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7847ec9-c814-48d8-8e3e-ba5e73bdc9bd","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190326_Keves_a_jo_magyar_informatikus_es_nehany_cegnek_ez_oriasi_uzletet_jelent","timestamp":"2019. március. 26. 07:01","title":"Kevés a jó magyar informatikus, és néhány cégnek ez óriási üzletet jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21435ebe-fcf5-4e5e-bd89-43f9f5502838","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Egy óra helyett alig húsz perc alatt lehet majd eljutni a belvárosba Pesterzsébetről és környékéről.","shortLead":"Egy óra helyett alig húsz perc alatt lehet majd eljutni a belvárosba Pesterzsébetről és környékéről.","id":"20190326_Valtoztat_a_MAV_a_menetrenden_orulhetnek_a_delpestiek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21435ebe-fcf5-4e5e-bd89-43f9f5502838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6417a7ae-fbd8-4dd9-881b-a381e9b77257","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_Valtoztat_a_MAV_a_menetrenden_orulhetnek_a_delpestiek","timestamp":"2019. március. 26. 05:59","title":"Újít a MÁV, örülhetnek a dél-pestiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a945ab0c-0acc-4dbc-a9c2-94ce8a0c53fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei keddi bemutatóján nem csak az új P30-as mobilokra szegeződött a sajtó tekintete. Itt mutatták be a vállalat első okosszemüvegét is.","shortLead":"A Huawei keddi bemutatóján nem csak az új P30-as mobilokra szegeződött a sajtó tekintete. Itt mutatták be a vállalat...","id":"20190326_huawei_napszemuveg_okosszemuveg_gentle_monster","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a945ab0c-0acc-4dbc-a9c2-94ce8a0c53fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c462d275-3e1d-4ce0-b48a-7aa326f20b7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_huawei_napszemuveg_okosszemuveg_gentle_monster","timestamp":"2019. március. 26. 19:33","title":"Csinált egy napszemüveget a Huawei, amellyel telefonálni lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d820597-4221-46d3-9bac-66fc548c1c78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csehül áll a társadalom a barátság terén: egyre kevesebb barátunk van, és a társadalom ötöde-harmada egy baráttal sem bír. Ráadásul a társadalmi státusz is hat a dologra: a gazdagabbaknak több barátjuk van. Az sem jó hír egy elöregedő társadalomnak, hogy a kor előrehaladásával fogynak a barátok. A 90-es években még az emberek a családjukkal beszélték meg a problémáikat, de mára már inkább a barátaikkal. Már, ha vannak.\r

\r

","shortLead":"Csehül áll a társadalom a barátság terén: egyre kevesebb barátunk van, és a társadalom ötöde-harmada egy baráttal sem...","id":"20190327_Egyre_kevesbe_baratok_kozt__rosszak_az_orszag_trendjei_a_baratsag_teren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d820597-4221-46d3-9bac-66fc548c1c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc49df79-8116-4459-9d97-d7c870cecb5d","keywords":null,"link":"/elet/20190327_Egyre_kevesbe_baratok_kozt__rosszak_az_orszag_trendjei_a_baratsag_teren","timestamp":"2019. március. 27. 13:16","title":"Egyre kevésbé barátok közt – rosszak az ország trendjei a barátság terén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]